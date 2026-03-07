Hindi Faith Hindi

Astrology Saturns Evil Eye Can Cause These 5 Serious Diseases Recognize These Symptoms In The Body In Time

Astrology: शनि की टेढ़ी नजर दे सकती है ये 5 गंभीर बीमारियां, समय रहते पहचानें शरीर में दिखने वाले ये लक्षण!

Astrology: कुंडली में शनि भारी हो तो हो सकते हैं ये रोग! ज्योतिष शास्त्र में कर्मों का परिणाम बताए गए हैं ये संकेत. इन इशारों को ना करें नजरअंदाज.

Astrology: वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को कर्मों का न्यायाधीश माना गया है. मान्यता है कि जब कुंडली में शनि कमजोर या अशुभ स्थिति में होता है, तो इसका असर व्यक्ति के जीवन के साथ-साथ स्वास्थ्य पर भी दिखाई दे सकता है. ज्योतिष ग्रंथों में कुछ ऐसे रोगों का उल्लेख मिलता है जिन्हें शनि के प्रभाव से जुड़ा माना गया है.

मानसिक अस्थिरता और उन्माद

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है. इस स्थिति में व्यक्ति को बेचैनी, भ्रम और असामान्य व्यवहार जैसी समस्याएं हो सकती हैं. कई बार व्यक्ति को सही-गलत का निर्णय लेने में कठिनाई महसूस होती है. लगातार तनाव, नकारात्मक सोच और गलत आदतें भी इस स्थिति को बढ़ाने वाले कारण माने जाते हैं.

वात रोग और शरीर में जकड़न

शनि का संबंध शरीर के वात तत्व से भी जोड़ा जाता है. जब यह तत्व असंतुलित होता है तो शरीर में जकड़न, भारीपन और सूजन जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार अत्यधिक तनाव, अनियमित दिनचर्या और लगातार मानसिक दबाव भी शरीर में वात दोष को बढ़ा सकते हैं.

पाचन तंत्र से जुड़ी कष्टदायक बीमारी

ज्योतिष ग्रंथों में पाचन तंत्र से जुड़ी कुछ गंभीर समस्याओं का संबंध भी शनि ग्रह से जोड़ा गया है. इनमें भगन्दर यानी फिस्टुला का भी उल्लेख मिलता है. लगातार चिंता, कब्ज और खराब पाचन की स्थिति में यह समस्या पैदा हो सकती है, जो समय के साथ गंभीर रूप ले सकती है. इसलिए इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं माना जाता.

गठिया और जोड़ों का दर्द

शनि का संबंध हड्डियों और जोड़ों से भी माना गया है. जब शनि का प्रभाव प्रतिकूल होता है तो व्यक्ति को गठिया, जोड़ों में दर्द या सूजन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. सीलन भरे स्थानों पर रहना, शरीर की सही देखभाल न करना और असंतुलित जीवनशैली भी इन समस्याओं को बढ़ा सकती है.

नसों और स्नायु तंत्र की कमजोरी

ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह का संबंध स्नायु तंत्र यानी नसों से भी जुड़ा हुआ है. यदि इसका प्रभाव कमजोर हो तो व्यक्ति को सिरदर्द, आंखों की कमजोरी, मानसिक थकान या नसों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं. कुछ मान्यताओं में मिर्गी, हिस्टीरिया या अचानक बेहोशी जैसी स्थितियों का भी उल्लेख किया गया है.

अन्य गंभीर बीमारियों से भी जोड़ा जाता है संबंध

ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया गया है कि शनि का प्रभाव कुछ दीर्घकालिक बीमारियों से भी जुड़ा माना जाता है. इनमें पेट से जुड़ी समस्याएं, जांघों का दर्द और कुछ गंभीर रोगों का जिक्र मिलता है. हालांकि इन मान्यताओं का आधार ज्योतिषीय परंपराएं हैं, लेकिन किसी भी बीमारी की स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

