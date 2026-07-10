Ashadha Amavasya 2026: कब है आषाढ़ अमावस्या? नोट करें सही डेट और जानें क्या है स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

Ashadha Amavasya 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है और यह प्रत्येक माह आती है. हिंदी कैलेंडर के अनुसार अभी आषाढ़ माह चल रहा है और इस माह भी आषाढ़ अमावस्या आने वाली है. इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान-पुण्य करने का विशेष विधान है. इस दिन यदि गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान किया जाए तो पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. आषाढ़ अमावस्या के दिन दान-पुण्य का भी विशेष महत्व माना गया है और अगर आप भी इस अमावस्या का इंतजार कर रहे हैं तो आइए जानते हैं कब है आषाढ़ अमावस्या.
आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन आषाढ़ अमावस्या मनाई जाती है और पंचांग के अनुसार इस साल यह तिथि 13 जुलाई 2026, सोमवार को शाम 6 बजकर 50 मिनट पर शुरू होगी. इसका समापन 14 जुलाई 2026, मंगलवार को दोपहर 3 बजकर 14 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार आषाढ़ अमावस्या 14 जुलाई 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी. बता दें कि जब अमावस्या तिथि मंगलवार को पड़ती है तो उसे भौमवती अमावस्या कहा जाता है और इस दिन यदि हनुमान जी का पूजन भी विधि-विधान से किया जाए तो जीवन में आ रहे सभी संकट व कष्ट मिट जाते हैं.
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आषाढ़ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान व दान की परंपरा है. स्नान-दान हमेश शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी शुभ फल प्राप्त होता है जब ये कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाए. पंचांग के अनुसार 14 जुलाई 2026 को आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान-दान का शुभ समय सुबह 4 बजकर 30 मिनट से लेकर 10 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. बता दें कि इस दिन सूर्योदय सुबह 5 बजकर 32 मिनट पर होगा. इसके अलावा दोपहर 12 बजकर 27 मिनट से लेकर 2 बजकर 10 मिनट तक अमृत चौघड़िया मुहूर्त रहेगा, जो कि पितरों का तर्पण व श्राद्ध कर्म करने के लिए बेहद ही शुभ समय है. बता दें कि पितरों का तर्पण दोपहर के समय करना ही शुभ माना गया है.
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