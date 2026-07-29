August 2026 Festival List: अगस्त में कब हैं हरियाली तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी? देखें पूरे महीने के व्रत-त्योहार

August 2026 Festival List: व्रत-त्योहार के लिहाज से अगस्त का महीना बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस माह हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी जैसे कई महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं.

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August 2026 Festival List

हरियाली तीज और रक्षाबंधन की सही तारीख क्या है?

अगस्त में नाग पंचमी का पर्व भी मनाया जाता है.

अगस्त में सावन सोमवार के व्रत भी रखे जाएंगे.

भोलेनाथ की उपासना के लिए सावन का महीना बहुत शुभ माना जाता है.

August 2026 Festival List: हिंदू धर्म में प्रत्येक माह का खास महत्व बताया गया है और व्रत-त्योहारों के लिहाज से अगस्त का महीना धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत पावन और विशेष रहने वाला है. रिमझिम फुहारों और भक्तिमयी माहौल के बीच इस माह हरियाली तीज, नाग पंचमी, और रक्षाबंधन जैसे कई बड़े पर्व मनाए जाएंगे. इसके साथ ही, सावन माह के पवित्र सोमवार व्रत भी इसी दौरान पड़ेंगे, जिससे पूरा महीना भगवान शिव की आराधना, सुहागिनों के सौभाग्य और आपसी प्रेम के उल्लास से सराबोर रहेगा. यहां देखें अगस्त में आने वाले सभी प्रमुख व्रत व त्योहारों की पूरी लिस्ट.

अगस्त 2026 में आने वाले व्रत-त्योहारों ​की लिस्ट