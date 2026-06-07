Weekly Horoscope: जून का दूसरा हफ्ता इन राशियों के लिए लेकर आ रहा है 'गोल्डन पीरियड', क्या आपकी राशि भी है शामिल?

Weekly Horoscope 08 to 14 June 2026: जून का दूसरा सप्ताह आपके लिए क्या नए अवसर लेकर आ रहा है? जानिए नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति और सेहत का पूरा साप्ताहिक राशिफल.

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पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope (8 June to 14 June 2026): जून 2026 का यह दूसरा सप्ताह ग्रहों के राशि परिवर्तन और नक्षत्रों की चाल के कारण बेहद खास रहने वाला है. इस हफ्ते कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आएंगे, वहीं कुछ चुनिंदा भाग्यशाली राशियों के लिए ‘गोल्डन पीरियड’की शुरुआत होने जा रही है. आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए यह हफ्ता करियर, बिजनेस, धन, परिवार और सेहत के मोर्चे पर क्या सौगात लेकर आ रहा है. पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मेष राशि (Aries)

सामान्य: इस सप्ताह आपके भीतर एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी. आप अपने अटके हुए प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे.

करियर व व्यवसाय: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्त रहेगा. ऑफिस में आपकी कार्यशैली की तारीफ होगी. व्यापारियों को नया ऑर्डर या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति: धन का आवक अच्छा रहेगा, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों की सुख-सुविधाओं पर कुछ अचानक खर्च हो सकता है. निवेश के लिए सप्ताह का मध्य अच्छा है.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे. भाई-बहनों के साथ किसी पुरानी बात को लेकर चल रहा विवाद इस सप्ताह पूरी तरह सुलझ जाएगा.

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य तौर पर अच्छी रहेगी, लेकिन काम के दबाव के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है.

वृषभ राशि (Taurus)

सामान्य: इस सप्ताह आपको भाग्य से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा. किसी भी काम में जल्दबाजी या शॉर्टकट अपनाने से बचें.

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. व्यवसाय में कोई भी बड़ा सौदा बिना कागजात जांचे न करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मोर्चे पर यह हफ्ता थोड़ा संभलकर चलने का है. बजट बनाकर चलें, अन्यथा सप्ताह के अंत में पैसों की तंगी महसूस हो सकती है.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकता है. लव लाइफ में अपने पार्टनर पर शक करने से बचें और बातचीत से मसले सुलझाएं.

स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त नींद लें.

मिथुन राशि (Gemini) – GOLDEN PERIOD

सामान्य: आपके लिए यह हफ्ता खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है. पिछले कुछ समय से मन में चल रही दुविधाएं समाप्त होंगी और आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे.

करियर व व्यवसाय: मीडिया, लेखन, कला और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय स्वर्णिम रहेगा. व्यापार में कोई नया पार्टनर मिल सकता है जिससे काम को गति मिलेगी.

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत सामने आएंगे. पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी. आप नया गैजेट खरीद सकते हैं.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: घर में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. पार्टनर के साथ रिश्ते बेहद रोमांटिक रहेंगे और आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद फिट महसूस करेंगे.

विशेष टिप: इस सप्ताह किसी भी अजनबी पर आर्थिक मामलों में भरोसा न करें और अपनी गुप्त रणनीतियों को किसी के साथ साझा न करें.

कर्क राशि (Cancer)

सामान्य: यह सप्ताह आपके लिए मिले-जुले परिणाम देने वाला रहेगा. सप्ताह के शुरुआती दिनों में काम की गति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन गुरुवार के बाद स्थितियां आपके पक्ष में होंगी.

करियर व व्यवसाय: ऑफिस में आपके काम को नोटिस किया जाएगा. यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपको कोई अच्छा अवसर मिल सकता. बिजनेस में सामान्य लाभ होगा.

आर्थिक स्थिति: धन लाभ के योग हैं. वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस या अपच परेशान कर सकती है. बाहर के तले-भुने खाने से पूरी तरह परहेज करें.

सिंह राशि (Leo) – GOLDEN PERIOD

सामान्य: आपके मान-सम्मान और सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी. इस सप्ताह लोग आपकी नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होंगे और आपकी सलाह को महत्व देंगे.

करियर व व्यवसाय: राजनीति, मैनेजमेंट और प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों को बड़ी सफलता या अधिकार मिल सकते हैं. व्यापार में नए ग्राहकों का आगमन होगा, जिससे मुनाफा बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक समाचार मिलेगा. शेयर मार्केट या लॉटरी में सोच-समझकर निवेश करना फायदेमंद रहेगा.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है.

स्वास्थ्य: आपकी सेहत बेहतरीन रहेगी. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन खुद को ओवर-एग्जर्ट करने से बचें.

कन्या राशि (Virgo)

सामान्य: यह सप्ताह आपकी तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता को परखने वाला होगा. आप अपनी सूझबूझ से कठिन से कठिन समस्याओं का हल आसानी से निकाल लेंगे.

करियर व व्यवसाय: आईटी, डेटा, बैंकिंग और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में किया गया कोई पुराना निवेश अब लाभ देना शुरू करेगा.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी. फिजूलखर्ची पर आपका नियंत्रण रहेगा, जिससे आप भविष्य के लिए अच्छी बचत कर पाएंगे.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: बच्चों की किसी बड़ी सफलता से घर में उत्सव का माहौल रहेगा. लव पार्टनर के साथ चल रही गलतफहमियां आपसी बातचीत से दूर हो जाएंगी.

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या नींद न आने की समस्या हो सकती है. सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें.

तुला राशि (Libra)

सामान्य: इस सप्ताह आपको अपने आलस्य को त्यागना होगा. काम को कल पर टालने की आदत के कारण कोई बड़ा और अच्छा अवसर आपके हाथ से निकल सकता है

करियर व व्यवसाय: ऑफिस में काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रहेगा, जिसके लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. सहकर्मियों के साथ बहस करने से बचें और अपने काम पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आपका बजट प्रभावित होगा. इस सप्ताह किसी को भी बड़ा कर्ज देने से बचना ही आपके लिए सुरक्षित रहेगा.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय ठंडे दिमाग से काम लें.

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द, बदन दर्द या थकान की शिकायत रह सकती है. शरीर को पर्याप्त आराम दें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

सामान्य: अध्यात्म, रहस्य विज्ञान और आत्म-मंथन की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा. आप मानसिक शांति के लिए किसी एकांत स्थान या धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार कर सकते हैं.

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को ट्रांसफर के साथ तरक्की मिल सकती है. व्यापारियों को विदेशी संपर्कों से बड़ा मुनाफा होने की उम्मीद है.

आर्थिक स्थिति: अचानक कहीं से गुप्त धन या रुका हुआ पैसा मिल सकता है. पुराना कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: लव लाइफ के लिए समय बहुत अनुकूल है. यदि आप अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बदलना चाहते हैं, तो परिवार से बात करने के लिए यह सप्ताह सही है.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से काफी शांति महसूस करेंगे, लेकिन खान-पान के समय में गड़बड़ी के कारण एसिडिटी की समस्या हो सकती है.

धनु राशि (Sagittarius) – GOLDEN PERIOD

सामान्य: यह सप्ताह आपके लिए चौतरफा सफलता लेकर आ रहा है. समाज में आपकी एक नई और मजबूत छवि बनकर उभरेगी, जिससे आपका हौसला बढ़ेगा.

करियर व व्यवसाय: शिक्षा, कंसल्टेंसी, कानून और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र के लोगों के लिए यह हफ्ता बड़ी उपलब्धियां लेकर आएगा. नौकरी में बड़े अधिकारियों का वरदहस्त प्राप्त होगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी. सुख-सुविधाओं और भौतिक साधनों पर खुलकर खर्च करेंगे, फिर भी आपकी बचत पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: माता-पिता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और घर का माहौल आनंदमय रहेगा.

स्वास्थ्य: पुरानी किसी शारीरिक व्याधि या बीमारी से पूरी तरह राहत मिलेगी. सेहत शानदार रहेगी.

मकर राशि (Capricorn) – GOLDEN PERIOD

सामान्य: आपकी निरंतर मेहनत और लगन का मीठा फल मिलने का समय आ गया है. सप्ताह की शुरुआत में ही आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है.

करियर व व्यवसाय: ऑफिस में आपके काम की विशेष रूप से सराहना की जाएगी, जिससे आपकी साख बढ़ेगी. रियल एस्टेट, लोहा, कोयला या मैन्युफैक्चरिंग के कारोबारियों के लिए बड़ा मुनाफा कमाने का समय है.

आर्थिक स्थिति: आय के साधन बढ़ेंगे और आप भूमि या भवन में बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं. पुराना कोई वित्तीय विवाद सुलझ जाएगा.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण अनुशासित और सकारात्मक रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की बड़ी वित्तीय योजनाओं पर गंभीर और सार्थक चर्चा होगी.

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द या घुटनों की तकलीफ दोबारा उभर सकती है. डॉक्टर की सलाह लें और भारी वजन उठाने से बचें.

कुंभ राशि (Aquarius) – GOLDEN PERIOD

सामान्य: यह सप्ताह आपके लिए काफी क्रिएटिव, सामाजिक और उमंग से भरा रहने वाला है. नए और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में आपके बहुत काम आएगी.

करियर व व्यवसाय: कला, मीडिया, विज्ञापन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह मील का पत्थर साबित हो सकता है. आपकी नई सोच और स्ट्रेटजी को बहुत बड़ी सराहना मिलेगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार होगा. आप अपने शौक और लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने पर पैसा खर्च कर सकते हैं, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और गेट-टुगेदर का平्लान बनेगा. पार्टनर के साथ रिश्ता बेहद केयरिंग और मजबूत बना रहेगा.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से खुद को बेहद हल्का, ऊर्जावान और तनावमुक्त महसूस करेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

मीन राशि (Pisces)

सामान्य: इस सप्ताह आपको अत्यधिक भावुक होकर फैसले लेने से बचना होगा. लोग आपकी संवेदनशीलता का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए व्यावहारिक रहें.

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में काम सामान्य रूप से चलता रहेगा, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स या दूसरों के फटे में टांग अड़ाने से पूरी तरह दूर रहें. व्यापारियों को नई डील करने से पहले अनुभवी लोगों से राय लेनी चाहिए.

आर्थिक स्थिति: धन के मामले में थोड़ा हाथ खींचकर चलने की जरूरत है. गैर-जरूरी विलासिता की चीजों पर खर्च करने से बचें, अन्यथा बजट गड़बड़ा सकता.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: परिवार में छोटी-मोटी बातों को तूल देने से बचें. जीवनसाथी की बातों को ध्यान से सुनें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें, इससे घर की शांति बनी रहेगी.

स्वास्थ्य: तनाव और चिंता के कारण या तो अनिद्रा (नींद न आना) या बेचैनी महसूस हो सकती है. सोने से पहले ध्यान

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.