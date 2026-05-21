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Guru Pushya Yoga 2026: PM मोदी ने कहा 'सोना मत खरीदो'...तो अमृत गुरु पुष्य योग में घर क्या लाये कि चमक जाये सोने सी किस्मत?

Guru Pushya Yoga 2026: PM ने सोना न खरीदने की सलाह दी है तो आज इस दुर्लभ महासंयोग में क्या खरीदना रहेगा सबसे शुभ? जानिए वो 2 रुपये की चीज जो आपके घर में सोने सी शुभता लेकर आ सकती है.

Guru Pushya Yoga 2026

Guru Pushya Yoga 2026: आज अधिकमास पर 100 सालों के बाद गुरुवार को बन रहा है महा-चमत्कारी अमृत गुरु पुष्य योग. पीएम मोदी की अपील के बाद यदि आज सोना नहीं खरीद रहे हैं, तो घर ये 4 बेहद शुभ और सस्ती चीजें लाएं. जानिए कौन सी वो चीजें जो इस महायोग में सोने के समान ही फल देंगी.

नक्षत्रों के राजा पुष्य और देवगुरु का दिव्य महासंयोग

वैदिक ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र और गुरुवार के मिलन से बनने वाले अमृत गुरु पुष्य योग को सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है. इस महामुहूर्त में शुरू किया गया कोई भी कार्य या की गई खरीदारी अक्षुण्ण फल प्रदान करती है. मान्यता है कि इस विशेष अवधि की सकारात्मक ऊर्जा सोई हुई किस्मत को भी जगा सकती है. यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी, करियर की बाधाओं या मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो आज का दिन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है.

आखिर क्यों इस बार बेहद खास है यह ‘अमृत योग’?

यूं तो साल में गुरु पुष्य योग के कई मौके आते हैं, लेकिन जब यह विशेष योग अधिकमास या पुरुषोत्तम मास के पवित्र महीने में आता है, तो इसकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है. अधिकमास के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु हैं और गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है. इन दोनों के साथ पुष्य नक्षत्र का यह त्रिकोणीय संयोग इस समय को ‘अमृत’ के समान फलदायी बना देता है. इस महायोग में किए गए उपाय और साधना कभी निष्फल नहीं जाते.

पीएम की सलाह के बीच सोने के अलावा क्या खरीदें?

आमतौर पर इस महामुहूर्त में लोग सबसे ज्यादा सोने (Gold) की खरीदारी करते हैं. हालांकि, हालिया वैश्विक परिस्थितियों, पश्चिम एशिया के संकट और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित रखने के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से फिजिकल सोना खरीदने की होड़ से बचने या इसके विकल्प तलाशने का आग्रह किया है. राष्ट्रहित और धार्मिक परंपरा दोनों का सम्मान करते हुए, आप आज सोने की जगह इन 4 बेहद शुभ, मांगलिक और सस्ती चीजों को घर ला सकते हैं जो सोने जैसा ही पुण्य फल देंगी.

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पीतल के पात्र (गुरु ग्रह की धातु):

पीतल धातु पर सीधे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है और इसका पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है. आज शाम को घर के लिए पीतल का कलश, दीया, बर्तन या लक्ष्मी-नारायण की प्रतिमा खरीदना साक्षात स्वर्ण खरीदने के समान ही समृद्धि दायक माना जाता है.

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धार्मिक पुस्तकें और मांगलिक ग्रंथ:

गुरु पुष्य योग ज्ञान और बुद्धि के प्रसार का महापर्व है. आज के दिन श्रीमद्भगवद्गीता, रामायण, विष्णु सहस्रनाम या कोई भी पूजनीय धार्मिक पुस्तक खरीदकर घर लाना साक्षात गुरु की कृपा प्राप्त कराता है, जिससे घर का वातावरण शुद्ध होता है.

खड़ी हल्दी और एकाक्षी नारियल:

यदि आप बहुत कम बजट में महा-चमत्कारी लाभ चाहते हैं, तो आज खड़ी हल्दी की गांठें या एकाक्षी नारियल बाजार से लाएं. हल्दी आपके गुरु ग्रह को बलवान करती है और एकाक्षी नारियल को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजा स्थान पर स्थापित किया जाता है.

नई झाड़ू (दरिद्रता नाशक):

सनातन धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का ही एक रूप माना गया है. इस पावन मुहूर्त में नई झाड़ू खरीदकर घर लाना और उसका पहला उपयोग अगले दिन करना, घर से हर प्रकार की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए बाहर निकाल देता है.

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स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का विकल्प (PM की अपील के अनुकूल)

यदि आप निवेश के नजरिए से आज के दिन सोने में ही पैसा लगाना चाहते हैं, तो भौतिक रूप से सोना खरीदकर देश का आयात बिल बढ़ाने के बजाय आप डिजिटल गोल्ड (Digital Gold), गोल्ड ETFs या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) जैसे विकल्पों को चुन सकते हैं. इससे आपकी परंपरा भी पूरी होगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी सहयोग मिलेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.