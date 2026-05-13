Hindi Faith Hindi

Apara Ekadashi 2026 Today Do Not Do This Work Even By Mistake Otherwise Sin May Appear Instead Of Virtue

Apara Ekadashi 2026: आज अपरा एकादशी के दिन गलती से भी न करें ये काम, नहीं तो पुण्य की जगह लग सकता है पाप

Apara Ekadashi 2026: वैदिक पंचाग के अनुसार आज यानि 13 मई 2026, बुधवार को अपरा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है और इस श्रीहरि भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है.

Apara Ekadashi 2026

Apara Ekadashi 2026: धर्म शास्त्रों में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण व फलदायी माना गया है. कहते हैं कि जो भी जातक श्रद्धाभाव से एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं और अंत में वैकुंठ में श्रीहरि भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है जिसे अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस व्रत को रखने से जातक को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है. लेकिन अपरा एकादशी के दिन की गई छोटी सी आपके व्रत-पूजा के सारे पुण्य को समाप्त कर पाप में बदल सकती हैं. आइए जानते हैं अपरा एकादशी के दिन कौन-सी गलती नहीं करनी चाहिए?

तामसिक भोजन का सेवन न करें

अपरा एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस और शराब का सेवन करना अशुभ माना जाता है. इसलिए इस दिन भूलकर भी ऐसी कोई गलती न करें. इस दिन सात्विक भोजन और फलाहार किया जाता है जिससे तन व मन दोनों ही शुद्ध रहें.

इसे भी पढ़ें: ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर क्यों मारी थी लात? फिर श्रीहरि ने जो किया, वो बन गया सृष्टि के लिए उदाहरण!

क्रोध और कटु वचन से बचें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी के दिन मन को शांत रखना बेहद जरूरी होता है. व्रत के दिन मन को शांत रखें और किसी से झगड़ा न करें, अपशब्द न कहें और गुस्सा न करें. क्योंकि ऐसा करने से आस-पास नकारात्मकता बढ़ती है और व्रत का फल नहीं मिलता.

किसी का अपमान न करें

अपरा एकादशी के दिन व्रत रखें या न रखें लेकिन मन में भगवान विष्णु का जाप अवश्य करें. इस दिन गलती से भी किसी गरीब, बुजुर्ग या जरूरतमंद का अपमान न करें. कोशिश करें कि अपनी क्षमता के अनुसार दान-पुण्य और सेवा करें.

इसे भी पढ़ें: Quote of the Day: ऑफिस का सुकून बर्बाद कर देते हैं ऐसे लोग, होना चाहते हैं सफल तो बना लें इनसे दूरी

Add India.com as a Preferred Source

चावल खाने से करें परहेज

एकादशी के दिन चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन चावल का सेवन करने से व्रत का पुण्य फल कम हो सकता है. इसलिए लोग फलाहार या व्रत वाले आहार का सेवन करते हैं.

देर तक सोने से बचें

अपरा एकादशी व्रत का पुण्य पाना चाहते हैं तो इस दिन देर तक न सोएं, बल्कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर भगवान विष्णु का पूजन करें. आलस्य और देर तक सोना इस दिन अच्छा नहीं माना जाता और व्रत के दिन ऐसा करने से पुण्य की जगह पाप लगता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें