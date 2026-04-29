Hindi Faith Hindi

Baba Vishwanath Pm Modi Kashi Visit Spirituality Yantra

काशी शहर नहीं 'यंत्र' है... और मोदी उस यंत्र के सबसे बड़े साधक! बाबा के दर पर प्रधान सेवक की महा-साधना

PM Modi Varanasi Visit: काशी शहर नहीं एक 'यंत्र' है. प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा और बाबा विश्वनाथ की भक्ति के क्या हैं गहरे आध्यात्मिक मायने? पढ़िए पूरी रिपोर्ट.

modi kashi

PM Modi Varanasi Visit: बुधवार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ की चौखट पर पहुंचे, तो वह महज एक वीआईपी दौरा नहीं था. बाबा की भक्ति में लीन मोदी को देखकर आज फिर ऐसा लगा मानो काशी, शिव और मोदी, सब एकाकार हो गए हैं.

काशी: रहने की जगह नहीं, ब्रह्मांड से जोड़ने वाला ‘यंत्र’

अक्सर लोग काशी को मंदिरों का गढ़ या रहने की एक साधारण जगह मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि काशी एक यंत्र है. वह यंत्र, जो इंसान के तारों को सीधे ब्रह्मांड से जोड़ता है. यह वह शहर है जो शिव और शक्ति का समागम है. जो एक शरीर है, जो ‘अर्धनारीश्वर’ है- आधा शिव और आधी शक्ति. तभी तो यहाँ शिव और शक्ति के मंदिर लगभग बराबर की संख्या में मौजूद हैं. यह स्थान एक योगी और शक्ति का मिलन है. यहीं ज्ञान है, शक्ति है, सोच है और यहीं संयम योग है. यहीं मौजूद हैं बाबा विश्वनाथ, लिहाजा शिव के भक्त मोदी भी जब मौका लगता है, यहाँ खिंचे चले आते हैं.

साधना हो या कामना… बाबा के दर पर पीएम

प्रधानमंत्री का दौरा राजनीतिक ही क्यों न हो, लेकिन बाबा के दर पर आने से वे कभी नहीं चूकते. यह पहली बार नहीं है जब बाबा की चौखट पर यह साधक पहुँचा है. चाहे कोई बड़ी जीत साधनी हो या भविष्य के बड़े संकल्पों की सिद्धि करनी हो… साधना हो या कामना… मोदी हमेशा काशी चले आते हैं. बाबा के दर पर शीश नवाते हैं और मानों जो चाहे वो पा जाते हैं. आज जब उन्होंने गर्भगृह में बैठकर विधिवत पूजन किया, तो साफ दिखा कि यह शिवभक्त पूरी तरह शिव की डगर पर चल निकला है.

इसे भी पढ़े: बुद्ध पूर्णिमा 2026: क्या Gen Z के पास है ‘बर्नआउट’ का इलाज? 2500 साल पुराने वे सूत्र जो हर वर्किंग प्रोफेशनल के काम आएंगे!

कभी शांत योगी, कभी ऊर्जा का भंडार

शिव जो संयम हैं, सकारात्मकता का स्रोत हैं, आदि और अनंत हैं. ऐसी ही छवि मोदी में भी देखने को मिलती है. कभी वो एक शांत योगी की तरह ध्यान में लीन होते हैं, तो कभी असीम ऊर्जा के भंडार बन जाते हैं. जब हम पीएम मोदी की बात करते हैं, तो मानों हमें शिव की झलक मिलती है. क्योंकि शिव आदियोगी हैं. वे पहले योगी और पहले गुरु भी हैं. योग का अर्थ केवल सांसों को साधना नहीं, बल्कि खुद को साधना है. आज बाबा के चरणों में शीश झुकाकर मोदी इसी आत्म-साधना के विज्ञान को और मजबूत करते नजर आए.

इसे भी पढ़े: Vat Savitri 2026: वट सावित्री पर शनि जयंती का दुर्लभ संयोग, इस एक विधि से पूजा करने पर मिलेगा दोहरा लाभ!

Add India.com as a Preferred Source

संकल्पों को गढ़ ने की तैयारी

देश से लेकर काशी के विकास तक, मोदी ने अपनी कर्मठता को सिद्ध किया है. लेकिन अभी बड़े लक्ष्यों को गढ़ना बाकी है. यही कारण है कि वे कभी काशी की गलियों में शीश झुकाते हैं, तो कभी गंगा की लहरों के बीच संकल्प लेते हैं. कभी वे विपक्षियों पर जमकर बरसते हैं, तो कभी भक्ति के रस में पूरी तरह शांत हो जाते हैं.

अंततः, यह मिलन उस तकनीक का है जिसे पीएम मोदी भलीभांति जानते हैं अपनी चेतना को अपनी परम संभावना तक ले जाने का विज्ञान और काशी के इस यंत्र से बेहतर इसके लिए और कौन सी जगह हो सकती है?

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.