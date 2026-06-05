Astrology: क्या फेल हो जाता है आपका डेली राशिफल? समझें सन साइन और मून साइन का असली खेल

Astrology: क्या आपका दैनिक राशिफल अक्सर गलत साबित होता है? जानिए क्यों केवल बर्थडे Sun Sign देखकर राशिफल पढ़ना बड़ी भूल है और कैसे चंद्र राशि Moon Sign बदल सकती है आपके भविष्यफल की पूरी तस्वीर.

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डेली राशिफल क्यों होता है फेल? जानें Sun Sign vs Moon Sign का सच!

Astrology: सुबह की चाय के साथ मोबाइल या अखबार पर अपना राशिफल देखना करोड़ो लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है. आज धन लाभ होगा, वाद-विवाद से बचें या यात्रा के योग हैं जैसी भविष्यवाणियां पढ़कर हम अपने दिन का खाका तैयार करते हैं. लेकिन अक्सर शाम होते-होते यह अहसास होता है कि दिन तो राशिफल के बिल्कुल उलट बीता. नतीजा यह होता है कि लोग ज्योतिष को अंधविश्वास या महज एक तुक्का मानकर खारिज कर देते हैं.

लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि गलती ज्योतिष विज्ञान की नहीं, बल्कि उस बुनियादी तरीके की है जिससे आप अपनी राशि चुनते हैं? दुनिया भर के ज्योतिषाचार्यों और खगोलविदों के बीच का एक ऐसा सच है जो आम पाठक को कभी विस्तार से नहीं बताया जाता और वह है सन साइन (सूर्य राशि) और मून साइन (चंद्र राशि) के बीच का गहरा गणितीय और मनोवैज्ञानिक अंतर.

द मिस्टेकन आईडेंटिटी: आप अपनी कौन सी राशि देख रहे हैं?

भारत सहित दुनिया भर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दिखने वाला अधिकांश दैनिक राशिफल पश्चिमी ज्योतिष Western Astrology के सन साइन पर आधारित होता है. अगर आप सिर्फ अपनी जन्म तिथि के आधार पर (जैसे 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच जन्म लेने के कारण खुद को मेष राशि का मानकर) राशिफल पढ़ रहे हैं, तो आप सन साइन देख रहे हैं.

यहीं से भविष्यफल के फेल होने की शुरुआत होती है. ब्रह्मांडीय गणना के अनुसार, सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिन यानि पूरा एक महीना निवास करता है. इसका सीधा और सरल गणित यह है कि दुनिया की कुल आबादी का करीब 12वां हिस्सा यानी लगभग 70 से 80 करोड़ लोग एक ही सूर्य राशि साझा करते हैं. अब तार्किक रूप से सोचिए, क्या दुनिया के 80 करोड़ लोगों का एक विशेष दिन, उनका मूड, उनका आर्थिक लाभ या दुर्घटना का योग बिल्कुल एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं. यही कारण है कि सन साइन पर आधारित दैनिक भविष्यफल एक सामान्य अनुमान बनकर रह जाता है और व्यक्तिगत जीवन में फेल हो जाता है.

वैदिक विज्ञान का मूल आधार: क्यों जरूरी है मून साइन?

इसके विपरीत, भारतीय वैदिक ज्योतिष Vedic Astrology का पूरा ढांचा मून साइन चंद्र राशि पर टिका हुआ है. चंद्र राशि की गणना आपके जन्म के समय आकाश में चंद्रमा की सटीक स्थिति को देखकर की जाती है. खगोलीय गति के मामले में चंद्रमा बेहद तीव्र है. जहां सूर्य को एक राशि बदलने में 30 दिन लगते हैं, वहीं चंद्रमा महज सवा दो दिन लगभग 54 घंटे में अपनी राशि बदल लेता है. चूंकि यह हर ढाई दिन में अपनी चाल बदलता है, इसलिए इसकी गणना के लिए केवल जन्म तिथि काफी नहीं होती; इसके लिए आपके जन्म का सटीक समय घंटा और मिनट और जन्म स्थान दोनों अनिवार्य हैं. यही सूक्ष्मता मून साइन को अत्यधिक व्यक्तिगत और सटीक बनाती है.

मन का विज्ञान: चंद्रमा और दैनिक जीवन का अंतर्संबंध

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का एक प्रसिद्ध श्लोक है-“चंद्रमा मनसो जातः” अर्थात् चंद्रमा की उत्पत्ति विराट पुरुष के मन से हुई है. ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, भावनाओं, अवचेतन मस्तिष्क, मानसिक शांति और हमारी रोज़मर्रा की मनोदशा Mood का कारक माना गया है.

हमारा कोई भी दिन कैसा बीतेगा, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारी आत्मा का वैश्विक उद्देश्य क्या है जो सूर्य तय करता है बल्कि इस पर निर्भर करता है कि तात्कालिक परिस्थितियों में हमारा मन और भावनाएं कैसी प्रतिक्रिया दे रही हैं. चूंकि चंद्रमा हर ढाई दिन में गोचर करता है, इसलिए यह हमारे दैनिक जीवन के सूक्ष्म उतार-चढ़ाव, मानसिक तनाव, अचानक मिलने वाली खुशी या चिड़चिड़ेपन को बिल्कुल सटीक रूप से प्रतिध्वनित करता है.

सन साइन जहां आपके जीवन की बड़ी तस्वीर Long-term direction और करियर के झुकाव को दर्शाता है, वहीं मून साइन आपके दैनिक और तात्कालिक जीवन की हकीकत Daily Reality को तय करता है.

वो सच… जो छुपा रह जाता है

सरल शब्दों में कहें तो सन साइन आपके जीवन का मुखौटा या बाहरी आवरण है-आप दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करते हैं और आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं. वहीं मून साइन आपका इंटीरियर या आंतरिक सच है जब आप अकेले होते हैं तो आप वास्तव में अंदर से क्या महसूस करते हैं.

यदि आप अपने दैनिक जीवन की सटीक घटनाओं, मूड और गोचर के प्रभावों को जानना चाहते हैं, तो आज ही अपनी सटीक जन्म कुंडली के माध्यम से अपनी चंद्र राशि Moon Sign का पता लगाएं. अगली बार जब आप सुबह का राशिफल देखें, तो सुनिश्चित करें कि वह आपकी चंद्र राशि के आधार पर हो, न कि केवल आपकी जन्म तिथि के आधार पर. जब आप सही चाबी लगाएंगे, तभी भविष्यफल का ताला बिल्कुल सटीक खुलेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.