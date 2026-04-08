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Video: ऑस्ट्रेलिया में गूंजेगा 'जय श्री राम'... संसद भवन में पहली बार भारतीय संत का सत्संग, बागेश्वर धाम सरकार रचेंगे इतिहास
Bageshwar Dham Australia Visit 2026: ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किसी भारतीय संत का प्रवचन वहां की संसद और ओपेरा हाउस में होने जा रहा है. जानिए बागेश्वर धाम सरकार की इस ऐतिहासिक यात्रा का पूरा शेड्यूल.
Bageshwar Dham Australia Visit 2026: दुनिया में हो रहे युद्ध और उलथ-पुथल के बीच दुनिया भर में सनातन संस्कृति का ध्वज फहरा रहे बागेश्वर धाम सरकार, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अब सात समंदर पार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर नया कीर्तिमान रचने जा रहे हैं. वैश्विक तनाव और अशांति के इस दौर में, भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों और शांति का संदेश लेकर बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया के तीन प्रमुख शहरों कैनबरा, पर्थ और सिडनी की यात्रा पर हैं. ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत हुआ.
ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहली बार आध्यात्मिक गूंज
इस यात्रा की सबसे बड़ी और गौरवशाली बात यह है कि 8 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा स्थित पार्लियामेंट हाउस (संसद भवन) के हॉल में बागेश्वर धाम सरकार का सत्संग आयोजित होने जा रहा है. इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी भारतीय संत को वहां की संसद में प्रवचन के लिए आमंत्रित किया गया है. यह सत्र विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और भारतीय अध्यात्म पर केंद्रित होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई संसद के प्रतिनिधि और कई विशिष्ट इंडो-ऑस्ट्रेलियाई अतिथि शामिल होंगे.
पर्थ में बहेगी हनुमंत कथा की रसधार
संसद में संबोधन के बाद, बाबा बागेश्वर पर्थ शहर पहुंचेंगे. यहां 11 और 12 अप्रैल को भव्य ‘हनुमंत कथा’ का आयोजन किया गया है. पर्थ कन्वेंशन सेंटर में होने वाली इस कथा में बाबा बागेश्वर हनुमान जी की दिव्य लीलाओं के माध्यम से स्थानीय भारतीय परिवारों और ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को जीवन के सूत्र सिखाएंगे.
ऑस्ट्रेलिया की संसद में गूंजेगा ‘जय श्री राम’!
इतिहास रचने को तैयार बागेश्वर धाम सरकार। कैनबरा के संसद भवन से लेकर सिडनी ओपेरा हाउस तक होगा सनातनी शंखनाद। पहली बार किसी भारतीय संत का संसद में सत्संग।#BageshwarDham #Australia #SanatanDharma #DhirendraShastri #VishwaShanti pic.twitter.com/ZzMxBFfD2N
— Manav (@Manav23041438) April 8, 2026
सिडनी में ‘भजन क्लबिंग’ और ओपेरा हाउस का ऐतिहासिक आयोजन
सिडनी में इस यात्रा के तीन सबसे अनोखे पड़ाव होंगे:
- क्रूज़ पर भजन क्लबिंग (13 अप्रैल): युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक अनूठा प्रयोग किया जा रहा है. सिडनी हार्बर पर एक समुद्री जहाज (क्रूज़) में भजन संकीर्तन और भगवत चर्चा होगी. जहां क्रूज़ को केवल पार्टियों के लिए जाना जाता है, वहीं अब वहां सात्विक आहार और भक्ति संगीत की गूंज होगी.
- साउथ पार्लियामेंट में संबोधन (14 अप्रैल): सिडनी स्थित साउथ पार्लियामेंट में बाबा बागेश्वर एक विशेष सत्र को संबोधित करेंगे, जहां राजनेताओं और विभिन्न धर्मों के दिग्गजों के बीच वैचारिक आदान-प्रदान होगा.
- ओपेरा हाउस में महाकुंभ (15 अप्रैल): ऑस्ट्रेलिया की वैश्विक पहचान ‘सिडनी ओपेरा हाउस’ में पहली बार किसी भारतीय संत का तीन घंटे का प्रवचन होगा. इसमें भारत समेत अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर और फिजी जैसे 10 देशों के भक्त हिस्सा लेंगे.
स्रोत: बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से मिली जानकारी के अनुसार, यह यात्रा भारतीय संस्कृति और वैश्विक शांति के लिए एक नई लकीर खींचने वाली साबित होगी.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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