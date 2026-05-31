Weekly Horoscope: जून के पहले हफ्ते इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें अपनी राशि का हाल

Weekly Horoscope 1 to 7 June 2026: जून का पहला सप्ताह आपके लिए क्या नए अवसर लेकर आ रहा है? जानिए नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति और सेहत का पूरा साप्ताहिक राशिफल.

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साप्ताहिक राशिफल (1 जून से 7 जून 2026):जून महीने का यह पहला हफ्ता ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तनों के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है. मई के उतार-चढ़ाव के बाद यह सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आएगा. आइए जानते हैं कि इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं.

मेष राशि (Aries)

सामान्य: इस सप्ताह आप नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरे रहेंगे. पिछले हफ्ते की भागदौड़ से राहत मिलेगी और आप मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे.

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. जून की शुरुआत में ही आपको कोई नया प्रोजेक्ट या डील मिल सकती है. ट्रांसफर या प्रमोशन की बात आगे बढ़ेगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सुधार होगा. आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च भी बढ़ेगा.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: परिवार में आपसी सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. लव पार्टनर के साथ चल रहा कोई पुराना मनमुटाव इस सप्ताह दूर हो जाएगा.

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन बदलते मौसम के कारण गले में खराश या सर्दी-खांसी की शिकायत हो सकती

वृषभ राशि (Taurus)

सामान्य: इस सप्ताह आपको अपने क्रोध और उत्तेजना पर काबू रखने की सलाह दी जाती है. जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय नुकसानदेह हो सकता है.

करियर व व्यवसाय: नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ सकता है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें. व्यापारियों को लेन-देन में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी.

आर्थिक स्थिति: बजट बिगड़ सकता है. अनचाहे खर्च सामने आने से मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए निवेश के मामलों में अभी रुकना ही बेहतर है.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद संभव है. अपनी बात थोपने के बजाय उनकी भावनाओं को भी समझने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या हो सकती है. रात को देर तक जागने से बचें.

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मिथुन राशि (Gemini)

सामान्य: आपके लिए यह सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाला है. पिछले दिनों से जो काम अटके हुए थे, वे अब गति पकड़ेंगे और आपको मानसिक संतोष मिलेगा.

करियर व व्यवसाय: रचनात्मक और लेखन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय बेहतरीन है. व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी. पार्टनरशिप के कामों में लाभ होगा.

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत बनेंगे. पुराने किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

विशेष टिप: जून के इस पहले सप्ताह में महत्वपूर्ण आर्थिक फैसलों को संभलकर लें और किसी भी पेपरवर्क को बिना पढ़े साइन न करें.

कर्क राशि (Cancer)

सामान्य: इस सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे. सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन मध्य के बाद स्थितियों में तेजी से सुधार आएगा.

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. यदि आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस हफ्ते कोई अच्छा ऑफर आ सकता.

आर्थिक स्थिति: धन का आगमन निरंतर बना रहेगा. जमीन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस सप्ताह बात आगे बढ़ सकती है.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे. जीवनसाथी के सहयोग से कोई बड़ा घरेलू काम पूरा हो सकता है.

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी दिक्कतों या gas की समस्या से परेशान हो सकते हैं. बाहर के खाने से परहेज करें.

सिंह राशि (Leo)

सामान्य: आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. जून का यह पहला हफ्ता आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा.

करियर व व्यवसाय: यदि आप मैनेजमेंट, राजनीति या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हैं, तो कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. व्यापार में नए ग्राहकों से जुड़ाव होगा.

आर्थिक स्थिति: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं. लॉटरी या शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को सावधानी से कदम बढ़ाना चाहिए.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी. अविवाहितों के लिए विवाह के नए और अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं.

स्वास्थ्य: सेहत बेहतरीन रहेगी. जिम, योग या वॉक जैसी अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे.

कन्या राशि (Virgo)

सामान्य: यह सप्ताह आपके लिए अपनी योजनाओं को लागू करने का है. आपकी तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता आपको हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल लेगी.

करियर व व्यवसाय: जो लोग आईटी, डेटा, या रिसर्च के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह सप्ताह तरक्की लेकर आएगा. व्यापार में कोई नई डील आपके हाथ लग सकती है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से यह सप्ताह स्थिर रहेगा. हालांकि, घर के रख-रखाव या गैजेट्स पर कुछ धन खर्च होने की संभावना है.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: बच्चों की ओर से कोई सुखद समाचार मिलेगा, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा.

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें.

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तुला राशि (Libra)

सामान्य: इस सप्ताह आपको अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा. आलस्य के कारण कुछ अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए एक्टिव रहें.

करियर व व्यवसाय: ऑफिस में काम का बोझ अधिक रहेगा, जिससे आपको अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है. सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की गॉसिप से दूर रहें.

आर्थिक स्थिति: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है. किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इस समय दिया गया पैसा वापस मिलने में कठिनाई होगी.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. जीवनसाथी के साथ बातचीत में नरमी बरतें.

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द, थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है. खान-पान में पौष्टिक चीजें शामिल करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

सामान्य: अध्यात्म और गूढ़ विज्ञान की ओर आपकी रुचि और गहरी होगी. इस सप्ताह आप खुद को समझने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए कुछ समय अकेले बिताएंगे.

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. व्यापारियों को विदेशी संपर्कों से लाभ हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: अचानक कहीं से फंसा हुआ धन मिल सकता है. निवेश के मामलों में किसी अनुभवी की सलाह लेना ही समझदारी होगी.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है. साथी के साथ ट्यूनिंग बेहतरीन रहेगी और आप उनके साथ किसी छोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति का अनुभव करेंगे, लेकिन खान-पान की लापरवाही से एसिडिटी की समस्या हो सकती है.

धनु राशि (Sagittarius)

सामान्य: यह सप्ताह आपके लिए सफलताओं से भरा रहेगा. आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आएगा और आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल होंगे.

करियर व व्यवसाय: शिक्षा, कंसल्टेंसी या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े लोगों के लिए यह हफ्ता नई ऊंचाइयां छूने वाला हो सकता है. नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय स्थिति काफी मजबूत रहेगी. सुख-साधनों में वृद्धि होगी और आप भविष्य के लिए बड़ी बचत करने में भी सफल रहेंगे.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे. माता-पिता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद आपको हर कार्य में सफलता दिलाएगा.

स्वास्थ्य: पुरानी किसी शारीरिक समस्या से राहत मिलेगी. ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा.मकर राशि (Capricorn)

सामान्य: आपकी कड़ी मेहनत और लगन का फल इस सप्ताह आपको मिल सकता है. जून की शुरुआत आपके लिए कई सकारात्मक संदेश लेकर आ रही है.

करियर व व्यवसाय: ऑफिस में आपके काम को नोटिस किया जाएगा और सीनियर्स की तरफ से सराहना मिलेगी. रियल एस्टेट, लोहा या मैन्युफैक्चरिंग के कारोबारियों को बड़ा मुनाफा होगा.

आर्थिक स्थिति: धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. हालांकि, किसी पुराने कर्ज को चुकाने में भी पैसा खर्च हो सकता है.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: घर का माहौल अनुशासित और शांत रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर बातचीत हो सकती है.

स्वास्थ्य: हड्डियों या घुटनों में थोड़ा दर्द परेशान कर सकता है. भारी सामान उठाने से बचें.

कुंभ राशि (Aquarius)

सामान्य: यह सप्ताह आपके लिए काफी क्रिएटिव और सोशल रहने वाला है. नए विचारों पर काम करने और नए लोगों से जुड़ने का भरपूर मौका मिलेगा.

करियर व व्यवसाय: कला, media और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत शानदार रहेगा. आपकी बनाई गई स्ट्रेटजी सफल होगी और आपको बड़ी पहचान मिल सकती.

आर्थिक स्थिति: आय अच्छी रहेगी. आप अपने शौक या किसी शौक से जुड़ी चीज पर खुलकर खर्च कर सकते हैं, जिससे खुशी मिलेगी.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर का प्लान बन सकता है. पार्टनर के साथ संबंध बेहद रोमांटिक और केयरिंग रहेंगे.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से खुद को बेहद हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मीन राशि (Pisces)

सामान्य: इस सप्ताह आपको अत्यधिक भावुक होने से बचना होगा. कोई भी फैसला दिल के बजाय दिमाग से लें, अन्यथा लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं.

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में काम सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन किसी वाद-विवाद का हिस्सा बनने से बचें. व्यापारियों को नया काम शुरू करने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए.

आर्थिक स्थिति: धन के मामले में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है. गैर-जरूरी चीजों पर खर्च होने से संचित धन में कमी आ सकती है.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: परिवार में छोटी-मोटी बातों को तूल न दें. जीवनसाथी की बात को ध्यान से सुनें, इससे आपसी भरोसा और मजबूत होगा.

स्वास्थ्य: तनाव के कारण नींद न आने की समस्या हो सकती है. सोने से पहले मेडिटेशन करना फायदेमंद रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.