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August 2026 Festival List: अगस्त में कब हैं हरियाली तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी? देखें पूरे महीने के व्रत-त्योहार

August 2026 Festival List: व्रत-त्योहार के लिहाज से अगस्त का महीना बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस माह हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी जैसे कई महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं.

Written by: Renu Yadav
Published: July 29, 2026, 5:51 PM IST
August 2026 Festival List: अगस्त में कब हैं हरियाली तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी? देखें पूरे महीने के व्रत-त्योहार
August 2026 Festival List
  • हरियाली तीज और रक्षाबंधन की सही तारीख क्या है?
  • अगस्त में नाग पंचमी का पर्व भी मनाया जाता है.
  • अगस्त में सावन सोमवार के व्रत भी रखे जाएंगे.
  • भोलेनाथ की उपासना के लिए सावन का महीना बहुत शुभ माना जाता है.

August 2026 Festival List: हिंदू धर्म में प्रत्येक माह का खास महत्व बताया गया है और व्रत-त्योहारों के लिहाज से अगस्त का महीना धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत पावन और विशेष रहने वाला है. रिमझिम फुहारों और भक्तिमयी माहौल के बीच इस माह हरियाली तीज, नाग पंचमी, और रक्षाबंधन जैसे कई बड़े पर्व मनाए जाएंगे. इसके साथ ही, सावन माह के पवित्र सोमवार व्रत भी इसी दौरान पड़ेंगे, जिससे पूरा महीना भगवान शिव की आराधना, सुहागिनों के सौभाग्य और आपसी प्रेम के उल्लास से सराबोर रहेगा. यहां देखें अगस्त में आने वाले सभी प्रमुख व्रत व त्योहारों की पूरी लिस्ट.

अगस्त 2026 में आने वाले व्रत-त्योहारों ​की लिस्ट

  • सावन सोमवार व्रत आरंभ: 3 अगस्त 2026, सोमवार
  • कामिका एकादशी: 9 अगस्त 2026, रविवार
  • सावन शिवरात्रि: 11 अगस्त 2026, मंगलवार
  • हरियाली अमावस्या: 12 अगस्त 2026, बुधवार
  • हरियाली तीज: 15 अगस्त 2026, शनिवार
  • नाग पंचमी: 17 अगस्त 2026, सोमवार
  • कल्कि जयंती: 17 अगस्त 2026, सोमवार
  • पवित्रा एकादशी: 24 अगस्त 2026, सोमवार
  • श्रावण पूर्णिमा: 28 अगस्त 2026, शुक्रवार
  • रक्षाबंधन: 28 अगस्त 2026, शुक्रवार
  • कजरी तीज: 31 अगस्त 2026, सोमवार
  • गणेश चतुर्थी: 31 अगस्त 2026, सोमवार
और पढ़ें: सावन के व्रत से लेकर नाग पंचमी तक... हर परंपरा के पीछे छिपा है विज्ञान, जानिए साइंटिफिक कनेक्शन

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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