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Astrology: सूर्य-मंगल का महासंयोग... ट्रंप, पुतिन, मोदी, नेतन्याहू, जिनपिंग, किम और खामनेई की कुंडली के 'युद्ध योग' का सच

Astrology: ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, बढ़ता वैश्विक तनाव और सूर्य-मंगल की चाल. क्या तीसरे विश्व युद्ध के संकेत मिल रहे हैं? जानिए ज्योतिषीय विश्लेषण से क्या कहती है ट्रंप, मोदी, नेतन्याहू, जिनपिंग, किम जोंग, पुतिन और खामनेई की कुंडली.

(Ai Generated Image)

Astrology: ज्योतिषीय दृष्टि से वर्तमान ग्रह स्थिति विशेषकर सूर्य और मंगल का प्रभाव वैश्विक नेताओं के निर्णय और अंतरराष्ट्रीय तनाव पर सीधा असर डाल सकती है. ट्रंप, मोदी, पुतिन, नेतन्याहू, शी जिनपिंग, किम जोंग उन और अली खामनेई की कुंडलियों का विश्लेषण दर्शाता है कि कुछ नेता तेज प्रतिक्रिया और आक्रामक रणनीति के मोड़ पर खड़े हैं, जिससे संभावित टकराव और वैश्विक तनाव के संकेत मिल रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान को कड़े अल्टीमेटम के साथ चेतावनी दी है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को नहीं खोले और अमेरिकी शर्तों पर कोई समझौता नहीं करता, तो अमेरिका महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है जिसमें पावर प्लांट, ब्रिज और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं. ट्रंप ने यह बात अपने सोशल मीडिया पोस्ट और सरकारी प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से कही है, जिसमें टाइम बाउंड चेतावनी (48 घंटे/समय सीमा) की चर्चा सामने आई है. ईरान ने भी इस धमकी का कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि यदि उसका नागरिक या ऊर्जा बुनियादी ढांचा निशाना बना, तो वह भारी प्रतिशोध के साथ लौटेगा.

वैश्विक नेताओं का ज्योतिषीय शोध

आज की इस वैश्विक स्तिथि में अगर वैश्विक नेताओं की कुंडली का विशलेषण करें तो कुछ खास बातें खास नजर आती हैं.

डोनाल्ड ट्रंप- संयुक्त राज्य अमेरिका

जन्म: 14 जून 1946, न्यूयॉर्क, अमेरिका

सूर्य राशि: मिथुन

चंद्र राशि: वृश्चिक

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Ascendant (लग्न): सिंह

मंगल का लग्न/कर्म भावों में सक्रिय होना टकराव, जल्दी निर्णय लेने और तेज प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति दर्शाता है.

शनि और राहु की अवस्थाएं कभी कभी आलोचना की स्थितियों को जन्म देती हैं.

मानसिक दबाव, जनहित और न्याय विरोधी परिस्थितियों में तेज प्रशासनिक प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है.

नरेंद्र मोदी- भारत

जन्म: 17 सितंबर 1950, वडनगर, गुजरात, भारत

सूर्य राशि: कन्या

चंद्र राशि: वृश्चिक

Ascendant (लग्न): वृश्चिक

सूर्य, बुध और मंगल की स्थितियां नेतृत्व, नियंत्रित निर्णय और गहरी रणनीति को दिखाती हैं.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से मानसिक दृढ़ता और करियर क्षेत्र में स्थिरता प्रकट होती है.

ग्रहों की स्थितियां संतुलित निर्णय और सामाजिक स्थिरता की दिशा में संकेत देती हैं.

अली खामनेई- ईरान

जन्म: 19 अप्रैल 1939, मशहद, ईरान

सूर्य राशि: मेष

तेज ग्रहों का प्रभाव संघर्ष, शक्ति भागीदारी और प्रतिरोध की स्थितियों को संकेतित करता है.

दीर्घकालिक दबाव और रणनीतिक निर्णयों में प्रतिबद्धता का संकेत मौजूद है.

बेन्जामिन नेतन्याहू- इज़राइल

जन्म: 21 अक्टूबर 1949, तेल अवीव, इज़राइल

सूर्य राशि: तुला

मंगल का कर्म/रणनीति भाव में प्रभाव निर्णय को कठोर और तनावपूर्ण बना सकता है.

यह संयोजन कभी कभी सैन्य दबाव और संघर्ष मुखी स्थिति को दर्शाता है.

व्लादिमीर पुतिन- रूस

जन्म: 7 अक्टूबर 1952, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस

सूर्य राशि: तुला

शनि का 8वें भाव के साथ सहयोग दीर्घकालिक विवाद और दबाव का संकेत देता है.

यह संयोजन टकराव मुखी निर्णयों का संकेत भी दे सकता है.

शी जिनपिंग (चीन)

जन्म: 15 जून 1953, बीजिंग, चीन

सूर्य राशि: मिथुन

मंगल का सक्रिय स्थान धीरे धीरे लेकिन निर्णायक कार्रवाई की ओर संकेत करता है.

रणनीति आधारित दबाव और नियंत्रण की प्रवृत्ति विद्यमान है.

किम जोंग उन (उत्तरी कोरिया)

जन्म: 8 जनवरी 1984, प्योंगयांग, उत्तरी कोरिया

सूर्य राशि: मकर

मंगल और राहु का संयोजन अप्रत्याशित निर्णय और आक्रामकता की परिस्थिति को जन्म दे सकता है.

दबाव वाली रणनीति और अचानक टकराव की स्थितियां अधिक संभावित दिखाई देती हैं

ट्रंप की ईरान को दी गई धमकीयुक्त चेतावनी वर्तमान वैश्विक तनाव का प्रमुख हिस्सा है, जिसमें समय बद्ध अल्टीमेटम और बुनियादी ढांचे पर हमले की संभावना पर चर्चा हो रही है. ये ज्योतिषीय विश्लेषण नेताओं के ग्रह योग का वैज्ञानिक दृष्टिकोण दर्शाता है और यह दावा नहीं करता कि ग्रह स्थिति के कारण विश्व युद्ध निश्चित है बल्कि ये दबाव, टकराव और निर्णय संकेतों को दिखाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.