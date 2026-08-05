मुंह खोलते ही निकलती है गाली? ये 2 ग्रह हर अपशब्द का रखते हैं हिसाब! गिन-गिन कर लेते हैं बदला

Astrology: दैनिक भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार गुस्से में या अनजाने में लोगों के मुंह से अपशब्द और गालियां निकल जाती हैं. कुछ लोगों के लिए यह फैशन या आम बोलचाल का हिस्सा बन चुका है, तो कुछ लोग इसे अपनी आदत मानकर नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी यह जुबान की फिसलन आपकी किस्मत पर कितना भारी पड़ सकती है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारी वाणी, हमारे शब्द और बोलने का तरीका सीधे तौर पर हमारी कुंडली के ग्रहों की चाल से जुड़ा होता है. आइए विस्तार से जानते हैं कि गाली देने से कौन से ग्रह कमजोर होते हैं और इसके जीवन पर क्या गंभीर परिणाम पड़ते हैं.
ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को हमारी बुद्धि, वाणी, संवाद और तार्किकता का मुख्य कारक माना गया है. बुध ही वह ग्रह है जो समाज में आपके भाषण कौशल और बौद्धिक क्षमता को तय करता है. जब कोई व्यक्ति बार-बार अपशब्दों, फूहड़ भाषा या गालियों का प्रयोग करता है, तो कुंडली में बुध ग्रह दूषित और कमजोर होने लगता है.
असर: बुध के कमजोर होने से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है. करियर और व्यापार में लगातार रुकावटें आने लगती हैं, पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगता और समाज में मान-सम्मान घटने लगता है.
इसे भी पढ़ें: Numerology: ‘Manipulation के Mastermind’ होते हैं ये 3 मूलांक! बातों-बातों में मनवा लेते हैं अपनी बात
कड़े शब्द, अमर्यादित भाषा और गालियों का लगातार प्रयोग करने से व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर नकारात्मक दिशा में बहने लगता है. इसका सीधा संबंध उग्र ग्रहों जैसे मंगल और ग्रहों के राजा सूर्य की ऊर्जा से जुड़ जाता है.
असर: इससे व्यक्ति के भीतर अहंकार, जिद्दीपन और गुस्सा जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है. गुस्से की अधिकता के कारण बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों से रिश्ते खराब होने लगते हैं और पारिवारिक जीवन में हमेशा अशांति बनी रहती है.
इसे भी पढ़ें: Numerology: बेहद ‘सादगी पसंद’ होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग…दिखावे से रहते हैं कोसों दूर, कहलाते हैं डाउन-टू-अर्थ
भाग्य का साथ छूटना: शास्त्रों में कहा गया है कि जिस जुबान पर मां सरस्वती का वास होना चाहिए, वहां यदि गालियां बस जाएं तो सोया हुआ भाग्य भी सोए ही रह जाता है और मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता.
धन की हानि और दरिद्रता: मान्यता है कि मां लक्ष्मी ऐसे स्थान पर या ऐसे व्यक्ति के पास बिल्कुल वास नहीं करतीं, जिसके घर या मुंह से हमेशा कलह और अपशब्दों का प्रयोग होता हो. वाणी का दोष व्यक्ति को आर्थिक रूप से भी कमजोर कर देता है.
नकारात्मक ऊर्जा का संचार: जब आप किसी को गाली देते हैं, तो ब्रह्मांड में एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो लौटकर आपके ही औरा (Aura) को दूषित करती है. इससे मानसिक तनाव और बेचैनी बढ़ती है.
मौन का अभ्यास करें: जब भी तेज गुस्सा आए, खुद पर काबू रखें और कुछ देर चुप रहने की आदत डालें. शब्दों को तौलकर बोलना सीखें.
नियमित मंत्र जाप करें: रोजाना ‘ॐ नमः शिवाय’ या गायत्री मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है, क्रोध कंट्रोल में आता है और वाणी में मधुरता आती है.
बुध ग्रह को मजबूत करें: बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करें, हरी वस्तुओं का दान करें और अपनी वाणी पर संयम रखने का पक्का संकल्प लें.
इसे भी पढ़ें: सिंगल हैं? Feng Shui Duck दिला सकता है जीवनसाथी! बस जान लें Mandarin Duck से जुड़ी ये मान्यता
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें