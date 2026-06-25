Aries-Taurus July Rashifal 2026: मेष और वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई? किस्मत देगी साथ या बढ़ेंगी चुनौतियां, जानिए पूरा राशिफल

Aries-Taurus July Rashifal 2026: जुलाई का महीना शुरू होने वाला है और इस महीने ग्रहों की चाल का असर मेष व वृषभ राशि पर भी पड़ेगा. ऐसे में आइए जानते हैं इन दोनों राशियों के लिए कैसा रहेगा जुलाई माह?

Written by: Renu Yadav
Published: June 25, 2026, 4:09 PM IST
Aries-Taurus July Rashifal 2026: मेष और वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई? किस्मत देगी साथ या बढ़ेंगी चुनौतियां, जानिए पूरा राशिफल
July 2026 Rashifal

Aries-Taurus July Rashifal 2026: जुलाई 2026 का महीना ग्रहों की अनूठी चाल के साथ दस्तक देने की तैयारी कर रहा है. इस महीने कई बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका सीधा असर हमारे जीवन, करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों पर पड़ेगा. राशि चक्र की पहली दो राशियों- मेष और वृषभ के लिए यह महीना बड़े बदलावों और महत्वपूर्ण फैसलों का संकेत दे रहा है. एक तरफ जहां नई उम्मीदें और सुनहरे अवसर आपका दरवाजा खटखटाएंगे, वहीं दूसरी तरफ कुछ मोर्चों पर ग्रहों की टेढ़ी नजर आपकी चुनौतियां भी बढ़ा सकती है. ज्योतिष गुरु पंडित ज्ञानेश जी से जानते हैं मेष और वृषभ राशि के लिए कैस रहने वाला है जुलाई का महीना?

मेष राशि के लिए कैसा होगा जुलाई का महीना?

इस राशि पर साढ़े साती का प्रकोप है जो कि आपके लिए गहरा जा रहा है. साढ़े साती की वजह से मानसिक तनाव, रिश्तों में खिंचाव, रात को नींद न आना, बिना वजह के मनमुटाव और अपने ही आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन फिर भी जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा. आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और इसलिए जब आप कुछ ठान लें तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं.

बिजनेस व नौकरी: अगर व्यापारियों की बात करें तो, जुलाई के महीने में कोई नया ग्राहक आपसे जुड़ेगा या पार्टनरशिप का कोई ऑफर आ सकता है. लेकिन नए निवेश में जल्दबाजी से बचें. क्योंकि नया निवेश आपको नुकसान दे सकता है. नौकरीपेशा लोगों के प्रमोशन के योग बन रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर के भी चांस बनेंगे.

विद्या​र्थी: जिन विद्यार्थियों ने कोई परीक्षा दी है और उसका रिजल्ट अगर जुलाई में आने वाला है तो रिजल्ट आपके लिए खुशियां लेकर आएगा. मन का भटकाव और मोबाइल देखना तुरंत बंद कर दें.

किसान व गृहिणी: किसानों की बात करें तो जुलाई में फसल अच्छी रहेगी और मौसम से फसल को कोई नुकसान नहीं होगा. गृहिणियों को मान-सम्मान, प्रतिष्ठा मिलेगी और सेहत में भी सुधार होगा.

सलाह: गुस्से पर कंट्रोल करें, सफलता आपके कदम चूमेगी.

वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना?

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का प्रभाव अच्छा होता है तो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है. वहीं अगर कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो नाक, कान, गले से जुड़ी समस्याएं होती हैं. वृषभ राशि वाले धीमी गति से चलते हैं लेकिन जिंदगी में सबकुछ हासिल करते हैं. इस राशि पर शनि महाराज की दृष्टि जरूर है लेकिन जुलाई के महीने की शुरुआत में शुक्र कुछ दिन तीसरे भाव में रहेंगे और फिर चौथे भाव में गोचर करेंगे.

बिजनेस और नौकरी: व्यापारियों को जुलाई माह में लाभ मिलेगा. अगर आपके कहीं निवेश किया हुआ है तो उससे लाभ मिलने की संभावना है. नौकरी कर रहे लोगों पर काम का दबदबा ज्यादा रहेगा. ऐसे में संयम बनाकर रखें और नौकरी से परेशान न हो.

विद्यार्थी: विद्यार्थियों को इस माह आपकी मेहनत रंग लाएगी. सफलता धीरे-धीरे बढ़ती चली जाएगी.

किसान और गृहिणी: किसानों को जुलाई में फसल में अच्छे लाभ व आर्थिक संभावनाएं मिलेंगी. गृहिणियों की बात करें तो वह घर में खुश रहेंगी और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा.

सलाह: आलस्य को छोड़ दें, समय आपके साथ खड़ा है.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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