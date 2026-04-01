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Baisakh 2026 Dos And Donts Do Not Under Any Circumstances Perform These 5 Actions In Baisakh

Baisakh 2026: बैसाख में भूलकर भी न करें ये 5 काम, वरना रूठ सकते हैं भगवान माधव!

Baisakh 2026: स्कंद पुराण में उल्लेख है कि "न माधव समो मासो", अर्थात बैसाख के समान कोई मास नहीं है. लेकिन, जहां इस माह में पुण्य कमाने के अनंत अवसर होते हैं, वहीं कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो आपके संचित पुण्यों को नष्ट कर सकती हैं और भगवान माधव को रुष्ट कर सकती हैं.

Baisakh 2026: हिंदू कैलेंडर के अनुसार, बैसाख का महीना आध्यात्मिक शुद्धि और दान-पुण्य के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है. साल 2026 में बैसाख का महीना 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है. इस पूरे महीने के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, जिन्हें हम प्रेम से ‘माधव’ भी कहते हैं. मान्यताओं के अनुसार, इस महीने में किए गए छोटे से पुण्य का फल भी अक्षय होता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आपके जीवन में परेशानियां ला सकती हैं. यहां वे 5 काम दिए गए हैं जिनसे आपको बैसाख के दौरान बचना चाहिए.

सूर्योदय के बाद तक सोना

बैसाख में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का विशेष महत्व है. जो लोग सूर्योदय के बाद देर तक सोते हैं, उनसे लक्ष्मी जी और भगवान माधव रुष्ट हो जाते हैं. आलस्य को इस महीने का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है.

तामसिक भोजन का सेवन

इस महीने में गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए शरीर और मन की शांति के लिए सात्विक आहार लेना चाहिए. मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों से परहेज करें. यह न केवल धार्मिक रूप से वर्जित है, बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह है.

जल का अपमान या बर्बादी

चूंकि बैसाख भीषण गर्मी का समय है, इसलिए जल दान को महादान कहा गया है. अगर आप घर आए किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाते या पानी बर्बाद करते हैं, तो यह सीधे तौर पर माधव को अप्रसन्न करने जैसा है. पक्षियों के लिए छत पर पानी रखना न भूलें.

दिन के समय सोना और तेल मालिश

शास्त्रों के अनुसार, बैसाख मास में दिन में सोना वर्जित है. इसके अलावा, शरीर पर बहुत अधिक तेल मालिश करना भी शुभ नहीं माना जाता. इस समय का उपयोग भगवत नाम जप और सत्संग में करना चाहिए.

क्रोध और अहंकार

बैसाख का महीना विनम्रता का प्रतीक है. इस दौरान किसी गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान न करें. कटु वचन बोलने से आपके द्वारा किया गया दान और पुण्य निष्फल हो जाता है.

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यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और अक्षय तृतीया जैसे पर्वों पर दान करते हैं, तो भगवान माधव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.