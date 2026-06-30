दूध का उबलकर गिरना शुभ है या अशुभ? जान लीजिए वरना भुगतना पड़ सकता है भारी नुकसान!

shakun shastra: भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजों को शकुन और अपशकुन से जोड़कर देखा जाता है. रसोई घर में होने वाली कई छोटी-बड़ी घटनाएं हमारे जीवन और भविष्य पर गहरा असर डालती हैं. इन्हीं में से एक आम घटना है- दूध का उबलकर बर्तन से बाहर गिर जाना.
अक्सर सुबह या शाम की जल्दबाजी में जब हम गैस पर दूध चढ़ाते हैं, तो नजर चूकते ही वह उबलकर बर्नर पर गिर जाता है. सामान्य तौर पर हम इसे एक लापरवाही मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और वास्तु विज्ञान में इसे बेहद महत्वपूर्ण संकेत माना गया है. तो आइए जानते हैं कि दूध का उबलकर गिरना आपके लिए किस्मत चमकने का इशारा है या किसी आने वाली बड़ी मुसीबत का संकेत.
हिंदू धर्म में दूध को बेहद पवित्र और पूजनीय माना गया है. इसका सीधा संबंध सुख, समृद्धि और शांति से है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दूध का संबंध ‘चंद्रमा’ से होता है. चंद्रमा को मन, शांति और मानसिक स्थिति का कारक माना जाता है. इसके साथ ही, चूंकि दूध सफेद और कीमती होता है, इसलिए इसे देवी लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है, जो जीवन में ऐश्वर्य और वैभव लाते हैं.
जब गैस पर दूध उबलकर अचानक बाहर गिरने लगता है, तो इसका सीधा असर घर के वास्तु और कुंडली के ग्रहों पर पड़ता है. ज्योतिषियों के मुताबिक, दूध का बार-बार उबलकर गिरना घर में चंद्रमा के कमजोर होने का संकेत देता है.
अगर आपके घर में बार-बार बिना किसी बड़ी वजह के दूध उबलकर बर्तन से बाहर गिर जाता है, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे एक बड़ा अपशकुन माना जाता है.
आर्थिक तंगी और फिजूलखर्ची: माना जाता है कि उबलता हुआ दूध जब आग या बर्नर पर गिरता है, तो इससे मां अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं. यह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में घर में धन की हानि हो सकती है या बिना वजह के खर्चे बढ़ सकते हैं.
पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव: चूंकि दूध का संबंध चंद्रमा से है, इसलिए इसका गिरना घर के सदस्यों के बीच मानसिक तनाव को बढ़ाता है. परिवार के लोगों में छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं और घर की सुख-शांति भंग हो जाती है.
कार्यक्षेत्र में बाधाएं: अगर आप किसी जरूरी काम या बिजनेस डील के लिए बाहर जा रहे हैं और ठीक उसी समय दूध उबलकर गिर जाए, तो यह काम में आने वाली बाधाओं को दर्शाता है.
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष परिस्थितियों में दूध के उबलने को बेहद शुभ भी माना गया है.
नया घर (गृह प्रवेश): जब किसी नए घर में गृह प्रवेश किया जाता है, तो वहां जानबूझकर दूध को उबाला जाता है और उसे बर्तन से बाहर गिरने दिया जाता है. नए घर में दूध का उबलकर गिरना बेहद मांगलिक माना जाता है. यह संकेत देता है कि उस घर में हमेशा धन, धान्य और खुशियों की प्रचुरता रहेगी.
अचानक धन लाभ: अगर कभी अनजाने में थोड़ा सा दूध उबलकर बाहर गिरता है और उस समय आपका मन शांत रहता है, तो कुछ मान्यताओं के अनुसार यह किसी शुभ समाचार या अचानक होने वाले धन लाभ का भी पूर्वाभास हो सकता है.
अगर आपके घर में अक्सर दूध उबलकर गिर जाता है, तो इस दोष और भारी नुकसान से बचने के लिए ज्योतिष में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं.
सावधानी बरतें: सबसे पहला और व्यावहारिक उपाय यही है कि दूध उबालते समय वहीं मौजूद रहें ताकि वह न गिरे.
चंद्रमा को मजबूत करें: घर में मानसिक शांति के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें. इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है.
मां लक्ष्मी से क्षमा मांगें: यदि भूलवश दूध गिर जाए, तो बर्नर ठंडा होने के बाद उसे तुरंत साफ करें और मां अन्नपूर्णा व लक्ष्मी से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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