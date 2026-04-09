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Baba Neem Karoli: कैसे एक साधारण महिला बनीं कैंची धाम की 'सिद्धी मां'? फिल्म रिलीज से पहले जान लीजिए ये इतिहास

Baba Neem Karoli: जानिए कौन थीं सिद्धि मां जिन्हें नीम करोली बाबा ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियां सौंपी थीं. अब फिल्म 'श्री बाबा नीब करौरी महाराज' में दिखेगा उनका दिव्य स्वरूप. समीक्षा भटनागर ने निभाया अहम किरदार.

Baba Neem Karoli: नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक विरासत और उनकी उत्तराधिकारी सिद्धि मां का अटूट रिश्ता अब बड़े पर्दे पर जीवंत होने जा रहा है. 24 अप्रैल को रिलीज होने वाली फिल्म ‘श्री बाबा नीब करौरी महाराज’ में अभिनेत्री समीक्षा भटनागर ने उस दिव्य व्यक्तित्व को जीवंत किया है, जिन्हें बाबा स्वयं ‘कात्यायनी’ का अवतार मानते थे. सिद्धि मां को लेकर कई किस्से हैं जो इतिहास बन गए हैं. जानिए आखिर कैसे एक साधारण महिला ने बाबा के आशीर्वाद से कैंची धाम की बागडोर संभाली और करोड़ों भक्तों के लिए ममता की मूरत बन गईं.

अल्मोड़ा की गलियों से आध्यात्मिक शिखर तक का सफर

नीम करोली बाबा के भक्तों के लिए कैंची धाम आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है. लेकिन बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद जिस शख्सियत ने इस आस्था की लौ को बुझने नहीं दिया, वह थीं ‘सिद्धि मां’. उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बेहद साधारण परिवार में जन्मी सिद्धि मां का जीवन किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं रहा है. उनका शुरुआती जीवन एक सामान्य गृहणी जैसा था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था. उनके पति तुलाराम शाह बाबा के अनन्य भक्त थे, लेकिन बाबा ने सिद्धि मां के भीतर छिपी उस आध्यात्मिक ज्योति को बहुत पहले ही पहचान लिया था, जिसे दुनिया देख नहीं पा रही थी.

बाबा का वो शब्द- सामने से कात्यायनी आ रही है

इतिहास गवाह है कि नीम करोली बाबा ने जब पहली बार सिद्धि मां को देखा, तो उन्होंने सबको चौंकाते हुए एक घोषणा की थी. उन्होंने देखते ही कहा था ‘सामने से साक्षात कात्यायनी आ रही है’. बाबा उन्हें देवी का अवतार मानते थे और इसी नाम से पुकारते भी थे. जब 1973 में बाबा ब्रह्मलीन हुए, तो भक्तों के बीच एक गहरा खालीपन था. तब यह बात सामने आई कि बाबा पहले ही तय कर चुके थे कि उनकी आध्यात्मिक विरासत को सिद्धि मां ही आगे बढ़ाएंगी. उन्होंने अपनी शक्तियां मां को सौंपी और उन्हें कैंची धाम का संरक्षक नियुक्त किया.

कैंची धाम और 108 आश्रमों का कुशल प्रबंधन

सिद्धि मां ने केवल आश्रम की व्यवस्था ही नहीं संभाली, बल्कि बाबा के करोड़ों भक्तों को एक सूत्र में पिरोया. उन्होंने ऋषिकेश समेत बाबा के उन सभी 108 आश्रमों की देखरेख की जो देश-विदेश में फैले हुए हैं. उनकी सादगी ऐसी थी कि वह अक्सर भक्तों के साथ सामान्य महिला बनकर तीर्थ यात्राओं पर निकल जाती थीं. वह हर मंगलवार और शनिवार को दर्शन देती थीं, और उन कुछ घंटों के लिए कैंची धाम में भक्तों का ऐसा सैलाब उमड़ता था जैसे साक्षात मां दुर्गा के दर्शन के लिए भीड़ लगी हो. भक्तों का मानना था कि मां के हाथ का बना प्रसाद और उनका एक बार सिर पर हाथ रख देना ही उनके जीवन के तमाम कष्टों को हरने के लिए काफी था.

भजन और ममता का वो अटूट संगम

सिद्धि मां को उनकी ममतामयी छवि के लिए जाना जाता था. उनका एक प्रिय भजन था ‘सुमिरन कर ले मेरे मन’, जिसे सुनकर आश्रम का वातावरण पूरी तरह अध्यात्मिक हो जाता था. वह हमेशा कहती थीं कि भगवान नाम का सुमिरन ही इस कलयुग में मुक्ति का मार्ग है. 28 दिसंबर 2017 को 92 वर्ष की आयु में जब वे ब्रह्मलीन हुईं, तो उनके पीछे लाखों रोते हुए भक्त थे, लेकिन उन्होंने बाबा के सेवा के संकल्प को मरते दम तक पूरी निष्ठा से निभाया. आज भी उनकी समाधि के पास बैठकर भक्तों को वही शांति महसूस होती है जो बाबा की उपस्थिति में होती थी.

फिल्म ‘श्री बाबा नीब करौरी महाराज’ में दिखेगा ये इतिहास

अब फिल्म निर्देशक शरद सिंह ठाकुर इस गौरवशाली और आध्यात्मिक इतिहास को सिनेमा के जरिए पेश कर रहे हैं. 24 अप्रैल को रिलीज हो रही इस बायोपिक में अभिनेत्री समीक्षा भटनागर ने सिद्धि मां के उस दिव्य स्वरूप को पर्दे पर उतारा है. यह फिल्म बाबा के चमत्कारों के साथ-साथ सिद्धि मां के त्याग और तपस्या को भी दुनिया के सामने लाएगी.

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फिल्म के रिलीज होने से पहले सिद्धि मां के इस इतिहास को जानना हर उस भक्त के लिए जरूरी है जो नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए कैंची धाम खिंचा चला आता है. सिद्धि मां ने साबित किया कि अध्यात्म के मार्ग पर लिंग या सामाजिक स्थिति मायने नहीं रखती, बल्कि गुरु के प्रति समर्पण ही आपको ‘सिद्धि’ तक पहुंचाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.