Astro tips: रसोई में छुपा है खजाना! इस एक उपाय से लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, इतना धन देंगी लगानी पड़ेगी पैसा गिनने की मशीन

Astro tips: रसोई को यूं ही घर का हृदय नहीं कहा जाता. धर्म मान्यताओं के अनुसार जहां अन्न का सम्मान होता है, वहां स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है. यही वजह है कि हमारे बुजुर्ग रसोई से जुड़े छोटे-छोटे नियमों को भी बड़ी श्रद्धा से निभाते थे. कहा जाता है कि अगर रसोई के कुछ खास उपाय नियमित रूप से किए जाएं तो आर्थिक तंगी दूर हो सकती है.

तवे पर दूध का छिड़काव

पहली रोटी बनाने से पहले गर्म तवे पर दूध की कुछ बूंदें छिड़कना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि दूध शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है. यह अग्नि देव को अर्पण जैसा माना जाता है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. माना जाता है इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपार धन की वर्षा करती हैं.

राहु और शुक्र का उपाय

इस उपाय को राहु और शुक्र का उपाय माना जाता है. ज्योतिष के अनुसार तवे को राहु का प्रतीक माना जाता है और दूध को शुक्र का, ऐसे में ये उपाय राहु को शांत करने और शुक्र को प्रभावी बनाने का माना जाता है.

पहली रोटी गाय की

सनातन परंपरा में पहली रोटी गाय को देने की परंपरा है. गाय को पवित्र माना गया है. मान्यता है कि पहली रोटी गाय को देने से पितरों की कृपा मिलती है और घर में अन्न-धन की कमी नहीं रहती.

तवे को उल्टा न रखें

तवा अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है. इसे उल्टा रखना अशुभ माना गया है. खासकर रात में तवा उल्टा छोड़ देना आर्थिक रुकावट और कलह का कारण बन सकता है. उपयोग के बाद उसे साफ करके सीधा रखें.

खाली तवा न गर्म करें

धार्मिक मान्यता के अनुसार खाली तवा गर्म करना भी अशुभ माना गया है. तवा चढ़ाते ही उस पर रोटी या कुछ न कुछ अवश्य रखें.

इन बातों का रखें ध्यान

रात में गंदे बर्तन न छोड़ें.

अन्न का अपमान न करें.

रसोई में झगड़ा या अपशब्द न बोलें.

नमक और अनाज को ढककर रखें.

कहा जाता है, जहां अन्न का आदर और मां लक्ष्मी का स्मरण होता है, वहां धन की धारा कभी नहीं रुकती.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.