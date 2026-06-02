Chanakya Niti: राहु के शतभिषा गोचर में संकट से बचाएंगे चाणक्य के ये 3 मंत्र, मेष और वृषभ राशि वाले गांठ बांध लें

Chanakya Niti on Rahu Gochar: 31 मई 2026 की रात मायावी ग्रह राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश हो चुका है. शतभिषा राहु का खुद का नक्षत्र है, इसलिए यहां राहु बेहद शक्तिशाली, आक्रामक और अप्रत्याशित परिणाम देने वाला हो जाता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस गोचर का सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण प्रभाव मेष (Aries) और वृषभ (Taurus) राशि वालों पर देखने को मिल सकता है.
राहु जब अपनी तीक्ष्ण अवस्था में होता है, तो इंसान की मति भ्रमित करता है, निर्णयों में कंफ्यूजन पैदा करता है और करीबी लोगों के जरिए गुप्त विश्वासघात करवाता है. ऐसे समय में आचार्य चाणक्य के सिद्धांत जीवन के लिए सबसे बड़ी ढाल बनते हैं. आइए जानते हैं चाणक्य नीति के वो 3 सूत्र, जिन्हें मेष और वृषभ राशि वालों को इस राहु-काल के दौरान हर हाल में याद रखना चाहिए.
राहु का शतभिषा में जाना गुप्त शत्रुओं को सक्रिय करता है. मेष राशि के जातक स्वभाव से आक्रामक, स्पष्टवादी और सीधे होते हैं. वे अक्सर उत्साह में आकर अपने भविष्य के बड़े प्लान या गोल्स दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं.
चाणक्य नीति का श्लोक:
“मनसा चिन्तितं कार्यं वचसा न प्रकाशयेत्। मंत्रेण रक्षयेद् गूढं कार्यं चापि नियोजयेत्॥”
अर्थ: मन में सोचे हुए कार्य को कभी भी वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए. उसे मंत्र की तरह गुप्त रखकर ही पूरा करना चाहिए.
राहु काल में कैसे लागू करें: मेष राशि वाले जातकों को अगस्त 2026 तक अपने करियर, नए बिजनेस प्रोजेक्ट्स या वित्तीय निवेश से जुड़ी कोई भी बड़ी प्लानिंग तब तक किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, जब तक वह जमीन पर न उतर जाए. राहु के प्रभाव से आपके अपने ही लोग आपके काम में अड़ंगा लगा सकते हैं.
वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, जो भौतिक सुखों की तरफ खींचता है. वहीं राहु जब शतभिषा के प्रथम पद धनु नवांश में होता है, तो यह इंसान के भीतर रातों-रात अमीर बनने की चाहत और ‘शॉर्टकट’ का भ्रम पैदा करता है.
आचार्य चाणक्य के अनुसार:
“आपदर्थं धनं रक्षेद्…”
अर्थ: संकट के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए. जो व्यक्ति बिना सोचे-समझे, दूसरों के बहकावे में आकर अपनी जमापूंजी को जोखिम में डालता है, वह लक्ष्मी को खुद से दूर कर देता है.
राहु काल में कैसे लागू करें: वृषभ राशि वालों को इस गोचर के दौरान किसी भी तरह के सट्टे, लॉटरी, भारी रिस्क वाले शेयर या किसी करीबी दोस्त के कहने पर बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए. इस समय राहु मति भ्रमित कर गलत जगह पैसा लगवा सकता है. किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.
शतभिषा नक्षत्र का संबंध जहां हीलिंग से है, वहीं इसका एक पहलू अकेलेपन और मानसिक तनाव से भी जुड़ा है. राहु इस समय मेष और वृषभ दोनों ही राशि वालों के पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में गलतफहमियां पैदा कर सकता है.
चाणक्य नीति का सूत्र
“नात्यन्तं सरलैर्भाव्यं गत्वा पश्य वनस्थलीम्। छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः॥”
अर्थ: जीवन में बहुत ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए. वन में जाकर देखें, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े-मेढ़े पेड़ सुरक्षित बच जाते हैं.
राहु काल में कैसे लागू करें: इस समय वर्कप्लेस पर राजनीति बढ़ सकती है, लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे. राहु आपकी जुबान से कुछ ऐसा कड़वा निकलवा सकता है जिससे बने-बनाए संबंध टूट जाएं. चाणक्य के इस मंत्र को याद रखें- भावुक होकर किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें. शांत रहें और सामने वाले की चाल को समझें.
आचार्य चाणक्य का मानना था कि केवल भाग्य के भरोसे बैठने से बेहतर है कि इंसान अपनी नीति, आचरण और कर्म को सुधारे. मेष और वृषभ राशि वाले यदि इन 3 नीतियों को संभाल लेते हैं, तो राहु का यह गोचर उनका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा.
ज्योतिषीय उपाय: मानसिक स्थिरता के लिए नियमित रूप से ‘ॐ रां राहवे नमः’ का 108 बार जाप करें, शनिवार के दिन शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें और जरूरतमंदों को काले उड़द या बाजरे का दान करें,
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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