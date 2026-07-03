Aquarius-Pisces Rashifal July 2026: जुलाई में कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत करवट लेगी या करनी होगी ज्यादा मेहनत?

Aquarius-Pisces Rashifal July 2026: जुलाई के महीने में कुंभ और मीन राशि वालों के जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं बिजनेस, नौकरी, शिक्षा और धन के मामले में कैसा रहेगा इनका हाल?

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July Rashifal 2026

कुंभ और मीन राशि के​ लिए कैसा रहेगा जुलाई 2026?

इस महीने करियर में आएगा उछाल या प्रमोशन के लिए करना होगा इंतजार!

क्या जुलाई में कुंभ-मीन राशि के जातकों की जिंदगी ​बदलेगी?

Aquarius-Pisces Rashifal July 2026: जुलाई 2026 का महीना कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए बड़े बदलावों और महत्वपूर्ण अवसरों का संकेत लेकर आ रहा है. ग्रहों की बदलती चाल इस महीने आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं, विशेषकर करियर और आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डालने वाली है. क्या इस महीने भाग्य पूरी तरह आपके साथ रहेगा या फिर सफलता पाने के लिए आपको दिन-रात एक करना होगा, यह जानने के लिए दोनों ही राशियों के जातकों को अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय करने की आवश्यकता होगी. आइए ज्योतिषी एवं धर्मगुरु पंडित ज्ञानेश जी से विस्तार से जानते हैं कि जुलाई का यह महीना आपके जीवन में क्या नया मोड़ लाने वाला है.

कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई 2026?

इस राशि के स्वामी के शनिदेव हैं जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है. इसलिए इस राशि के लोग भी न्यायप्रिय होते हैं और घर में भी कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाते. इन दिनों साढ़े साती का आखिरी चरण चल रहा है जिसकी वजह से आपके अपने ही आपको चिंता में डाल रहे हैं. आप भरे परिवार में भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से मानसिक शांति भंग हो रही है. आइए जानते हैं जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा.

व्यापारी: अगर आप व्यापारी हैं तो साढ़ेसाती की वजह से तनाव में रहेंगे. लेकिन बावजूद इसके आपको काम में उछाल दिखाई देगा.

नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए जुलाई का महीना खुशखबरी लेकर आएगा और आपको नए अवसर व जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

विद्यार्थी: छात्रों की बात करें तो आपका रिजल्ट काफी अच्छा रहने वाला है.

किसान: ज्योतिषी एवं धर्मगुरु पंडित ज्ञानेश जी किसानों के बारे में भी बताते हैं और उनका कहना है कि जुलाई का महीना किसानों के लिए लाभकारी रहेगा.

गृहिणी: गृहिणियों के लिए भी यह महीना लाभ वाला रहने वाला है और कुछ बदलाव आएंगे.

लव लाइफ: प्रेम प्रसंग की बात करें तो इस महीने आपकी लव लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव आ सकते हैं.

मीन राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई 2026

आपकी राशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं जिनके प्रभाव की वजह से आपके भीतर दुनिया से अलग सोचने की क्षमता होती है. इन दिनों साढ़ेसाती के प्रभाव से आपके अपने ही आपको टेंशन दे रहे हैं और मन में निगेटिव विचार पैदा हो रहे हैं. ओवरथिंकिंग और भविष्य की चिंता आपको सोने नहीं दे रही. ऐसे में जानते हैं जुलाई में आपकी जिंदगी क्या बदलाव होने वाले हैं.

व्यापारी: अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस महीने आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं.

नौकरी: जो लोग नौकरी करते हैं उनके जीवन में स्थिरता रहेगी और शांति से महीना गुजर जाएगा.

विद्यार्थी: विद्यार्थियों के लिए ये महीना काफी हद तक ठीक रहेगा.

किसान: किसान भी अपनी फसल और मुनाफे से इस महीने काफी खुश रहेंगे.

गृहिणी: गुहिणियों को सुख मिलेगा और घर में कोई ऐसा सामान आएगा जो आपकी लाइफ को सुकून से भर देगा.

लव लाइफ: प्रेम प्रसंग की बात करें तो रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा.