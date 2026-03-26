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Ashtami Navami 2026: अष्टमी-नवमी पर हवन में न करें ये बड़ी गलती, जानें सही विधि और शुभ मुहूर्त
Ashtami Navami 2026: चैत्र नवरात्रि अष्टमी और नवमी पर हवन की सही विधि, मंत्र और सामग्री की पूरी जानकारी यहां देखें. जानें 26 मार्च राम नवमी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और हवन के दौरान भूलकर भी न की जाने वाली गलतियां.
Ashtami Navami 2026: चैत्र नवरात्रि 2026 के पावन पर्व पर अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व है. इन दिनों में किया गया हवन न केवल घर की नकारात्मकता को दूर करता है, बल्कि देवी दुर्गा की असीम कृपा भी दिलाता है. हालांकि, हवन के दौरान की गई छोटी सी चूक पूजा के फल को कम कर सकती है. आइये जानते हैं हवन की सही विधि, मंत्र और शुभ मुहूर्त.
26 मार्च 2026 (राम नवमी) के शुभ मुहूर्त और राहुकाल
आज के दिन हवन और पूजा के लिए इन समयों का विशेष ध्यान रखें
सबसे शुभ मुहूर्त (अभिजीत): दोपहर 12:03 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक.
राम जन्मोत्सव का समय: दोपहर 11:15 बजे से दोपहर 01:42 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:45 बजे से सुबह 05:33 बजे तक.
सावधान (राहुकाल): दोपहर 01:58 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक. (इस दौरान हवन की शुरुआत न करें).इस दौरान हवन या पूजा विधि करने की गलती कतई ना करें.
हवन के लिए आवश्यक सामग्री
हवन से पहले इन चीजों को पास रखें:
समिधा: आम की सूखी लकड़ियां.
हवन सामग्री: गुग्गल, लोबान, कपूर, काले तिल, जौं और अक्षत का मिश्रण.
अन्य: शुद्ध देशी घी, सूखा नारियल (गोला), कलावा, पान के पत्ते, लौंग, इलायची और बताशे.
हवन की सरल और सटीक विधि
स्नान के बाद लाल या पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा में बैठें
वेदी पूजन: हवन कुंड को उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या पूर्व दिशा में रखें और गंगाजल से पवित्र करें.
अग्नि स्थापना: कपूर की मदद से लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित करें.
आचमन: “ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः” बोलकर जल ग्रहण करें.
देव आहुति: सबसे पहले गणेश जी, फिर नवग्रहों और कुलदेवता के नाम की आहुति दें.
देवी आहुति: “ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे स्वाहा” मंत्र से कम से कम 11 या 21 बार आहुति दें.
पूर्णाहूति: सूखे नारियल के गोले में घी भरकर उसे लाल कपड़े में लपेटें और कुंड के बीचों-बीच समर्पित करें.
हवन के दौरान न करें ये बड़ी गलतियाँ
गलत दिशा: हवन करते समय कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख न करें. हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख रखें.
अशुद्ध घी: मिलावटी या डालडा घी का प्रयोग न करें, केवल गाय के शुद्ध घी का ही उपयोग करें.
फूंक मारना: हवन की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए मुंह से फूंक न मारें, इसके लिए पंखे या बांस की नली का उपयोग करें.
हवन कुंड की सफाई: हवन के तुरंत बाद भस्म या राख को इधर-उधर न फेंकें, इसे जल में प्रवाहित करें या किसी पेड़ की जड़ में डालें.
मुख्य मंत्र (मंत्र के अंत में ‘स्वाहा’ जरूर बोलें)
गणेश जी: ॐ गं गणपतये स्वाहा.
देवी दुर्गा: ॐ दुर्गै नमः स्वाहा.
महागौरी (अष्टमी): ॐ देवी महागौर्यै नमः स्वाहा.
सिद्धिदात्री (नवमी): ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः स्वाहा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. (Ai Generated Image)
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