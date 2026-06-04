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Astro Tips: शादी, पैसा, सेहत और संतान...आपकी जिंदगी के 9 पहलुओं के मालिक हैं ये 9 ग्रह, नोट कर लें इनके चमत्कारी मंत्र

Astro Tips: वैदिक ज्योतिष में नवग्रहों के बारे में बताया गया है और इन नवग्रहों को मानव जीवन का संचालक माना गया है. कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के स्वास्थ्य, पैसे, परिवार और करियर तक को प्रभावित करती है.

Written by: Renu Yadav
Published: June 4, 2026, 4:01 PM IST
Astro Tips: शादी, पैसा, सेहत और संतान...आपकी जिंदगी के 9 पहलुओं के मालिक हैं ये 9 ग्रह, नोट कर लें इनके चमत्कारी मंत्र
Navgrah Dosh

Astro Tips: वैदिक ज्योतिष में नवग्रहों को मानव जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करने वाला माना गया है. कहते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में मौजूद 9 ग्रह उसके स्वास्थ्य, धन, विवाह, करियर, संतान सुख, मान-सम्मान और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालते हैं. जब ये ग्रहण शुभ स्थिति में होते हैं तो जीवन में सफलता व खुशहाली के मार्ग खुलते हैं. वहीं ग्रहों की अशुभ स्थिति कई तरह की चुनौतियां खड़ी कर सकती है. ज्योतिष शास्त्र में इन ग्रहों को मजबूत करने के लिए विशेष मंत्रों का उल्लेख किया गया है, जिनका नियमित जाप करना बेहद ही लाभकारी होता है. आइए जानते हैं कि जीवन के किस पहलू पर किस ग्रह का प्रभाव होता है और उसे मजबूत करने के लिए कौन सा मंत्र जपना चाहिए.

1. सूर्य ग्रह

सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और सूर्य को आत्मबल, नेतृत्व क्षमता, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना गया है. कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होने पर आत्मविश्वास, मान-सम्मान और सरकारी सफलता के द्वार खुलते हैं.

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मंत्र:ॐ घृणि सूर्याय नमः

2. चंद्र ग्रह

चंद्रमा को मन का माना गया है और चंद्र ग्रह माता, भावनाओं और मानसिक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है. कुंडली में कमजोर चंद्रमा चिंता और अस्थिरता का कारण बनता है.

मंत्र: ॐ सोम सोमाय नमः

3. मंगल ग्रह

मंगल ग्रह को ऊर्जा, पराक्रम, भूमि-संपत्ति और वैवाहिक जीवन का कारक माना गया है. मांगलिक दोष भी कुंडली में मंगल ग्रह के कमजारे होने पर होता है.

मंत्र: ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः

4. बुध ग्रह

बुध ग्रह को बुद्धिमत्ता, शिक्षा, तर्कशक्ति, वाणी और व्यापार का कारक माना गया है. इस ग्रह के कमजोर होने पर करियर व बिजनेस में नुकसान झेलना पड़ सकता है.

मंत्र: ॐ बुं बुधाय नमः

5. गुरु ग्रह

बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है और यह संतान सुख, उच्च शिक्षा, धर्म और भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है. कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए.

मंत्र: ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः

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6. शुक्र ग्रह

शुक्र ग्रह को भौतिक सुख-सुविधाएं, प्रेम संबंध, विवाह, सौंदर्य और ऐश्वर्य का कारक माना गया है. इस ग्रह के कमजोर होने पर धन—दौलत की कमी और दांपत्य जीवन में परेशानियां का सामना करना पड़ता है.

मंत्र: ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः

7. शनि ग्रह

शनि ग्रह को कर्मफलदाता कहा जाता है. यह नौकरी, संघर्ष, अनुशासन और न्याय से जुड़ा हुआ ग्रह है.

मंत्र: ॐ शं शनैश्चराय नमः

8. राहु

राहु व्यक्ति को अचानक सफलता, विदेश यात्रा और नई तकनीकों से जोड़ सकता है. इसके अशुभ प्रभाव से भ्रम और बाधाएं बढ़ सकती हैं.

मंत्र: ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः

9. केतु

केतु को आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है. जो कि व्यक्ति को वैराग्य, आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है.

मंत्र: ॐ स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सः केतवे नमः

नवग्रहों को मजबूत करने के उपाय

कुंडली में ग्रहों की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो जो भी ग्रह कमजोर उससे जुड़े मंत्र का रोजाना सुबह स्नान के बाद जाप करना चाहिए. मंत्रों का कम से कम 108 बार जप करना शुभ माना जाता है. यदि संभव हो तो किसी ज्योतिषाचार्य से कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही उपाय करना अधिक लाभकारी होगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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