Magal Gochar 2026: शुक्र के घर में मंगल की एंट्री, इन राशियों के लिए खुलने जा रहा है कुबेर का खजाना!

Mars Transit in Taurus 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के सेनापति माने जाने वाले मंगल देव बहुत जल्द एक बेहद महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. 21 जून 2026 को रात 12 बजकर 07 मिनट पर मंगल देव अपनी स्वराशि मेष से निकलकर धन, विलासिता और भौतिक सुखों के देवता शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे.
ज्योतिष में मंगल को अग्नि, ऊर्जा और साहस का कारक माना गया है, जबकि शुक्र वैभव, ऐश्वर्य और धन के प्रतीक हैं. जब ऊर्जा के कारक मंगल का मिलन वैभव के स्वामी शुक्र के घर यानि वृषभ राशि में होता है, तो यह ब्रह्मांड में एक अद्भुत धन और समृद्धि का योग बनाता है. शुक्र की राशि में आकर मंगल जातकों के अंदर पैसा कमाने और सुख-सुविधाएं हासिल करने का एक जबरदस्त जुनून पैदा करते हैं. 21 जून को होने वाला यह गोचर विशेष रूप से 5 राशियों की बंद किस्मत का ताला खोलने जा रहा है, जिससे उन्हें छप्परफाड़ आर्थिक लाभ होगा.
इन 5 राशियों पर होगी लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा
मंगल का यह गोचर आपकी ही राशि के लग्न भाव में होने जा रहा है. शुक्र के इस घर में मंगल का आना आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है.
आर्थिक लाभ: आपकी सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. इस दौरान आप भूमि, वाहन या किसी महंगी सुख-सुविधा की वस्तु पर निवेश कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी.
करियर: व्यापार में साहस के साथ लिए गए फैसले आपको बंपर मुनाफा दिलाएंगे. अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा.
कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर ग्यारहवें यानी आय भाव में होने जा रहा है.
कुबेर का खजाना: इस अवधि में आपकी आमदनी के स्रोतों में अचानक भारी उछाल आएगा. एक से अधिक माध्यमों से धन का आगमन होगा, जिससे आपका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा.
नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को बड़ी सैलरी हाइक या इंसेंटिव की खुशखबरी मिल सकती है.
सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल देव उनके दसवें भाव कर्म भाव में गोचर करेंगे, जहां वे दिग्बली यानी अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं.
बिजनेस में बूम: यदि आप ग्लैमर, मीडिया, रियल एस्टेट, या इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो शुक्र और मंगल का यह संबंध आपके बिजनेस को सातवें आसमान पर ले जाएगा.
तरक्की: कार्यस्थल पर आपके मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी.
मंगल आपकी ही राशि के स्वामी हैं और वे आपकी राशि से सातवें भाव साझेदारी और विवाह भाव में गोचर करने जा रहे हैं.
संपत्ति से लाभ: पैतृक संपत्ति या जमीन-जायदाद के पुराने विवाद सुलझेंगे और उनसे आपको बड़ा वित्तीय लाभ होगा.
पार्टनरशिप: यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो कुबेर देव की कृपा से यह समय तिजोरी भरने वाला साबित होगा.
मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर तीसरे भाव यानी पराक्रम और साहस के भाव में होने जा रहा है.
कर्ज से राहत: आर्थिक मोर्चे पर आ रही तमाम अड़चनें दूर होंगी. यदि आप लंबे समय से किसी लोन या कर्ज के बोझ से दबे थे, तो इस अवधि में आप उससे मुक्त होने में सफल रहेंगे.
भाग्य का साथ: आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे शेयर मार्केट या सही जगह किए गए निवेश से आपको उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिलेगा.
विशेष उपाय: मंगल-शुक्र के इस गोचर काल में आर्थिक समृद्धि को और बढ़ाने के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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