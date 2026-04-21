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Baglamukhi Jayanti 2026 Date: अप्रैल में कब है बगलामुखी जयंती? नोट करें सही तारीख और मुहूर्त और जानें महत्व

Baglamukhi Jayanti 2026 Date: बगलामुखी जयंती के दिन मां बगलामुखी का पूजन किया जाता है और मान्यता है कि इससे जातक को न केवल शत्रुओं पर जीत हासिल होती है, बल्कि सभी बाधाएं भी दूर होती हैं.

Published date india.com Published: April 21, 2026 1:19 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Baglamukhi Jayanti 2026 Date: अप्रैल में कब है बगलामुखी जयंती? नोट करें सही तारीख और मुहूर्त और जानें महत्व
Baglamukhi Jayanti 2026

Baglamukhi Jayanti 2026 Date: हिंदू धर्म में दस महाविद्याओं का जिक्र किया गया है और इनमें से एक मां बगलामुखी हैं. जिनकी पूजा-अर्चना करने बुद्धि और शक्ति में वृद्धि होती है. हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बगलामुखी जयंती मनाई जाती है. कहते हैं कि इसी दिन मां बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था. मां बगलामुखी पीताम्बरा भी कहते हैं क्योंकि उनका प्रिय रंग पीला है और उन्हें हमेशा पीले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं. आइए जानतें हैं कब है बगलामुखी जयंती?

बगलामुखी जयंती 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 23 अप्रैल 2026 को रात 8 बजकर 49 मिनट पर शुरू होगी और 24 अप्रैल को शाम 7 बजकर 21 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल बगलामुखी जयंती 24 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी.

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बगलामुखी जयंती 2026 शुभ मुहूर्त

बगलामुखी जयंती के दिन मां बगलामुखी का विधि—विधान से पूजन किया जाता है. पंचांग के अनुसार 24 अप्रैल को बगलामुखी जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 19 मिनट से लेकर 5 बजकर 3 मिनट तक रहेगा. इसके बाद सुबह 11 बजकर 53 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 46 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा.

बगलामुखी जयंती का महत्व

मां बगलामुखी की अराधना करने से जातक को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है. मां की उपासना करने से वाणी पर नियंत्रण आता है और बुद्धि की वृद्धि होती है. साथ ही शक्ति और साहस बढ़ता है जिससे जीवन में आ रही नकारात्मकता दूर होती है और सफलता के रास्ते खुलते हैं.

ऐसे करें मां बगलामुखी की पूजा

बगलामुखी जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है. इसके बाद मंदिर में मां बगलामुखी की मूर्ति, तस्वीर या यंत्र स्थापित करें और उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें. फिर पीले फूल, चंदन, हल्दी, अक्षत और पीला फल चढ़ाएं. मां बगलामुखी को बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है. इसके बाद हल्दी की माला से मां बगलामुखी के बीज मंत्र का जाप करें जो कि इस प्रकार है:— ‘ॐ ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय, जिह्वाम् कीलय, बुद्धिं विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा.’ फिर मां की आरती करें और प्रसाद बांटें.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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