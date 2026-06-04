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Aquarius-Pisces Rashifal June 2026: कुंभ-मीन राशि वालों की जून में चमकेगी किस्मत या बढ़ेंगी परेशानियां? पैसा, प्यार और करियर का जानें पूरा हाल

Aquarius-Pisces Rashifal June 2026: जून 2026 के महीने में कुंभ और मीन राशि के जातकों के जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. एक तरफ जहां धन लाभ और करियर में उछाल के योग बन रहे हैं, वहीं सेहत और प्यार के मामले में ग्रहों की स्थिति क्या कहती है?

Written by: Renu Yadav
Published: June 4, 2026, 5:20 PM IST
Aquarius-Pisces Rashifal June 2026: कुंभ-मीन राशि वालों की जून में चमकेगी किस्मत या बढ़ेंगी परेशानियां? पैसा, प्यार और करियर का जानें पूरा हाल
Monthly Horoscope

Aquarius-Pisces Rashifal June 2026: जून का महीना शुरू होते ही हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर यह महीना कैसा रहने वाला है. बता दें कि ग्रह-नक्षत्रों की बदलती चाल के बीच, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए यह महीना बेहद खास होने जा रहा है. क्या इस महीने आपकी किस्मत का सितारा चमकेगा, या फिर आपको कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? आइए ज्योतिषाचार्य और पंडित ज्ञानेश जी से जानते हैं जून 2026 में कुंभ और मीन राशि वालों के करियर, लव लाइफ और आर्थिक स्थिति का पूरा लेखा-जोखा.

कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा जून का महीना?

कुंभ राशि वालों पर इन दिनों नई-नई मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि कुंभ राशि पर राहु का गोचर चल रहा है. इसके अलावा साढ़े साती का आखिरी चरण भी आपके लिए सिरदर्द बन गया है. आप चीजों को जितना संभाल रहे हैं स्थिति उतनी ही बिगड़ती जा रही है. यह सब कुछ राहु गोचर और शनि की साढ़े साती का प्रभाव है. जून के महीने की बात करें तो 1 जून से आपकी राशि पर बृहस्पति देव की जो दृष्टि से चल रही थी वो दृष्टि हट गई है जिससे आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी.

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धन: जून के महीने में पैसे की स्थिति ठीक-ठाक रहेगी. पैसे से जुड़े सभी काम बनेंगे.

करियर: नौकरीपेशा लोगों की लाइफ में थोड़ी उथल-पुथल हो सकती है. सरकारी नौकरी में हैं तो ट्रांसफर हो सकता है. व्यापारियों के काम में अड़चनें आ सकती हैं.

प्रेमी: प्रेमियों में बिना किसी वजह से गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है. ऐसे में गलतफहमी से बचें.

विद्यार्थी और किसान: विद्यार्थी पढ़ाई पर फोकस करें और किसानों के लिए जून का महीना मध्यम रहेगा.

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मीन राशि के लिए कैसा रहेगा जून का महीना?

मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं. इस राशि पर अभी साढ़े साती चल रही है और इसकी वजह से आपका जीवन परेशानियों से घिरा हुआ है. 1 जून को आपकी राशि के गुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन करके उच्च राशि में प्रवेश किया है. उच्च राशि का प्रवेश जिससे आपके मन को खुशी, मांगलिक कार्य में वृद्धि देगा. इस महीने रूके हुए काम पूरे होने लगेंगे.

धन: पैसों के मामले में निरंतर लाभ मिलेगा. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है. पैसे की तंगी से छुटकारा मिलेगा.

करियर: नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिल सकता है लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी. व्यापारियों के लिए नया काम आएगा लेकिन काम की वजह से व्यस्तताएं थोड़ी बढ़ जाएंगी.

प्रेमी: अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो आपका प्यार विवाह में तब्दील हो सकता है. परिवार विवाह के लिए अपनी सहमति दे सकता है.

विद्यार्थी: विद्यार्थियों के लिए जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा. इस महीने आप ऐसा कुछ खास करेंगे जिसकी चर्चाएं हर तरफ होंगी.

किसान: किसानों की बात करें तो उन्नति के रास्ते खुलेंगे और कर्ज से मुक्ति मिल सकती है.

उपाय: भगवान नारायण की उपासना करना आपके लिए लाभकारी होगा. पीले वस्त्र या पीले फल का दान ​करते रहें.

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Renu Yadav

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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