Monsoon Vastu: घर में चाहते हैं खुशियों की बौछार? मानसून से पहले बदल लें घर की ये 6 चीजें

Monsoon Vastu Tips: क्या आप जानते हैं कि बारिश से पहले घर में कुछ वास्तु सुधार करने से वरुण देव की कृपा बरसती है? जानिए वो 6 जरूरी चीजें जिन्हें मानसून से पहले दुरुस्त करने से घर में खुशियों की बौछार होगी और सीलन-नेगेटिविटी दूर रहेगी.

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बारिश के लिए वास्तु नियम

Monsoon Vastu: पूरी दुनिया में मौसम का बदलना एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन भारत इस मामले में बेहद समृद्ध है. यहां छह ऋतुओं का चक्र जीवन में नए रंग भरता है. अब तपती गर्मी के बाद प्रकृति को तृप्त करने और चारों तरफ हरियाली बिखेरने ‘वर्षा ऋतु’ यानी मानसून दस्तक देने को है. रिमझिम फुहारें और मिट्टी की सौंधी खुशबू मानसिक शांति तो देती हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस मौसम के स्वागत के लिए हमें पहले से कुछ खास तैयारियां कर लेनी चाहिए. ऐसा करने से बारिश के साथ घर में केवल खुशियों की बौछार होगी, सीलन या नकारात्मकता की नहीं.

आइए जानते हैं कि मानसून के आने से पहले घर की किन 6 चीजों को दुरुस्त करना या बदलना जरूरी है.

जल निकासी की दिशा

वास्तु में उत्तर और उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) को जल की दिशा माना गया है. घर में पानी की टंकी, फव्वारा या जल संचय की व्यवस्था इसी दिशा में होनी चाहिए। ध्यान रखें कि छत या बालकनी से गिरने वाले बारिश के पानी का ढलान भी इसी दिशा की तरफ हो. मानसून से पहले इस कोने को पूरी तरह साफ, खाली और हल्का कर लें ताकि जल का प्रवाह बिना किसी बाधा के हो सके. ऐसा करने से जल के देवता वरुण देव की असीम कृपा मिलती है.

दीवारों की दरारें और टपकती छतें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की दीवारों में दरारें होना या वहां से पानी टपकना बेहद अशुभ माना जाता है. सीलन भरी दीवारें और टपकती छतें घर में नकारात्मक ऊर्जा को तेजी से खींचती हैं, जिससे आर्थिक नुकसान भी हो सकता है इसलिए, मूसलाधार बारिश शुरू होने से पहले ही दीवारों की मरम्मत करवा लें, वॉटरप्रूफिंग कराएं और नालियों व ड्रेनेज सिस्टम को अच्छी तरह साफ कर लें.

मुख्य द्वार के सामने का ढलान

मानसून की पहली बौछार से पहले अपने घर के मुख्य द्वार और आंगन के ढलान पर नजर डालें. वास्तु नियम कहते हैं कि ढलान उत्तर से दक्षिण-पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर के मेन गेट के ठीक सामने पानी का जमाव नहीं होना चाहिए. पानी का निकास ऐसा हो कि वह आसानी से बह जाए, क्योंकि मुख्य द्वार पर रुका हुआ गंदा पानी तरक्की को रोकता है.

आग्नेय कोण (South-East) की सुरक्षा

घर की दक्षिण और दक्षिण-पूर्व (South-East) दिशा को अग्नि का स्थान माना जाता है. अग्नि और जल का आपस में शत्रुता का संबंध है. इसलिए, भूलकर भी इन दिशाओं में बारिश का पानी जमा न होने दें और न ही इस तरफ से पानी का निकास रखें. मानसून से पहले इस एरिए की जांच कर लें और यदि कोई ड्रेनेज पाइप इस तरफ खुलता हो, तो उसकी दिशा बदल दें.

बंद खिड़कियां और भारी पर्दे

बरसात के दिनों में अक्सर हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे घर में भारीपन महसूस होने लगता है. वास्तु के अनुसार, घर में ताजी हवा और रोशनी का संचार लगातार होते रहना चाहिए. घर के अंदर नमी या उमस को इकट्ठा न होने दें. इस मौसम में भारी पर्दों की जगह हल्के और हवादार पर्दे लगाएं और खिड़कियों को समय-समय पर खोलें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे.

घर की महक

सीलन की बदबू न केवल सेहत के लिए खराब है, बल्कि यह घर में दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियों को भी आमंत्रित करती है. मानसून के दौरान घर को हमेशा महका कर रखें. इसके लिए आप गूगल, लोबान, फिटकरी का धुआं कर सकते हैं या फिर एसेंशियल ऑइल्स और कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं. खुशबूदार वातावरण से घर का वास्तु दोष दूर होता है और सुख-समृद्धि का वास होता है.

मानसून की पहली बारिश से पहले इन आसान वास्तु उपायों को अपनाएं और अपने आशियाने को खुशियों और सकारात्मकता से सराबोर करने के लिए तैयार हो जाएं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.