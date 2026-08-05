EnglishHindi

मुंह खोलते ही निकलती है गाली? ये 2 ग्रह हर अपशब्द का रखते हैं हिसाब! गिन-गिन कर लेते हैं बदला

Negative impact of bad words: क्या आपको भी बात-बात पर गाली देने की आदत है? जानिए ज्योतिष के अनुसार अपशब्द बोलने से कौन से ग्रह कमजोर होते हैं और जीवन पर क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: August 5, 2026, 5:12 PM IST
astrology
गालियां देने से कौन से ग्रह होते हैं खराब? जानें वाणी के दोष और उसके बुरे परिणाम
  • वाणी और ग्रहों का होता है कनेक्शन
  • बार-बार अपशब्द और गालियां बोलने से ग्रह कमजोर होते हैं.
  • गाली-गलौज की आदत से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे बनते काम बिगड़ते हैं.
  • भाग्य और धन की हानि होती है.

Astrology: दैनिक भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार गुस्से में या अनजाने में लोगों के मुंह से अपशब्द और गालियां निकल जाती हैं. कुछ लोगों के लिए यह फैशन या आम बोलचाल का हिस्सा बन चुका है, तो कुछ लोग इसे अपनी आदत मानकर नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी यह जुबान की फिसलन आपकी किस्मत पर कितना भारी पड़ सकती है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारी वाणी, हमारे शब्द और बोलने का तरीका सीधे तौर पर हमारी कुंडली के ग्रहों की चाल से जुड़ा होता है. आइए विस्तार से जानते हैं कि गाली देने से कौन से ग्रह कमजोर होते हैं और इसके जीवन पर क्या गंभीर परिणाम पड़ते हैं.

  1. वाणी और बुद्धि के कारक बुध ग्रह पर पड़ता है बुरा असर

ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को हमारी बुद्धि, वाणी, संवाद और तार्किकता का मुख्य कारक माना गया है. बुध ही वह ग्रह है जो समाज में आपके भाषण कौशल और बौद्धिक क्षमता को तय करता है. जब कोई व्यक्ति बार-बार अपशब्दों, फूहड़ भाषा या गालियों का प्रयोग करता है, तो कुंडली में बुध ग्रह दूषित और कमजोर होने लगता है.

और पढ़ें: Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण में चमकेगी इन राशियों की किस्मत, अगले 7 महीने बदल जाएगी जिंदगी!

असर: बुध के कमजोर होने से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है. करियर और व्यापार में लगातार रुकावटें आने लगती हैं, पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगता और समाज में मान-सम्मान घटने लगता है.

इसे भी पढ़ें: Numerology: ‘Manipulation के Mastermind’ होते हैं ये 3 मूलांक! बातों-बातों में मनवा लेते हैं अपनी बात

  1. उग्र ग्रहों का बढ़ता प्रभाव और मान-सम्मान में गिरावट

कड़े शब्द, अमर्यादित भाषा और गालियों का लगातार प्रयोग करने से व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर नकारात्मक दिशा में बहने लगता है. इसका सीधा संबंध उग्र ग्रहों जैसे मंगल और ग्रहों के राजा सूर्य की ऊर्जा से जुड़ जाता है.

असर: इससे व्यक्ति के भीतर अहंकार, जिद्दीपन और गुस्सा जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है. गुस्से की अधिकता के कारण बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों से रिश्ते खराब होने लगते हैं और पारिवारिक जीवन में हमेशा अशांति बनी रहती है.

इसे भी पढ़ें: Numerology: बेहद ‘सादगी पसंद’ होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग…दिखावे से रहते हैं कोसों दूर, कहलाते हैं डाउन-टू-अर्थ

ज्योतिषीय नजरिए से अपशब्द बोलने के बड़े नुकसान

भाग्य का साथ छूटना: शास्त्रों में कहा गया है कि जिस जुबान पर मां सरस्वती का वास होना चाहिए, वहां यदि गालियां बस जाएं तो सोया हुआ भाग्य भी सोए ही रह जाता है और मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता.

धन की हानि और दरिद्रता: मान्यता है कि मां लक्ष्मी ऐसे स्थान पर या ऐसे व्यक्ति के पास बिल्कुल वास नहीं करतीं, जिसके घर या मुंह से हमेशा कलह और अपशब्दों का प्रयोग होता हो. वाणी का दोष व्यक्ति को आर्थिक रूप से भी कमजोर कर देता है.

नकारात्मक ऊर्जा का संचार: जब आप किसी को गाली देते हैं, तो ब्रह्मांड में एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो लौटकर आपके ही औरा (Aura) को दूषित करती है. इससे मानसिक तनाव और बेचैनी बढ़ती है.

इस वाणी दोष से बचने के आसान ज्योतिषीय उपाय

मौन का अभ्यास करें: जब भी तेज गुस्सा आए, खुद पर काबू रखें और कुछ देर चुप रहने की आदत डालें. शब्दों को तौलकर बोलना सीखें.

नियमित मंत्र जाप करें: रोजाना ‘ॐ नमः शिवाय’ या गायत्री मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है, क्रोध कंट्रोल में आता है और वाणी में मधुरता आती है.

बुध ग्रह को मजबूत करें: बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करें, हरी वस्तुओं का दान करें और अपनी वाणी पर संयम रखने का पक्का संकल्प लें.

इसे भी पढ़ें: सिंगल हैं? Feng Shui Duck दिला सकता है जीवनसाथी! बस जान लें Mandarin Duck से जुड़ी ये मान्यता

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.