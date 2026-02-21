  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Astrology What Are The Correct Rules For Lighting A Lamp Know How To Light A Lamp For Which Deity

दीप जलाते हैं… लेकिन क्या सही नियम जानते हैं? किस देवता के लिए जलाएं कौन सा दीपक, ये रहस्य बदल सकता है फल!

दीप जलाने के शास्त्रीय नियम: किस देवता को कौन सा तेल और किस दिशा में जलाएं?

Published date india.com Updated: February 21, 2026 8:47 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
दीप जलाते हैं… लेकिन क्या सही नियम जानते हैं? किस देवता के लिए जलाएं कौन सा दीपक, ये रहस्य बदल सकता है फल!
AI image

घर में रोज दीप जलता है… लेकिन क्या वह शास्त्र सम्मत होता है? ज्योतिष कहता है दीप केवल लौ नहीं, बल्कि अग्नि तत्त्व, दिशा, द्रव्य और संकल्प का संयोजन है. यदि इनमें से कोई एक भी गलत हुआ, तो फल अधूरा रह सकता है. जानिए दीप जलाने के वो नियम, जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं.

दीप केवल रोशनी नहीं… ऊर्जा का विज्ञान है

सनातन परंपरा में दीपक को अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला प्रतीक माना गया है. लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से यह एक सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र है. दीप में अग्नि तत्त्व सक्रिय होता है, जो वातावरण की नकारात्मकता को कम करने का प्रतीक माना गया है. इसलिए इसे केवल परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन की प्रक्रिया समझा गया है.

दीपक का पात्र तय करता है ऊर्जा का आधार

मिट्टी का दीप पृथ्वी तत्त्व से जुड़ा है और घर में स्थिरता व सात्त्विकता लाता है. पीतल का दीप दैनिक पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह सकारात्मक स्पंदन को धारण करता है. चांदी का दीप चंद्र और लक्ष्मी तत्त्व से संबंधित है, इसलिए समृद्धि और मानसिक शांति के लिए उपयोगी माना जाता है. विशेष अनुष्ठानों में स्वर्ण दीप का उल्लेख ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा से जोड़ा गया है.

घी या तेल? यहां होती है सबसे बड़ी गलती

गाय का घी सात्त्विकता और देव प्रसन्नता के लिए सर्वोत्तम माना गया है. सरसों का तेल विशेषकर शनि और उग्र साधनाओं में उपयोगी बताया गया है. तिल का तेल पितृ शांति और कष्ट निवारण से जुड़ा है. वहीं चमेली का तेल साहस और आत्मबल को प्रबल करने का प्रतीक माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार द्रव्य का चयन सीधे ग्रह ऊर्जा से संबंध बनाता है.

देवता के अनुसार बदलती है बत्ती और द्रव्य

विष्णु और लक्ष्मी पूजा में घी का दीप शुभ माना गया है. लक्ष्मी पूजन में लाल मौली की बत्ती का विशेष महत्व बताया गया है. हनुमान आराधना में सरसों या चमेली तेल का दीप उपयोगी माना जाता है. शनि पूजा में सरसों तेल के साथ काले तिल का प्रयोग प्रचलित है. पितृ कार्य में तिल तेल का दीप दक्षिण दिशा की ओर जलाने का विधान है.

दिशा गलत तो असर भी उल्टा

पूर्व दिशा में दीप जलाना आयु और स्वास्थ्य से जुड़ा माना गया है. उत्तर दिशा धन और उन्नति का प्रतीक है. पश्चिम दिशा पारिवारिक सुख से संबंधित मानी जाती है. दक्षिण दिशा केवल पितृ कर्म के लिए उपयुक्त बताई गई है. दिशा का चयन लापरवाही से नहीं करना चाहिए.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

समय का भी है विशेष महत्व

संध्या काल को दीपदान का सबसे महत्वपूर्ण समय माना गया है. ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक साधना के लिए श्रेष्ठ है. कार्तिक मास और दीपावली पर दीपदान का पुण्य विशेष रूप से बढ़ जाता है. मंगलवार और शनिवार को विशेष प्रकार के दीप जलाने की परंपरा भी प्रचलित है.

दीप तभी देगा फल

शास्त्र स्पष्ट कहते हैं दीप तभी प्रभाव देता है जब जीवन में सत्य, स्वच्छता और संयम हो. केवल दीप जलाना पर्याप्त नहीं, मन और कर्म की पवित्रता भी आवश्यक है अन्यथा दीप केवल एक प्रतीक बनकर रह जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.