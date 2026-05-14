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Shukra Gochar 2026: शुक्र का मिथुन में प्रवेश…प्यार के मामले में इन राशियों की लगेगी लॉटरी, क्या आपकी लव लाइफ में आने वाला है कोई नया मोड़?
Shukra Gochar 2026: शुक्र का मिथुन राशि में गोचर, 14 मई 2026 आपकी लव लाइफ में बड़े बदलाव लाने वाला है. जानें किन राशियों की लगेगी लव लॉटरी और किसे मिलेगा भाग्य का साथ. गुरु-शुक्र की युति से बनेंगे प्रेम के अद्भुत संयोग.
Shukra Gochar 2026: विलासिता, रोमांस और सौंदर्य के कारक शुक्र आज 14 मई 2026 को अपनी खुद की राशि वृषभ को छोड़कर बुध की राशि मिथुन में गोचर कर चुके हैं. ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का यह राशि परिवर्तन बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि मिथुन राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति मौजूद हैं.
जब ब्रह्मांड के दो सबसे शुभ ग्रह गुरु और शुक्र एक ही राशि में मिलते हैं, तो इसका सबसे सीधा और सकारात्मक असर लोगों की लव लाइफ और निजी रिश्तों पर पड़ता है. अगले कुछ हफ्तों तक कुछ खास राशियों के लिए प्रेम के मामले में लॉटरी लगने जैसी स्थिति रहने वाली है.
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इन 5 राशियों के लिए रोमांस का नया अध्याय
मिथुन (Gemini)
शुक्र आपकी ही राशि में आए हैं, जिससे आपका व्यक्तित्व और अधिक निखर जाएगा. लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे. अगर आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, तो यह समय सबसे अनुकूल है. पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी.
सिंह (Leo)
शुक्र का यह गोचर आपके लाभ भाव में हो रहा है. मुमकिन है कि आपकी दोस्ती प्यार में बदल जाए. जो लोग लंबे समय से अकेले हैं, उनके जीवन में किसी दिलचस्प व्यक्ति की एंट्री होने के पूरे योग हैं. सोशल लाइफ काफी एक्टिव रहेगी.
तुला (Libra)
आपकी राशि के स्वामी शुक्र अब आपके भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं. पार्टनर के साथ धार्मिक या किसी खूबसूरत डेस्टिनेशन पर जाने का प्लान बन सकता है. रिश्तों में चल रहा तनाव खत्म होगा और आप भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं.
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धनु (Sagittarius)
शुक्र आपके सप्तम (विवाह) भाव में गोचर करेंगे. वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी. यदि आप सिंगल हैं और शादी की बात चल रही है, तो बात पक्की हो सकती है. पार्टनर की ओर से आपको कोई कीमती सरप्राइज मिल सकता है.
कुंभ (Aquarius)
आपके पंचम भाव (प्रेम भाव) में शुक्र का आना किसी वरदान से कम नहीं है. लव लाइफ में आ रही पुरानी बाधाएं दूर होंगी. आपके प्रेम संबंध अब और अधिक गंभीर और मैच्योर होंगे. संतान पक्ष से भी कोई सुखद समाचार मिल सकता है.
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क्या आपकी लव लाइफ में आने वाला है कोई नया मोड़?
शुक्र का मिथुन में आना रिश्तों में कम्युनिकेशन को बढ़ाता है. मिथुन एक द्विस्वभाव राशि है, इसलिए इस दौरान कई लोगों के जीवन में प्यार को लेकर दोहरी स्थिति या भ्रम भी पैदा हो सकता है.
नया मोड़: यदि आप किसी उलझन में थे, तो गुरु-शुक्र की युति आपको सही रास्ता दिखाएगी.
सावधानी: शुक्र की चंचलता आपको एक साथ कई लोगों की तरफ आकर्षित कर सकती है, ऐसे में अपने वर्तमान रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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