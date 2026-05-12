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Apara Ekadashi 2026: कल रखा जाएगा एकादशी का व्रत! लेकिन आज से करना होगा नियमों का पालन, जानिए कितने बजे शुरू होगी एकादशी?

Apara Ekadashi 2026: एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन विष्णु जी का पूजन करने से जातकों को सभी पापों व कष्टों से मुक्ति मिलती है. यह व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है.

Published date india.com Updated: May 12, 2026 12:34 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Apara Ekadashi 2026: कल रखा जाएगा एकादशी का व्रत! लेकिन आज से करना होगा नियमों का पालन, जानिए कितने बजे शुरू होगी एकादशी?
Apara Ekadashi 2026 Date

Apara Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और प्रत्येक माह दो एकादशी व्रत आते हैं. ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने वाले जातक पर श्रीहरि विष्णु अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं. एकादशी व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना गया है क्योंकि इस व्रत के नियम अन्य व्रतों की तुलना में कठोर होते हैं. स्कंद पुराण के अनुसार जो भी जातक विधि-विधान व नियमानुसार अपरा एकादशी का व्रत रखता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सुख-समृद्धि के भी द्वार खुलते हैं. आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत की तारीख और पूजा के जरूरी नियम.

अपरा एकादशी 2026 व्रत कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 मई को दोपहर 2 बजकर 52 मिनट पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन 13 मई को दोपहर 1 बजकर 29 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026, बुधवार के दिन रखा जाएगा.

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अपरा एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त और पारण समय

13 मई को अपरा एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 32 मिनट से लेकर 8 बजकर 55 मिनट तक रहेगा. इस व्रत का पारण 14 मई को किया जाएगा. पारण का समय सुबह 5 बजकर 31 मिनट से 8 बजकर 14 मिनट तक रहेगा. बता दें कि 14 मई को द्वादशी तिथि सुबह 11 बजकर 20 मिनट तक रहेगी और इसलिए इससे पहले ही व्रत का पारण कर लें.

लेकिन आज से लागू होंगे अपरा एकादशी व्रत के नियम

बता दें कि अपरा एकादशी व्रत कल यानि 13 मई को रखा जाएगा लेकिन इस व्रत के नियम आज से लागू हो जाएंगे. क्योंकि पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि आज यानि 12 मई को दोपहर 2 बजकर 52 मिनट पर शुरू हो रही है और एकादशी तिथि लगने के बाद ही इसके नियम शुरू हो जाते हैं.

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इन नियमों का जरूर करें पालन

  • अपरा एकादशी व्रत से एक दिन पहले यानि दशमी तिथि के दिन से ही चावल का सेवन करना बंद कर दें. एकादशी पर चावल के सेवन को वर्जित माना गया है. ध्यान रखें कि दशमी तिथि के दिन हल्का भोजन करें ताकि व्रत के समय पेट का अन्न का अवशेष न रहे.
  • एकादशी के दिन बाल धोना भी वर्जित माना गया है और अगर आपको आज बाल धोने हैं तो दोपहर 2 बजे से पहले यह काम कर लें. क्यों​कि इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके बाद गलती से भी बाल न धोएं.
  • एकादश व्रत में पनीर का सेवन करना भी वर्जित माना गया है और इससे दोष उत्पन्न होता है. शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में दूध का सेवन किया जा सकता है लेकिन पनीर का सेवन नहीं करना चाहिए. क्योंकि दूध को विकृत करके पनीर बनाया जाता है.
  • एकादशी व्रत का सम्पूर्ण फल तभी मिलता है जब इस व्रत के नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए. इस दिन झूठ, निंदा, बुरे विचारों से दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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