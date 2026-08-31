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बाबा वेंगा की सबसे डरावनी भविष्यवाणी कौन सी थी? पढ़कर रोंगटे खड़े कर देगी कहानी

Baba Vanga Prediction:बाबा वेंगा के नाम से 5079 में दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी वायरल है. जानिए इस डरावने दावे की पूरी कहानी और क्या इसका कोई असली रिकॉर्ड मौजूद है.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: August 31, 2026, 1:35 PM IST
baba vanga
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  • बाबा वेंगा के नाम से 5079 में दुनिया खत्म होने का दावा वायरल है.
  • कथित टाइमलाइन में 5079 को अंतिम पड़ाव बताया जाता है.
  • इस भविष्यवाणी का कोई प्रमाणित मूल लिखित रिकॉर्ड सामने नहीं है.
  • बाबा वेंगा की पक्की भविष्यवाणी या अप्रमाणित दावा ?

Baba Vanga Prediction: दुनिया में जब भी कोई बड़ी आपदा, युद्ध या इंसानों के भविष्य से जुड़ी डरावनी घटना सामने आती है, बाबा वेंगा का नाम चर्चा में आ जाता है. बुल्गारिया की मशहूर रहस्यवादी बाबा वेंगा के नाम से कई ऐसी भविष्यवाणियां इंटरनेट पर वायरल हैं, जिन्हें सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है. इनमें सबसे डरावनी बात उस कथित भविष्यवाणी को माना जाता है, जिसमें दुनिया के अंत का साल 5079 बताया जाता है. दावा है कि इस साल इंसानों और धरती का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. हालांकि, इस दावे के साथ एक जरूरी सवाल भी जुड़ा है- क्या बाबा वेंगा ने सच में ऐसा कहा था?

5079 में दुनिया खत्म होने का दावा

बाबा वेंगा के नाम से वायरल भविष्यवाणियों की एक लंबी टाइमलाइन इंटरनेट पर मौजूद है. इसमें आने वाले कई वर्षों के लिए अलग-अलग घटनाओं का जिक्र किया जाता है और आखिर में 5079 को दुनिया के अंत से जोड़ा जाता है. कुछ रिपोर्टों में इसे किसी बड़े ब्रह्मांडीय घटनाक्रम के कारण होने वाला अंतिम विनाश बताया गया है. यानी इस कथित टाइमलाइन के मुताबिक मानव सभ्यता का सफर आखिरकार एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा, जहां दुनिया का अंत हो जाएगा. यही वजह है कि बाबा वेंगा से जुड़ी तमाम कथित भविष्यवाणियों में 5079 वाली बात सबसे ज्यादा डरावनी मानी जाती है. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती.

और पढ़ें: बाबा वेंगा ने सबसे पहले कब की थी भविष्यवाणी? जब सच हुआ तो चौंक गई थी दुनिया

आखिर बाबा वेंगा ने क्या कहा था?

सबसे अहम बात यह है कि 5079 वाली भविष्यवाणी को बाबा वेंगा की अपनी लिखी हुई भविष्यवाणी मानने का ठोस आधार नहीं है. बाबा वेंगा ने अपनी कथित भविष्यवाणियों का कोई ऐसा आधिकारिक लिखित संग्रह नहीं छोड़ा था, जिसे देखकर यह निश्चित तौर पर कहा जा सके कि उन्होंने किसी खास साल में दुनिया के खत्म होने की बात कही थी. शोध और मीडिया रिपोर्टों में भी यही सवाल उठाया गया है कि बाबा वेंगा की कई प्रसिद्ध भविष्यवाणियों के मूल स्रोत स्पष्ट नहीं हैं. उनकी कथित बातें अक्सर मौखिक रूप से आगे बढ़ीं और बाद में अलग-अलग लोगों, किताबों, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए उनके नाम से जुड़ती चली गईं.

फिर 5079 का आंकड़ा आया कहां से?

इंटरनेट पर बाबा वेंगा के नाम से भविष्यवाणियों की एक साल-दर-साल सूची लंबे समय से घूमती रही है. इस सूची में 5079 को अंतिम पड़ाव बताया जाता है. अकादमिक शोध में भी ऐसी ऑनलाइन सूचियों का जिक्र मिलता है, लेकिन साथ ही यह भी सामने आता है कि इनमें मूल स्रोत और विश्वसनीय गवाहियों का अभाव है. एक अध्ययन ने ऐसी ही 2010 से 5079 तक की सूची का उदाहरण देते हुए उसकी स्रोत-विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है. इसका मतलब यह नहीं है कि 5079 वाला दावा कहीं मौजूद ही नहीं है. दावा मौजूद है और लंबे समय से वायरल भी है. लेकिन दावे का मौजूद होना और उसका प्रमाणित होना दो अलग बातें हैं.

बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां क्यों होती हैं वायरल?

बाबा वेंगा का निधन 1996 में हुआ था, लेकिन उनकी लोकप्रियता खत्म नहीं हुई. हर साल जब दुनिया में कोई बड़ी घटना होती है, उनके नाम से जुड़ी पुरानी कथित भविष्यवाणियां दोबारा सोशल मीडिया पर सामने आने लगती हैं. 2026 को लेकर भी उनके नाम से तीसरे विश्व युद्ध, बड़े प्राकृतिक संकट, AI के बढ़ते प्रभाव, आर्थिक अस्थिरता और एलियन संपर्क जैसी कई बातें वायरल हुई हैं. हालिया रिपोर्टों में इन दावों की चर्चा हुई है, लेकिन उनके समर्थन में प्रमाणित मूल रिकॉर्ड सामने नहीं आया है. यही पैटर्न 5079 वाली भविष्यवाणी में भी दिखाई देता है. किसी बहुत दूर के साल को दुनिया के अंत से जोड़ना अपने आप में बेहद सनसनीखेज दावा है. लेकिन जब उसके पीछे मूल दस्तावेज उपलब्ध न हो, तो उसे तथ्य की बजाय कथित भविष्यवाणी के रूप में देखना ज्यादा उचित है.

क्या 5079 में सच में खत्म हो जाएगी दुनिया?

इस सवाल का सीधा जवाब है- इसकी पुष्टि करने वाला कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है. 5079 को दुनिया के अंत की तारीख बताने वाला दावा बाबा वेंगा के नाम से प्रचलित है, लेकिन इसे उनकी प्रमाणित भविष्यवाणी के तौर पर स्थापित नहीं किया जा सकता. इसलिए बाबा वेंगा की सबसे डरावनी भविष्यवाणी की कहानी असल में सिर्फ दुनिया के अंत की बात नहीं है. इससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल यह है कि आखिर किसी व्यक्ति की मौत के दशकों बाद उसके नाम से इतनी सारी भविष्यवाणियां कैसे जुड़ती चली गईं.

फिलहाल 5079 वाली कहानी को वायरल और अप्रमाणित दावा कहना ही ज्यादा सही होगा. दुनिया का अंत कब होगा, इसका जवाब इस कथित भविष्यवाणी से नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रमाणित तथ्यों से ही तलाशा जाना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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