August Horoscope 2026: मेष और वृषभ राशि वालों की खुल सकती है किस्मत! जानिए अगस्त का मासिक राशिफल

August Horoscope 2026: अगस्त का महीना ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है. नया महीना शुरू होते ही हर किसी के मन में यह उत्सुकता होती है कि आने वाले 31 दिन उनके करियर, वित्त, सेहत और लव लाइफ के लिए कैसे रहेंगे. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, अगस्त 2026 का यह महीना कुछ राशियों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है. जहां कुछ राशि वालों के लिए किस्मत के नए दरवाजे खुल सकते हैं, वहीं कुछ के जीवन में टेंशन बढ़ सकती है. आइए जानते हैं ज्योतिषी और पंडित ज्ञानेश जी से मेष और वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना क्या खास सौगात लेकर आ रहा है!
पंडित ज्ञानेश जी के अनुसार मेष राशि वालों पर इन दिनों साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है और इसका पहला चरण बहुत ही कष्टदायी होता है. आर्थिक और मानसिक स्तरों पर व्यक्ति हार मानने लगता है. इस राशि के स्वामी मंगल है और मंगल के प्रभाव की वजह से माइग्रेन की परेशानी रहती है. जल्दबाजी की आदत आपको परेशान कर सकती है. अगस्त की बात करें तो यह महीना आपके लिए मनचाहा फल लेकर आने वाला है.
आर्थिक स्थिति: अगस्त के महीने में आपकी राशि में लक्ष्मी का योग बन रहा है. इस माह फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है. आर्थिक स्थिति बैलेंस रहेगी.
करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना शुभ होगा और आपको मनमुताबिक ट्रांसफर मिल सकता है. अनुशासन अच्छा बनाकर रखें. भाग्य थोड़ा सा पीड़ादायक रहेगा. व्यापारियों को फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है.
विद्यार्थी और गृहिणी: विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि मन का भटकाव पढ़ाई पर असर डालेगा. गृहिणियां किसी चीज से खुशी महसूस कर सकती हैं. परिवार में कोई नया वाहन या कोई अन्य नई चीज खुशी लेकर आएगी.
लव लाइफ: प्रेमियों के लिए यह महीना एक-दूसरे पर भरोसा बनाए रखने का है. किसी भी मामले में एक-दूसरे पर शक या संशय न करें.
उपाय: अगस्त के महीने में मेष राशि वाले हनुमान जी का पूजन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
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वृषभ राशि के स्वामी दैत्यों के गुरु शुक्र हैं और इसलिए इस राशि के लोगों पर शुक्र का प्रभाव अधिक रहता है. यदि इस राशि के लोग शुक्र से पीड़ित हैं तो आपको नाक-कान संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. इन लोगों की सोच बहुत अच्छी होती है और इसी सोच आपके करीबी आपसे नफरत करते हैं. इस राशि के लोग अपने सपनों को हकीकत बदलने का दम रखते हैं.
करियर: करियर की बात करें तो आपको सीनियर का सपोर्ट मिलेगा लेकिन शरीर की कमजोर और आलस्य टेंशन बढ़ाएगा. व्यापारियों को अपने पुराने ग्राहक वापस मिलेंगे.
आर्थिक स्थिति: अगस्त में वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और पैसों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा.
विद्यार्थी और गृहिणी: विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा है लेकिन सोने पर ध्यान देने की बजाय पढ़ाई में मन लगाएं. गृहणियों की बात करें तो उन्हें किसी फंक्शन या पारिवारिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिल सकता है.
लव लाइफ: प्रेमियों को इस महीने एक-दूसरे पर अटूट विश्वास बनाकर रखने की जरूरत है.
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