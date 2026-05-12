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Apara Ekadashi 2026: जीते जी अपार धन-संपदा, मृत्यु के बाद मोक्ष...ऐसी है अपरा एकादशी की महिमा,इस दिन जरूर पढ़ें ये व्रत कथा

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी का व्रत रखने से अपार सुख-समृद्धि और मोक्ष मिलता है. जानें अपरा एकादशी 2026 की तिथि, शुभ मुहूर्त और राजा महीध्वज की वह पौराणिक कथा जिससे मिलता है पुण्य फल.

Published date india.com Published: May 12, 2026 3:52 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
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अपरा एकादशी व्रत कथा

Apara Ekadashi Vrat Katha 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही अपार फल देने वाली मानी गई है. मान्यता है कि जो भक्त इस दिन पूर्ण निष्ठा के साथ व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें इस लोक में समस्त भौतिक सुख और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है.

पापों से मुक्ति दिलाती है यह एकादशी

धार्मिक पुराणों के अनुसार, अपरा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, परनिंदा और झूठ बोलने जैसे घोर पापों के प्रभाव से भी मुक्ति मिल सकती है. यह व्रत व्यक्ति को प्रेत योनि के कष्टों से बचाकर सुखद जीवन की ओर ले जाता है.

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अपरा एकादशी व्रत कथा: जब ऋषि के पुण्य से राजा को मिला स्वर्ग

पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन समय में महीध्वज नाम का एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा था. उसका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही क्रूर और अधर्मी था. बड़े भाई के प्रति ईर्ष्या के वश में होकर वज्रध्वज ने राजा महीध्वज की हत्या कर दी और उनके शव को एक पीपल के पेड़ के नीचे छिपा दिया. अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा भटकने लगी और वह उसी पीपल के पेड़ पर प्रेत बनकर रहने लगा. राजा की प्रेतात्मा वहां से गुजरने वाले हर राहगीर को परेशान करने लगी.

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धौम्य ऋषि ने किया उद्धार

एक बार उस रास्ते से प्रसिद्ध धौम्य ऋषि गुजर रहे थे. उन्होंने अपनी तपोशक्ति से प्रेत के पूर्व जन्म का वृत्तांत जान लिया. राजा के पिछले पुण्यों को देखते हुए ऋषि ने उसका उद्धार करने का निश्चय किया. धौम्य ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और उसका सारा पुण्य राजा को दान कर दिया. एकादशी के इस महान पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य देह धारण कर बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गया.

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पूजा के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

पीला रंग है प्रिय: भगवान विष्णु की पूजा में पीले फूलों, पीले फल और पीले चंदन का प्रयोग अवश्य करें.

तुलसी दल: एकादशी की पूजा भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित किए बिना अधूरी मानी जाती है.

दान का महत्व: इस दिन अन्न, जल या जूते-चप्पल का दान करना अत्यंत शुभ और अनंत फलदायी होता है.

अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्म-शुद्धि का मार्ग है. यदि आप जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या मानसिक शांति की तलाश में हैं, तो इस कथा का श्रवण और व्रत का पालन आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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