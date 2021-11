Badrinath Temple Closed: सर्दियों के मौसम में होने वाली बर्फबारी के मद्देनजर उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शनिवार शाम को बंद कर दिए गए. इसके साथ ही पवित्र चारधाम यात्रा का भी समापन हो गया. देवस्थानम बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि मंदिर के पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदिरी ने मंदिर के कपाट बंद होने से पहले सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए और शाम छह बजकर 45 मिनट पर मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए.Also Read - 21 साल पुराना यूपी और उत्तराखंड का विवाद चंद मिनटों में निपटा, दोनों राज्यों के बीच होगा संपत्ति का बंटवारा

अधिकारी के मुताबिक इस अवसर पर शनिवार को मंदिर परिसर में चार हजार से अधिक श्रद्धालु एकत्र हुए थे. इस वर्ष कुल 1,97,056 तीर्थयात्रियों ने मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए. उत्तराखंड के चारधामों में से केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट पहले ही बंद किए जा चुके हैं. बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की चारधाम यात्रा का भी समापन हो गया.

Uttarakhand: Portals of Badrinath temple closed for the winter break today. pic.twitter.com/pK0oZy4EQ0

— ANI (@ANI) November 20, 2021