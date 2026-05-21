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Shukra Gochar 2026: राहु के आर्द्रा नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश, इन राशियों को मिलेगा अचानक धन और लग्जरी का डबल डोज
Shukra Nakshatra Gochar 2026: 20 मई से शुक्र देव राहु के आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं. 31 मई तक का यह समय 4 राशियों के लिए छप्परफाड़ धनलाभ और लग्जरी लाइफ लेकर आने वाला है. जानें अपनी राशि का हाल.
Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही उनका नक्षत्र परिवर्तन भी गहरा असर डालता है. 20 मई 2026 को धन, ऐश्वर्य, रोमांस और विलासिता के कारक ग्रह शुक्र ने अपना नक्षत्र बदल लिया है. शुक्र अब राहु के स्वामित्व वाले आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां वे 31 मई 2026 तक विराजमान रहेंगे.
ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शुक्र और राहु के बीच मित्रता का भाव है. जब सुख-समृद्धि के देवता शुक्र, राहु के खोजी और महत्वाकांक्षी नक्षत्र में आते हैं, तो यह भौतिक इच्छाओं, सुख-साधनों और धन कमाने की लालसा को कई गुना बढ़ा देते हैं. इस गोचर को ज्योतिष के जानकार अचानक भाग्य बदलने वाला मान रहे हैं.आइए जानते हैं कि इस अनूठे संयोग से किन राशियों के जीवन में धन और लग्जरी का शानदार दौर शुरू होने वाला है.
इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बरसात
वृषभ राशि (Taurus): डूबा हुआ पैसा आएगा वापस
वृषभ राशि के स्वामी खुद शुक्र देव हैं, इसलिए इनका हर बदलाव आपके लिए सीधे तौर पर प्रभावी होता है. आर्द्रा नक्षत्र में शुक्र का जाना आपके आर्थिक पक्ष को जबरदस्त मजबूती देगा.यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था या किसी बिजनेस डील में रुकावट आ रही थी, तो इस 11 दिनों के भीतर वह रास्ता साफ हो जाएगा. नौकरीपेशा लोगों को इंसेंटिव या बोनस के रूप में एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है. आप अपनी सुख-सुविधाओं पर खुलकर खर्च करेंगे.
मिथुन राशि (Gemini): चमक उठेगी पर्सनालिटी, खुलेंगे आय के स्रोत
चूंकि आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि के दायरे में ही आता है, इसलिए शुक्र का यह गोचर आपके पहले यानी लग्न भाव पर सबसे ज्यादा असर डालेगा. इस दौरान आपकी बातचीत की शैली इतनी प्रभावी होगी कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे. डिजिटल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए यह ‘गोल्डन पीरियड’ साबित हो सकता है. आय के एक से अधिक स्रोत बनेंगे और आप कोई महंगा गैजेट या वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं.
कन्या राशि (Virgo): करियर में ऊंची उड़ान और बड़ा मुनाफा
कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता लेकर आ रहा है. अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, तो उम्मीद से दोगुना मुनाफा होने के योग हैं. नौकरी में आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा. इस अवधि में आपके घर में किसी लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक सामान या सुख-सुविधा की नई वस्तु का आगमन हो सकता है.
तुला राशि (Libra): भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, बढ़ेगा बैंक बैलेंस
तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर भाग्य स्थान को सक्रिय कर रहा है. पिछले कई महीनों से जो काम बनते-बनते बिगड़ रहे थे, वे अब तेजी से पूरे होने लगेंगे. आर्थिक रूप से यह समय आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला है. पैतृक संपत्ति से लाभ या किसी बड़े निवेश से अचानक तगड़ा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है. सुखद और आरामदायक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं.
इन क्षेत्रों में दिखेगा ‘राहु-शुक्र’ का जादुई असर
चूंकि राहु आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया का प्रतीक है और शुक्र कला व ग्लैमर के कारक हैं, इसलिए इस गोचर के दौरान यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर्स, फिल्म इंडस्ट्री, आईटी प्रोफेशनल्स और एआई (AI) स्टार्टअप्स से जुड़े लोगों को कोई बड़ी कामयाबी या वायरल ग्रोथ मिल सकती है. शेयर बाजार में भी इस दौरान अचानक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है.
शुभ फलों के लिए करें ये आसान उपाय
यदि आप शुक्र के इस गोचर का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, तो 31 मई तक नियमित रूप से शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं. साथ ही, प्रतिदिन चंदन के इत्र का उपयोग करें और साफ-सुथरे कपड़े पहनें. इससे शुक्र देव प्रसन्न होकर जीवन में विलासिता और मानसिक शांति का वरदान देते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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