Astrology Forecast July 2026: जुलाई में होने जा रहे 5 बड़े ज्योतिषीय बदलाव, कहीं आपकी राशि तो नहीं है खतरे में?

Astrology Forecast July 2026: जुलाई में 5 ग्रहों की बड़ी हलचल! जानें 3 जुलाई से 27 जुलाई तक होने वाले प्रमुख बदलाव और शनि वक्री का आपकी राशि पर प्रभाव.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 3, 2026, 9:08 AM IST
grah gochar 2026
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ग्रहों की चाल: जुलाई में 5 ग्रहों की चाल में बड़े बदलाव! क्या आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है?

शनि की उल्टी चाल: 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनि देव मीन राशि में वक्री रहेंगे, क्या आपकी मेहनत का फल मिलेगा या संघर्ष बढ़ेगा?

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अचानक लिए फैसले: मंगल-यूरेनस की युति दे रही है चेतावनी, जोश में आकर कहीं आप तो नहीं कर रहे बड़ी गलती?

कैसे बचें: ग्रहों के इस ‘महा-गोचर’ से बचने के छोटे और अचूक उपाय, जो बदल सकते हैं आपका पूरा महीना.

July Grah Gochar 2026: जुलाई 2026 ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण महीना माना जा रहा है. इस महीने आकाशमंडल में ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है, जिसे ‘महा-परिवर्तन’ का काल कहा जा सकता है. जुलाई में कुल 5 बड़े ज्योतिषीय बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर देश-दुनिया के साथ-साथ आपकी राशि पर भी पड़ना तय है. शनि की वक्री चाल और ग्रहों की युति आम लोगों के जीवन में उतार-चढ़ाव ला सकती है.

जुलाई के 5 प्रमुख ज्योतिषीय बदलाव

मंगल-यूरेनस की युति (3 जुलाई): महीने की शुरुआत में मंगल और यूरेनस का मिलन हो रहा है. यह युति अचानक होने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं या गुस्से में लिए गए फैसलों की ओर इशारा करती है. इस दौरान जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय न लें.

शुक्र का मघा नक्षत्र में प्रवेश (4 जुलाई): ऐश्वर्य और प्रेम के कारक शुक्र 4 जुलाई को केतु के स्वामित्व वाले मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. यह गोचर रिश्तों में गहराई और गंभीरता लेकर आएगा.

बुध का मिथुन राशि में गोचर (7 जुलाई): बुध 7 जुलाई को अपनी स्वराशि मिथुन में प्रवेश करेंगे. यह स्थिति व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत लाभदायी होगी और बातचीत में स्पष्टता आएगी.

सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश (16 जुलाई): सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे ‘कर्क संक्रांति’ कहा जाता है. यह समय करियर में नई जिम्मेदारियों को संभालने और सेहत के प्रति सजग रहने का है.

शनि की वक्री चाल (27 जुलाई): 27 जुलाई को शनि मीन राशि में वक्री (उल्टी चाल) हो जाएंगे. शनि देव 11 दिसंबर 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे. ज्योतिष शास्त्र में शनि को एक उग्र और न्यायप्रिय ग्रह माना गया है, इसलिए इनका वक्री होना अनुशासन और कर्मों के हिसाब-किताब की परीक्षा लेगा.

राशियों पर इसका प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब इतने बड़े ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, तो सभी 12 राशियों पर इसका मिला-जुला प्रभाव पड़ता है.

सकारात्मक प्रभाव: वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना आर्थिक उन्नति और करियर में नए अवसर लेकर आएगा.

सावधानी वाली राशियां: मेष, कर्क और तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है. शनि की वक्री चाल के दौरान इन राशियों को व्यर्थ के खर्चों और मानसिक तनाव से बचने की सलाह दी जाती है.

सावधानी और उपाय

ग्रहों के इस बड़े बदलाव से घबराने के बजाय कुछ उपाय अपनाकर आप नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं:

शनि देव की आराधना: शनि की वक्री चाल को देखते हुए शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

वाणी पर नियंत्रण: बुध के गोचर के दौरान सोच-समझकर बोलें ताकि विवादों से बचा जा सके.

दान-पुण्य: जरूरतमंदों को गुड़ या अनाज का दान करना इस महीने के दोषों को कम करने में सहायक होगा.

जुलाई का महीना बदलाव का है. यदि आप आने वाली चुनौतियों को पहले से समझ लें, तो आप न केवल जोखिम से बच सकते हैं, बल्कि इस ऊर्जा का लाभ भी उठा सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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