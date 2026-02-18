  • Hindi
Gem Astrology: पैसे को चुबंक की तरह खींच लेता है ये पत्थर...कंगाल को भी कर देता है मालामाल!

Gem Astrology: ज्योतिष और ऊर्जा विज्ञान में कुछ ऐसे पत्थरों का जिक्र मिलता है जो इंसान की किस्मत का रुख बदलने की ताकत रखते हैं. इन्हीं में से एक है ऐसा पत्थर जिसे धन का चुंबक कहा जाता है.

Astrology Tips: क्या सच में कोई ऐसा पत्थर है जो धन को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच ले? ज्योतिष और फेंगशुई में एक ऐसा रत्न बताया गया है जिसे “मनी मैग्नेट” कहा जाता है. मान्यता है कि सही विधि से इसे रखने पर आर्थिक अड़चनें कम होती हैं और आय के नए रास्ते खुलते हैं.

कौन सा है ये चमत्कारी पत्थर?

इस पत्थर का नाम है पाइराइट इसका रंग बिल्कुल सोने जैसा चमकदार होता है. इसी वजह से इसे Fool’s Gold भी कहा जाता है. लेकिन ज्योतिष और फेंगशुई में पाइराइट को धन, आत्मविश्वास और व्यापारिक सफलता का शक्तिशाली प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि ये समृद्धि को आकर्षित करता है.

क्यों कहा जाता है मनी मैग्नेट?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार पाइराइट अग्नि तत्व से जुड़ा पत्थर है. यह व्यक्ति के भीतर छिपी ऊर्जा, निर्णय क्षमता और जोखिम उठाने की हिम्मत को मजबूत करता है. जब इंसान का आत्मविश्वास बढ़ता है तो अवसर खुद-ब-खुद मिलने लगते हैं. इसी कारण पाइराइट को धन आकर्षण का पत्थर कहा जाता है. इसे माक्षिक, सोनामक्खी या सुवर्णमाक्षिक के नाम से भी जाना जाता है.

घर या ऑफिस में कहां रखें पाइराइट?

फेंगशुई के अनुसार Pyrite को घर या ऑफिस के दक्षिण-पूर्व कोने में रखना बेहद शुभ माना जाता है. यह दिशा धन और वैभव की दिशा मानी जाती है. व्यापारी लोग इसे अपनी तिजोरी, कैश काउंटर या वर्क डेस्क पर भी रख सकते हैं. इससे धन रुकता नहीं और खर्च पर नियंत्रण बना रहता है.

इस्तेमाल करने का सही तरीका

गुरुवार या शुक्रवार के दिन Pyrite घर लाएं.

लाल या पीले कपड़े पर रखकर पूजा स्थल में रखें.

हर महीने साफ पानी से धोकर धूप दिखाएं.

इसे जमीन पर न रखें और न ही टूटे पत्थर का इस्तेमाल करें.

किन राशियों के लिए ज्यादा असरदार?

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार मेष, सिंह और धनु राशि वालों को पाइराइट से विशेष लाभ मिल सकता है. हालांकि किसी भी पत्थर को धारण करने या रखने से पहले कुंडली के अनुसार सलाह लेना बेहतर माना जाता है.

क्या सच में कंगाल को बना देता है मालामाल?

यह समझना जरूरी है कि कोई भी पत्थर जादू नहीं करता. लेकिन पाइराइट सकारात्मक सोच, आत्मबल और फोकस को इतना मजबूत करता है कि इंसान सही फैसले लेने लगता है. यही फैसले आगे चलकर आर्थिक मजबूती की वजह बनते हैं. पाइराइट को ज्योतिष में धन, आत्मविश्वास और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. सही दिशा और सही विधि से रखा जाए तो यह आर्थिक रुकावटों को दूर करने में सहायक हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

