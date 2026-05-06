Hindi Faith Hindi

Apara Ekadashi 2026 Kab Hai Know The Date Shubh Muhurat Timing And Importance Of This Day

Apara Ekadashi 2026 Date: 12 या 13 मई! कब है अपरा एकादशी व्रत? नोट करें सही तारीख और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Apara Ekadashi 2026 Date: ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहा जाता है. इस दिन श्रीहरि भगवान विष्णु की पूजा होती है और यह व्रत पाप से मुक्ति दिलाता है.

Apara Ekadashi 2026 Date

Apara Ekadashi 2026 Date: सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है. कहते हैं कि जो कि भी जातक भक्तिभाव से एकादशी व्रत रखता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में बैकुंठ में स्थान मिलता है. प्रत्येक माह दो एकादशी और साल में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं और सभी का अपना खास महत्व माना गया है. बता दें कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहा जाता है. वहीं कुछ जगहों पर इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. हिंदी कैलेंडर के अनुसार अभी ज्येष्ठ माह चल रहा है और ऐसे में आइए जानते हैं कब रखा जाएगा अपरा एकादशी व्रत?

अपरा एकादशी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 मई को दोपहर 2 बजकर 52 मिनट पर शुरू होगी और 13 मई को दोपहर 1 बजकर 29 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में लोग इसकी सही तारीख को लेकर काफी कंफ्यूज हैं कि अपरा एकादशी का व्रत 12 मई को रखा जाएगा या 13 मई को. बता दें कि उदयातिथि के अनुसार इस साल अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 को रखा जाएगा.

इसे भी पढ़ें: मई में इन 4 राशियों पर मंडरा रहा संकट! खप्पर योग ला सकता है बड़ा तूफान, अनहोनी से बचने के लिए अपनाएं ये 5 उपाय

अपरा एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त

अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और कहते हैं कि जिस पर श्रीहरि की कृपा होती है उसके जीवन में कोई कष्ट, संकट या परेशानी नहीं आती. बता दें कि 13 मई 2026 को अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 32 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 55 मिनट तक रहेगा.

इसे भी पढ़ें: चीन में बुरी नजर से बचने के लिए क्या करते हैं लोग? भारत से बिल्कुल अलग है यहां नजर उतारने का तरीका!

अपरा एकादशी व्रत का पारण

एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन किया जाता है और पारण के बाद ही व्रत का फल मिलता है. पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी व्रत का पारण 14 मई 2026 को किया जाएगा. इस दिन पारण का समय सुबह 5 बजकर 31 मिनट से सुबह 8 बजकर 14 मिनट तक रहेगा.

Add India.com as a Preferred Source

अपरा एकादशी व्रत का महत्व

अपरा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है और कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने वाले जातक को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है. यह व्रत जीवन में किए गए सभी पापों व गलतियों की क्षमा दिलाता है. जो भी जातक श्रद्धाभाव से अपरा एकादशी का व्रत रखता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें