Ameer Banne Ke Upay: आमतौर पर हर कोई पर्स या वॉलेट रखता है. आजकल के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पर्स या वॉलेट (Purse/ Wallet Vastu Tips) ना रखता हो. कई बार लोगों का कहना है कि उनके पर्स में पैसे नहीं टिकते और खत्म हो जाते हैं. वास्तु शास्त्र में जचहां हर चीज का उपाय बताया गया है वहीं पर्स से जुड़ी बातों का भी उपाय बताया गया है. ऐसे में वास्तु शास्त्र (Vastu Shashtra) की कुछ चीजों को अपनाकर आप भी बचत कर सकते हैं. और आपके पर्स में भी पैसा बच सकता है. आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में- Also Read - Saturday: Never Buy These Things - शनिवार के दिन भूलकर भी ना खरीदें ये चीजें, घर में बढ़ती है दरिद्रता

– वास्तु के मुताबिक, पर्स में कभी भी चाबी नहीं रखनी चाहिए. पर्स में चाबी रखने से आर्थिक नुकसान की संभावना रहती है. Also Read - Vastu Tips: मामूली सा दिखने वाला जूता भी खराब कर सकता है आपकी किस्मत, यहां जानें कैसे

– पर्स में कभी भी पैसों के साथ कोई कागज या बिल आदि नहीं रखना चाहिए. इससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है और आर्थिक नुकसान होता है. Also Read - What Is Nishan Sahib? क्या 'निशान साहिब' के बारे में आपको मालूम हैं ये अहम बातें?

– पर्स या वॉलेट में पैसे रखते हुए कभी भफी उन्हें मोड़कर नहीं रखना चाहिए. पैसों को हमेशा सही तरीके से रखा जाना चाहिए.

– पूर्वजों की तस्वीर पर्स (Purse) में रखना शुभ नहीं माना जाता. पूर्वजों की तस्वीर पर्स में वॉलेट में रखने से धन-पैसे से संबंधित परेशानी की संभावना होती हैं.

– वॉलेट में चुटकी भर चावल रखने से धन की बचत होती है. साथ ही पैसे भी जल्दी खर्च नहीं होते.

– मां लक्ष्मी की तस्वीर पर्स या वॉलेट में रखने से पैसे की कमी ना होने के साथ आर्थिक तंगी से निजात मिलती है.