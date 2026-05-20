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Astrology: कैसा होगा लड़की का ससुराल? एस्ट्रोलॉजर से जानिए कुंडली के वो भाव और ग्रह जो तय करते हैं वैवाहिक सुख

Astrology reasons for bad marriage: ट्विशा-दीपिका के रिश्ते में तनाव की असली वजह कहीं ये तो नहीं? एस्ट्रोलॉजर से जानिए कुंडली के वो योग जो शादी को बना देते हैं 'चुनौती'

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Astrology reasons for bad marriage: आजकल सोशल मीडिया और मीडिया गलियारों में टीवीशा और दीपिका के बीच चल रहे रिश्ते के तनाव का मुद्दा हर तरफ छाया हुआ है. हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि एक समय बेहद खुश दिखने वाले कपल के बीच अचानक ऐसा क्या हो गया. आम लोग भले ही इसे आपसी मनमुटाव या बाहरी कारण मान रहे हों, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो वैवाहिक जीवन की सफलता या असफलता के पीछे हमारे ग्रहों और भावों का एक बहुत बड़ा हाथ होता है. जानी-मानी एस्ट्रोलाजर नेहा राजपूत से बातचीत के आधार पर आइए जानते हैं कि कुंडली के कौन से वो गंभीर दोष और योग होते हैं, जो हंसते-खेलते शादीशुदा जीवन में कड़वाहट और अलगाव की स्थिति पैदा कर देते हैं.

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सप्तम भाव और कमजोर सप्तमेश का खेल

एस्ट्रोलाजर नेहा राजपूत के अनुसार, कुंडली का सप्तम (7वां) भाव और उसका स्वामी ग्रह (सप्तमेश) शादी के सही चलने और खराब होने में बहुत बड़ा हाथ निभाता है. अक्सर यह देखा गया है कि अगर किसी जातक की कुंडली में सप्तमेश कमजोर हो, तो शादी में दिक्कत आने की पूरी संभावना रहती है. यदि सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के 6, 8 या 12वें भाव (जिन्हें त्रिक भाव कहा जाता है) में चला जाए, तो विवाह के बाद मिलने वाले सुखों में भारी कमी आ जाती है और पार्टनर के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है.

पाप ग्रहों का साया और आपसी मतभेद

कभी-कभी यह भी देखा गया है कि कुंडली में मौजूद पाप ग्रहों के प्रभाव की वजह से भी शादी ठीक नहीं चलती है. अगर किसी की कुंडली के सप्तम भाव में शनि, मंगल, राहु या केतु जैसे क्रूर ग्रह बैठे हों या फिर इन ग्रहों की इस भाव पर नीच या पापी दृष्टि हो, तो लाइफ पार्टनर के साथ सोच मिलना नामुमकिन सा हो जाता है. ऐसी स्थिति में छोटी-छोटी बातों पर मतभेद शुरू हो जाते हैं और घर में हमेशा मानसिक तनाव बना रहता है.

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शुक्र, गुरु की स्थिति और मांगलिक दोष का साया

कुंडली में शुक्र व गुरु जो कि मुख्य रूप से विवाह के कारक ग्रह होते हैं, उनकी स्थिति को देखना बेहद जरूरी होता है अगर इन भावों या ग्रहों पर पाप ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव हो, तो शादीशुदा जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं. इसके अलावा, मांगलिक दोष की वजह से भी शादी में बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं. ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार, यदि कुंडली के 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में मंगल ग्रह बैठा हो, तो इसे मांगलिक दोष माना जाता है, जो वैवाहिक जीवन में उग्रता और कलह लाता है.

विष योग, राहु-केतु का प्रभाव और धोखा

एस्ट्रोलाजर नेहा राजपूत ने बातचीत में एक बेहद महत्वपूर्ण योग का जिक्र किया. अगर कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो इससे ‘विष योग’ का निर्माण होता है. इस योग की वजह से जातक को हर समय मेंटल स्ट्रेस (मानसिक तनाव) और डिसअपॉइंटमेंट (निराशा) घेरे रहती है.

इसके साथ ही, अगर कुंडली में शुक्र नीच का हो, अस्त हो या फिर राहु के साथ युति बनाकर बैठा हो, तो वैवाहिक जीवन में डिस्कनेक्ट (दूरी), डिससैटिस्फेक्शन (असंतोष) या चीटिंग (धोखा) की स्थिति पैदा हो सकती है. सामान्यतः पुरुष (Male) की कुंडली में वीनस (शुक्र) जो कि पत्नी का कारक होता है, और महिला (Female) की कुंडली में जुपिटर (गुरु) जो कि पति का कारक होता है, अगर कमजोर या पीड़ित हो तो भी शादी में प्रॉब्लम आनी तय है. अंत में, राहु-केतु के बुरे प्रभाव की वजह से भी शादी में पार्टनर्स का एक-दूसरे पर शक करना, बेवजह का कन्फ्यूजन पैदा होना और अंततः सेपरेशन (अलगाव) होते देखा गया है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.