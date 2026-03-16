  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Amavasya Upay 5 Minute Secret Remedy For Prosperity Black Sesame Jaggery Shiva Mantra

Amavasya Upay: अमावस्या पर करें ये गुप्त उपाय, बस 5 मिनट के ये काम खोल सकते हैं सुख-समृद्धि के रास्ते

Amavasya Upay: अमावस्या के दिन किया गया यह 5 मिनट का खास उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सुख-समृद्धि लाने से जुड़ा माना जाता है. अमावस्या की तिथि को खास आध्यात्मिक समय माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा असर दिखा सकता है.

Published date india.com Published: March 16, 2026 5:56 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Amavasya Upay: अमावस्या पर करें ये गुप्त उपाय, बस 5 मिनट के ये काम खोल सकते हैं सुख-समृद्धि के रास्ते

Amavasya Upay: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का समय माना जाता है. ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया जप, दान और साधना कई गुना फल देता है. 18 मार्च की अमावस्या को लेकर भी परंपराओं में एक खास उपाय बताया गया है, जिसे करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है. कई पुरानी परंपराओं में इसे शांति और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.

धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितरों, देवी-देवताओं और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रभाव अधिक सक्रिय होता है इसलिए इस दिन किए गए छोटे-छोटे उपाय भी बड़ा असर डाल सकते हैं. खासकर दान, मंत्र जाप और दीपक जलाने जैसे कार्य घर के वातावरण को पवित्र बनाने में मदद करते हैं.

सुबह स्नान कर करें दिन की शुरुआत

इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले 18 मार्च की सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए. स्नान के बाद साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि शुद्ध शरीर और मन के साथ किए गए धार्मिक कार्यों का फल अधिक मिलता है.

सरसों के तेल का दीपक जलाएं

स्नान के बाद घर के मंदिर या किसी शांत स्थान पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं. सरसों का तेल पारंपरिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना जाता है. दीपक जलाते समय मन में शांति और सकारात्मक विचार रखें.

काले तिल और गुड़ रखें

इसके बाद एक छोटी कटोरी में काले तिल और थोड़ा सा गुड़ रखें. हिंदू परंपरा में काले तिल को पवित्र और शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है, जबकि गुड़ मिठास और सौभाग्य का संकेत देता है. इन दोनों चीजों का साथ में उपयोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है.

108 बार करें मंत्र जाप

अब शांत मन से बैठकर “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. माना जाता है कि यह मंत्र मन को स्थिर करता है और नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में मदद करता है. जाप के दौरान पूरी एकाग्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण माना जाता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

अंत में करें दान

मंत्र जाप के बाद कटोरी में रखे काले तिल और गुड़ को किसी गरीब व्यक्ति, गाय या पक्षियों को दान कर दें. धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन किया गया दान विशेष पुण्य देता है और जीवन में आने वाली बाधाओं को कम करता है.

धार्मिक परंपराओं के अनुसार ऐसे छोटे-छोटे उपाय न केवल आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि मन में सकारात्मकता और शांति भी लाते हैं. हालांकि इन मान्यताओं को आस्था से जोड़ा जाता है, लेकिन बहुत से लोग आज भी इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाकर पालन करते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.