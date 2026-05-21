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Amrit Guru Pushya Yoga 2026: आज है बेहद दुर्लभ अमृत गुरु पुष्य योग का महासंयोग, शाम को करें ये सरल उपाय, जो मांगोगे वो मिलेगा

Amrit Guru Pushya Yoga 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु पुष्य योग तो साल में कुछ ही बार आता है, लेकिन जब यह अधिकमास में गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र के आने से बनता है, तब इसे बेहद दुर्लभ 'अमृत गुरु पुष्य योग' कहा जाता है.

Guru Pushya Yoga 2026

Amrit Guru Pushya Yoga 2026 Singnificance : अधिकमास में गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र के आने से बेहद दुर्लभ अमृत गुरु पुष्य योग बन रहा है. आज शाम को किए गए ये सरल उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं और धन-समृद्धि की बौछार कर सकते हैं. जानिए इस महामुहूर्त का महत्व और अचूक उपाय.

गुरु पुष्य योग और अमृत सिद्धि योग का महासंयोग

ज्योतिष शास्त्र में इस अद्वितीय नक्षत्र मंडल की स्थिति को सबसे श्रेष्ठ और शीघ्र फलदायी माना गया है. देवगुरु बृहस्पति की कृपा और पुष्य नक्षत्र की दिव्यता मिलकर एक ऐसा शुभ काल बनाती है जिसमें की गई कोई भी छोटी सी साधना या उपाय सीधे आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है. यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी, करियर में रुकावट या पारिवारिक अशांति से जूझ रहे हैं, तो आज शाम को पूरी श्रद्धा के साथ यह बेहद सरल और अचूक उपाय जरूर आजमाएं.

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यह दुर्लभ ‘अमृत गुरु पुष्य योग’ कब बनता है?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु पुष्य योग तो साल में कुछ ही बार आता है लेकिन जब यह अधिकमास या पुरुषोत्तम मास में गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र के आने से बनता है तब इसे बेहद दुर्लभ अमृत गुरु पुष्य योग कहा जाता है. चूंकि अधिकमास भगवान विष्णु को समर्पित है और गुरुवार देवगुरु बृहस्पति का दिन है, इसलिए इस विशेष अवधि में पुष्य नक्षत्र का संयोग इस समय को अक्षय गुना फलदायी और ‘अमृत’ के समान चमत्कारी बना देता है. इस महायोग में की गई पूजा और उपाय कभी खाली नहीं जाते.

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शाम को करें यह अचूक और महा-उपाय

यह महासंयोग माता लक्ष्मी और नारायण की संयुक्त कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर है, शाम के समय प्रदोष काल या गोधूलि बेला में अपनी जरूरत के अनुसार इनमें से कोई भी एक उपाय करें.

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केसर-हल्दी का दीपक और कनकधारा स्तोत्र (धन-समृद्धि के लिए): आज शाम को घर के पूजा स्थल या ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) को साफ करें. वहां गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं, इस दीपक में एक चुटकी हल्दी या केसर के दो धागे डाल दें, दीपक के सामने बैठकर शांत मन से ‘कनकधारा स्तोत्र’ या ‘लक्ष्मी सूक्त’ का पाठ करें. अगर पाठ कठिन लगे, तो ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे रुके हुए धन की प्राप्ति होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और कर्ज का बोझ धीरे-धीरे कम होने लगता है.

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विशेष चमत्कारी उपाय

चांद की रोशनी में ‘विश मैनिफेस्टेशन’ वाटर मेडिटेशन- आज अमृत गुरु पुष्य योग की रात को एक कांच या तांबे के गिलास में साफ पीने का पानी भर लें. अब इस पानी के गिलास को ऐसी जगह पर रखें जहां उस पर चांद की रोशनी सीधे पड़ रही हो, पानी में देखते हुए शांत मन से बैठ जाएं और अपनी उस खास इच्छा) को याद करें जिसे आप पूरा करना चाहते हैं. विजुअलाइज़ करें कि आपकी वह इच्छा पूरी हो चुकी है और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा पानी में समा रही है, 5 से 10 मिनट इस वाटर मेडिटेशन को करने के बाद उस चार्ज्ड पानी को अपनी विश को महसूस करते हुए पी लें, इस महायोग में पानी के तत्वों और चंद्रमा की शीतलता के जरिए आपकी विश सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है और बहुत जल्द पूरी होती है.

मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वस्तिक,नकारात्मकता दूर करने के लिए: शाम के समय थोड़े से गंगाजल में पिसी हुई हल्दी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें, अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ इस हल्दी से स्वस्तिक का पवित्र चिह्न बनाएं, स्वस्तिक के नीचे अक्षत रखकर एक छोटा सा घी का दीपक वहां भी प्रज्वलित करें. इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या दोष का प्रवेश रुक जाता है और मां लक्ष्मी का स्थाई वास होता है.

नारायण को पीले फूल और विष्णु सहस्रनाम, मनोकामना पूर्ति के लिए: भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने पीले रंग के फूल जैसे गेंदा अर्पित करें और उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं, आज के दिन उन्हें बेसन के लड्डू या केसरिया खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है. आज शाम विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुनना या पढ़ना आपकी हर जायज और बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा करने की शक्ति रखता है.

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विशेष ध्यान रखने योग्य बातें

आज शाम के समय घर में पूरी तरह शांति और प्रसन्नता का माहौल रखें, किसी को भी धन उधार देने से बचें. क्योंकि आज के दिन घर से लक्ष्मी बाहर नहीं भेजी जाती, अपने माता-पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लें.आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.