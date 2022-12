घर के मंदिर में न रखें इस धातु की मूर्ति, इसे माना जाता है अशुद्ध

Which material is good for God idol? यदि आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वह किस धातु की होनी चाहिए और किस धातु की नहीं. जानते हैं इसके बारे में...

Which metal should be used for pooja? घर के मंदिर में अक्सर उन चीजों को जगह दी जाती है, जिन्हें हम सच्चे मन से मानते हैं. अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग अपने घर के मंदिर में मूर्तियां रखते हैं. वह मूर्ति किसी भी धातु की हो सकती हैं. ऐसे में लोगों को पता होना चाहिए कि अपने घर के मंदिर में किस धातु की मूर्ति को रखना चाहिए और किस धातु की मूर्ति को नहीं बनवाना चाहिए. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने घर में किस धातु की मूर्ति को रख सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

घर में रखे इस धातु की मूर्ति

आप अपने घर में चांदी की मूर्ति रख सकते हैं. तांबे की मूर्ति की पूजा सोने की मूर्ति की पूजा के बराबर होती है. ऐसे में आप तांबे की मूर्ति अपने घर में रख सकते हैं. इसके अलावा पीतल की मूर्तियां भी अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं. इसकी पूजा से विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है. आप अपने घर में सोने और चांदी की मूर्तियां भी रख सकते हैं. इन मूर्तियों की यदि नियमित रूप से पूजा की जाए तो घर में न केवल सकारात्मक ऊर्जा आती है बल्कि घर में उर्जा का संचार भी होता है.

अपने घर में किस धातु की मूर्ति ना रखें

आप अपने घर में स्टील, एल्युमीनियम और लोहे की मूर्ति को ना रखें. यह मूर्तियां अशुद्ध मानी जाती हैं. इन मूर्तियों की पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा सकती है. ऐसे में यदि आप अपने घर में नयी मूर्ती ला रहे हैं तो सबसे पहले उनकी धातु के बारे में जान लें.

नोट – इस लेख में दी गई जानकारी मान्यताओं और सूचनाओं पर आधारित है. india.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट से संपर्क करें.