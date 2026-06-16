Astrology Tips: इस राशि के लोगों की इंट्यूशन पावर होती है सबसे तेज, भविष्य की आहट पहले ही कर लेते हैं महसूस

Astrology: ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार कुछ लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ही मजबूत होती है. ये लोग बिना किसी ठोस कारण के ही आने वाली घटनाओं का अंदाजा लगा लेते हैं. यहां तक सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये भी आसानी से पता कर लेते हैं.

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Astrology Tips: हम सभी के भीतर एक अंतरात्मा की आवाज होती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियों के लोगों में यह इंट्यूशन पावर (Intuition Power) इतनी कमाल की होती है कि वे भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही महसूस कर लेते हैं. ये लोग अपने आस-पास रहने वालों के स्वभाव से अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन उनका सच्चा मित्र है और कौन उन्हें धोखा दे सकता है. इनके सामने झूठ बोलना नामुमकिन के बराबर होता है क्योंकि ये चुटकियों में झूठ पकड़ लेते हैं. आइए जानते हैं ज्योतिष विज्ञान के नजरिए से, वो कौन सी राशियां हैं, जिनका सिक्स्थ सेंस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है.

मीन राशि: सपनों और संकेतों को समझने में माहिर

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु हैं और यह जल तत्व की राशि मानी जाती है. इस राशि स्वभाव से काफी संवेदनशील और कल्पनाशील होते हैं. कहते हैं कि इनके मन में अचानक आने वाले विचार या सपने कई बार सच साबित हो जाते हैं. ये लोग दूसरों के मन की बात व भावनाओं को आसानी से पढ़ लेते हैं. इसलिए इनके सामने कोई भी झूठ काम नहीं करता.

कर्क राशि: भावनाओं के जरिए समझ लेते हैं भविष्य के संकेत

कर्क राशि का संबंध चंद्रमा से होता है जिसे मन और भावनाओं का कारक माना गया है. इस राशि के लोग अपने आसपास के वातावरण में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों को भी जल्दी महसूस कर लेते हैं. किसी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव हो या परिवार में आने वाली कोई बड़ी घटना, कर्क राशि के लोग अक्सर पहले ही उसका आभास कर लेते हैं. इन लोगों को सिक्स्थ सेंस बहुत ही मजबूत होता है.

वृश्चिक राशि: रहस्यों और छिपी बातों को पकड़ने की क्षमता

वृश्चिक राशि की बात करें तो इसे ज्योतिष की सबसे रहस्यमयी राशियों में से एक माना जाता है. इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल है और इस राशि के लोग गहरी सोच रखने वाले होते हैं. इन लोगों के दूसरों के मन की बात समझने की कमाल की कला होती है. इनकी छठी इंद्रिय (Sixth Sense) काफी मजबूत मानी जाती है. कई बार ये बिना किसी प्रमाण के भी सही निर्णय ले लेते हैं और बाद में उनकी बात सच साबित होती है.

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क्यों होती है इन राशियों की इंट्यूशन इतनी मजबूत?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मीन, कर्क और वृश्चिक तीनों ही जल तत्व की राशियां हैं. जल तत्व का संबंध भावनाओं, संवेदनशीलता और आध्यात्मिक ऊर्जा से माना जाता है. यही वजह है कि इन राशियों के लोग दूसरों की तुलना में छोटे संकेतों को आसानी से समझ पाते हैं और आने वाली परिस्थितियों का अंदाजा लगा लेते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.