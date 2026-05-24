Hindi Faith Hindi

Astrology Rashifal Weekly Horoscope 24 To 31 May 2026 Saptahik Rashifal 24 May Se 31 May

Weekly Horoscope: 24 से 31 मई तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? जानें नौकरी, व्यापार और सेहत का पूरा लेखा-जोखा

Weekly Horoscope 24 to 31 May 2026: जानिए इस सप्ताह किन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ और किन्हें रहना होगा सावधान. पढ़ें सभी 12 राशियों का सटीक साप्ताहिक राशिफल.

rashifal

Weekly Horoscope (24 May to 31 May 2026): मई 2026 का यह आखिरी सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद हलचल भरा और महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस हफ्ते ग्रहों की बदलती चाल, विशेषकर बुध और मंगल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. जहां कुछ राशियों के लिए यह समय ‘गोल्डन पीरियड’ की शुरुआत साबित होगा और उन्हें करियर-व्यापार में छप्परफाड़ धन लाभ मिलेगा, वहीं कुछ राशियों को अपनी वाणी, सेहत और लेन-देन के मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी. आइए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और एस्ट्रो एक्सपर्ट्स के नजरिए से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए यह हफ्ता खुशियों की सौगात लाएगा या चुनौतियां पेश करेगा. पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक भविष्यफल.

मेष राशि (Aries)

इस सप्ताह आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी. आप नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी ऊर्जा से काम करेंगे.

करियर व व्यवसाय: नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापारियों के लिए मुनाफा कमाने के अच्छे अवसर बनेंगे, विशेषकर जो साझेदारी में काम कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: धन लाभ के योग हैं, लेकिन सप्ताह के मध्य में अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है.

स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में थोड़ी परेशानी हो सकती है. खुद को हाइड्रेटेड रखें.

Add India.com as a Preferred Source

वृषभ राशि (Taurus)

इस सप्ताह आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. सोच-समझकर बोलना आपके कई बिगड़े काम बना सकता है.

.करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी. मीडिया, लेखन या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय बेहतरीन है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से यह सप्ताह मजबूत रहेगा। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकता है. शांत रहकर स्थिति को संभालें.

स्वास्थ्य: खान-पान पर ध्यान दें, पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

मिथुन राशि (Gemini)

सामान्य: यह सप्ताह आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा। मानसिक रूप से आप थोड़े भ्रमित महसूस कर सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय कुछ समय के लिए टाल दें.

करियर व व्यवसाय: नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा. व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत खुलेंगे, लेकिन खर्चों की अधिकता के कारण बचत करना थोड़ा मुश्किल होगा.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा. साथी के साथ बेहतरीन समय बिताने का मौका मिलेगा.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.

कर्क राशि (Cancer)

इस सप्ताह आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

करियर व व्यवसाय: यदि आप डिजिटल मीडिया, शिक्षा या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: धन का आगमन अच्छा रहेगा. यदि कहीं पैसा फंसा हुआ था, तो वह इस सप्ताह वापस मिल सकता है.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: माता-पिता का सहयोग मिलेगा. घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है.

सिंह राशि (Leo)

नेतृत्व क्षमता और सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे. इस सप्ताह आप काफी सक्रिय रहेंगे.

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। टीम का पूरा सहयोग मिलेगा. राजनीति या प्रबंधन से जुड़े लोगों को बड़ा पद मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति: संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ होने के योग हैं. निवेश के लिए समय अनुकूल है.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी. भाइयों के साथ किसी बात को लेकर पुराना विवाद सुलझ सकता है.

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन काम के दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है.

कन्या राशि (Virgo)

यह सप्ताह आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है. आपकी तार्किक क्षमता और विश्लेषण कौशल आपको हर चुनौती से बाहर निकाल लेंगे.

करियर व व्यवसाय: जो लोग रिसर्च, डेटा या राइटिंग के क्षेत्र में हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है. व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: संचित धन में वृद्धि होगी. आप किसी कीमती वस्तु या गैजेट की खरीदारी कर सकते हैं.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. बच्चों की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

स्वास्थ्य: त्वचा या एलर्जी से जुड़ी कोई छोटी समस्या हो सकती है. साफ-सफाई का ध्यान रखें.

इस सप्ताह बुध और मंगल की गतियों का प्रभाव संचार और कार्यशैली पर सीधा दिखेगा, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें.

तुला राशि (Libra)

इस सप्ताह आपको अपनी प्राथमिकताओं को तय करना होगा. एक साथ कई काम हाथ में लेने से बचें, अन्यथा काम बिगड़ सकता है.

करियर व व्यवसाय: ऑफिस में पॉलिटिक्स से दूर रहें. अपने काम से काम रखना ही इस सप्ताह आपके लिए सबसे सुरक्षित रहेगा. व्यापारियों को मध्यम लाभ होगा.

आर्थिक स्थिति: खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है. बिना सोचे-समझे किसी को उधार न दें.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी के साथ संवादहीनता के कारण गलतफहमियां हो सकती हैं. बैठकर बात करें.

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान की शिकायत रह सकती है. पर्याप्त आराम करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

अध्यात्म और रहस्य विज्ञान की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है. मानसिक शांति की तलाश में आप धार्मिक यात्रा या स्वाध्याय का सहारा ले सकते हैं.

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में बदलाव के योग बन रहे हैं. यदि नया ऑफर मिले तो उस पर गंभीरता से विचार करें. व्यवसाय में नई तकनीक का इस्तेमाल फायदेमंद रहेगा.

आर्थिक स्थिति: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं. पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है।.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा. लव पार्टनर के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही भारी पड़ सकती है. मसालेदार भोजन से परहेज करें.

धनु राशि (Sagittarius)

आपके लिए यह सप्ताह प्रगतिशील रहेगा. आपके दृष्टिकोण में सकारात्मकता आएगी और आप नए विचारों पर काम करने के लिए उत्साहित रहेंगे.

करियर व व्यवसाय: उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए समय उत्तम है. नौकरी में प्रमोशन या इन्क्रीमेंट की बात आगे बढ़ सकती है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. धार्मिक कार्यों या दान-पुण्य में धन खर्च हो सकता है.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

स्वास्थ्य: पुरानी किसी बीमारी से राहत मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

मकर राशि (Capricorn)

मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है. इस सप्ताह आपकी पुरानी योजनाएं फलीभूत होंगी, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा.

करियर व व्यवसाय: काम का बोझ ज्यादा रहेगा, लेकिन आप अपनी कार्यकुशलता से उसे समय पर पूरा कर लेंगे. लोहे, मशीनरी या रियल एस्टेट के कारोबारियों को अच्छा मुनाफा होगा.

आर्थिक स्थिति: आय स्थिर रहेगी, लेकिन भविष्य के लिए निवेश की योजना बनाना इस सप्ताह सही रहेगा।

प्रेम व पारिवारिक जीवन: परिवार में कोई पुराना मुद्दा दोबारा उठ सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उसे शांत कर देंगे.

स्वास्थ्य: हड्डियों या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है. भारी वजन उठाने से बचें.

कुंभ राशि (Aquarius)

यह सप्ताह आपके लिए रचनात्मक और सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहने वाला है। नए लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में काम आएगी.

करियर व व्यवसाय: रचनात्मक क्षेत्रों, कला, और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह शानदार उपलब्धियां लेकर आ सकता है. आपकी नई सोच को सराहना मिलेगी.

आर्थिक स्थिति: आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा. सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च हो सकता है.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से काफी तरोताजा महसूस करेंगे. मौसमी बीमारियों से थोड़ा सतर्क रहें.

मीन राशि (Pisces)

इस सप्ताह आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू रखना होगा. भावुकता में आकर लिया गया कोई भी निर्णय आपको परेशानी में डाल सकता है.

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में शांति से काम लें. सहकर्मियों के साथ बहसबाजी से बचें. व्यापार में कोई भी नया निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें.

आर्थिक स्थिति: धन के मामले में हाथ थोड़ा तंग रह सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना ही इस सप्ताह समझदारी होगी.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी की भावना का सम्मान करें.

स्वास्थ्य: अनिद्रा या बेचैनी महसूस हो सकती है. रात को सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.