Ashadha Month 2026: कब शुरू होगा आषाढ़ माह? इस महीने लगेगा चातुर्मास, नोट करें इस माह आने वाले व्रत-त्योहारों की डेट

Ashadha Month 2026: हिंदी कैलेंडर का चौथा महीना आषाढ़ है जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जून और जुलाई के महीनों में आता है. धार्मिक और प्राकृतिक दोनों ही दृष्टिकोण से आषाढ़ माह का विशेष महत्व माना गया है.

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Ashadha Month 2026

कब शुरू होगा आषाढ़ का महीना?

आषाढ़ माह में आएंगे कई व्रत-त्योहार

आषाढ़ माह के बाद शुरू होगा सावन का महीना

आषाढ़ माह में जप, तप और दान का खास महत्व

Ashadha Month 2026: हिंदी कैलेंडर के अनुसार किसी भी नए महीने की शुरुआत पूर्णिमा तिथि के बाद से होती है और अब जल्द ही आषाढ़ माह शुरू होने वाला है. आषाढ़ माह हिंदू कैलेंडर (विक्रम संवत) का चौथा महीना होता है. आषाढ़ के महीने से ही भारत में वर्षा ऋतु (मानसून) की वास्तविक शुरुआत होती है, जिससे तपती गर्मी से राहत मिलती है और चारों ओर हरियाली छाने लगती है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, इस महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन आकाश में पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का योग बनता है, इसलिए इस माह का नाम ‘आषाढ़’ पड़ा. आएइ जानते हैं कब शुरू होने वाला आषाढ़ का महीना और इस माह आने वाले व्रत-त्योहारों की डेट?

आषाढ़ माह का आध्यात्मिक महत्व

आषाढ़ का महीना ज्येष्ठ की भीषण गर्मी के अंत और मानसून के आगमन का प्रतीक है. इस माह के आध्यात्मिक महत्व की बात करें तो इसी महीने चातुर्मास की भी शुरुआत होती है. चातुर्मास के यह चाह महीने पूजा-पाठ, ध्यान और तप के लिहाज से बहुत ही शुभ माने गए हैं. चातुर्मास में भगवान विष्णु चार माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता. आषाढ़ माह साधना और संयम के लिए महत्वपूर्ण माना गया है. कहते हैं कि इस माह किया गया जप, तप और दान अन्य दिनों की तुलना में अधिक फलदायी होता है. इसलिए यदि संभव होता हो तो जातकों को अपनी क्षमता के अनुसार आषाढ़ माह में दान अवश्य करना चाहिए.

कब शुरू होगा आषाढ़ माह?

बता दें कि ज्येष्ठ माह की वट पूर्णिमा तिथि के बाद आषाढ़ माह की शुरुआत होती है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल वट पूर्णिमा का व्रत 29 जून 2026 को रखा जाएगा. यानि आषाढ़ माह की शुरुआत 30 जून 2026 को होगी और इसका समापन 29 जुलाई 2026 को होगा.

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आषाढ़ माह 2026 व्रत त्योहार की डेट

30 जून 2026 – आषाढ़ माह की शुरुआत

3 जुलाई 2026 – कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी

6 जुलाई 2026 – कालाष्टमी एवं मासिक कृष्ण जन्माष्टमी

10 जुलाई 2026 – योगिनी एकादशी

12 जुलाई 2026 – रवि प्रदोष व्रत एवं मासिक शिवरात्रि

14 जुलाई 2026 – आषाढ़ अमावस्या

15 जुलाई 2026 – आषाढ़ नवरात्रि प्रारम्भ

16 जुलाई 2026 – जगन्नाथ रथयात्रा, कर्क संक्रांति

17 जुलाई 2026 – अनिरुद्ध चतुर्थी

22 जुलाई 2026 – भड़ली नवमी

25 जुलाई 2026 – देवशयनी एकादशी

26 जुलाई 2026 – रवि प्रदोष व्रत

28 जुलाई 2026 – कोकिला व्रत

29 जुलाई 2026 – गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.