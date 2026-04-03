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असीरगढ़ किले का रहस्य: बंद दरवाजों के पीछे कौन करता है भगवान शिव की पूजा? रोजाना मिलते हैं ताजे फूल
Mystery of Asirgarh Fort: हमारे में देश में कई प्राचीन मंदिर हैं जिनके साथ इतिहास, आस्था व मान्यताएं जुड़ी हुई हैं. वहीं कुछ मंदिर ऐसे हैं जो सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि रहस्यों को भी समेटे हुए हैं.
Mystery of Asirgarh Fort: हिंदू धर्म ग्रंथों व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर खुलने व बंद होने का एक तय समय होता है. साथ ही पूजा भी समय व नियमों के अनुसार ही की जाती है. मंदिर के कपाट बंद होने बाद पूजा-पाठ नहीं होता. लेकिन देश में भगवान शिव का ऐसा मंदिर है जहां बंद दरवाजों के पीछे कोई भगवान शिव की रोजाना पूजा करके जाता है. रोजाना सुबह मंदिर के भीतर का दृश्य लोगों को हैरान कर देता है. बता दें कि यहां हम असीरगढ़ किले के शिव मंदिर और रहस्यों के बारे में बात कर रहे हैं.
कहां स्थित है असीरगढ़ किला?
असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है और ये किला केवल अपने इतिहास ही नहीं, बल्कि रहस्यों के लिए भी बहुत लोकप्रिय है. इस किले के भीतर भगवान शिव का एक मंदिर बना है जो कि इस मंदिर को खास बनाता है.
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बंद दरवाजे के पीछे शिवलिंग की पूजा!
असीरगढ़ किले में मौजूद भगवान शिव का मंदिर लोगों के बीच केवल आस्था नहीं, बल्कि रहस्यों की वजह से भी चर्चा में रहता है. रात के समय इस मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं लेकिन जब सुबह मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो वहां शिवलिंग की पूजा हो चुकी होती है. लेकिन यह पूजा कब, कौन और कैसे करता है इसके बारें में आजतक कोई नहीं जान पाया.
अश्वत्थामा करते हैं पूजा?
असीरगढ़ किले का शिव मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और स्थानीय लोगों का मानना है कि महाभारत काल के पात्र अश्वत्थामा आज भी इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं. क्योंकि हैरान करने वाली बात है कि जब सुबह मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तब शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े होते हैं. यहां सवाल यह आता है कि जब कोई अंदर गया ही नहीं, तो ये पूजा किसने की? यही बात इस जगह को रहस्यमयी बना देती है.
आज भी जिंदा है अश्वत्थामा
गांव के बुजुर्गों कहना है कि उन्होंने अपने बड़ों से सुना है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और समय-समय पर इस मंदिर में पूजा करने आते हैं. वहीं लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने एक बहुत लंबे कद और अलग दिखने वाले व्यक्ति को इस इलाके में देखा है और उसे लोग अश्वत्थामा मानते हैं. हालांकि, स्पष्ट कर दें कि स्थानीय लोगों की इन बातों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है. लेकिन फिर भी लोगों की आस्था इन बातों को मजबूत बनाती है.
इनपुट: आईएएनएस