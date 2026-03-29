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Baisakh 2026: कब से शुरू हो रहा है 'बैसाख मास'... क्यों है ये भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना? जानें 'माधव मास' का गहरा रहस्य!
Baisakh 2026: बैसाख या माधव मास आत्म-शुद्धि और परोपकार का महीना है. यदि आप भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इस महीने में भक्ति के साथ-साथ सेवा भाव को अपनाएं. भगवान माधव की कृपा से यह मास आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा.
Baisakh 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, चैत्र मास की समाप्ति के साथ ही वर्ष के दूसरे और सबसे पवित्र महीने ‘बैसाख’ का आगमन होता है. साल 2026 में इस पावन मास की शुरुआत 3 अप्रैल से हो रही है. शास्त्रों में बैसाख को केवल एक महीना नहीं, बल्कि ‘माधव मास’ कहकर संबोधित किया गया है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महीने को भगवान विष्णु के नाम ‘माधव’ से क्यों जोड़ा गया है और क्यों इसे सभी 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? आइए, पुराणों के गहरे तथ्यों के आधार पर इस रहस्य को समझते हैं.
क्यों कहलाता है यह ‘माधव मास’?
पौराणिक व्युत्पत्ति के अनुसार, ‘मा’ का अर्थ है लक्ष्मी और ‘धव’ का अर्थ है पति या स्वामी. चूंकि यह पूरा महीना भगवान विष्णु (लक्ष्मीपति) की विशेष उपासना के लिए निर्धारित है, इसलिए इसे ‘माधव मास’ कहा जाता है. स्कंद पुराण के ‘वैशाख माहात्म्य’ में स्वयं महादेव ने कार्तिकेय से कहा है कि जैसे युगों में सत्ययुग, वेदों में सामवेद और औषधियों में अमृत श्रेष्ठ है, वैसे ही महीनों में माधव मास (बैसाख) सर्वश्रेष्ठ है. “न माधव समो मासो” – अर्थात माधव के समान कोई दूसरा मास नहीं है. इस पूरे माह में भगवान विष्णु और कृष्ण भक्ति का खासा महत्व है.
त्रेता युग और अवतारों का गहरा संबंध
बैसाख मास का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसी महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया (अक्षय तृतीया) को त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है. इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए इसी महीने में महत्वपूर्ण अवतार लिए थे. भगवान परशुराम, नृसिंह और कूर्म (कछुआ) अवतार का प्राकट्य इसी मास में हुआ था. साथ ही, माता गंगा का धरती पर अवतरण भी इसी पावन समय में हुआ था, जो इस महीने की पवित्रता को कई गुना बढ़ा देता है.
बैसाख स्नान की पौराणिक कथा और महत्व
स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि प्राचीन काल में ‘महीरथ’ नाम के एक राजा ने केवल बैसाख स्नान के पुण्य से ही वैकुंठ धाम प्राप्त किया था. मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, सरोवर या घर पर ही गंगाजल मिले जल से स्नान करता है, उसके समस्त संचित पाप जलकर भस्म हो जाते हैं. इस स्नान को ‘माधव स्नान’ भी कहा जाता है, जो मनुष्य को मानसिक शांति और शारीरिक आरोग्य प्रदान करता है.
जल दान का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष
बैसाख के महीने से भारत में ग्रीष्म ऋतु (भीषण गर्मी) का वास्तविक प्रभाव शुरू होता है. पुराणों में इस समय ‘जल दान’ को सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है. पद्म पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति इस महीने में प्याऊ लगवाता है या राहगीरों को शीतल जल पिलाता है, उसे ‘अश्वमेध यज्ञ’ के समान फल प्राप्त होता है. धार्मिक दृष्टि के साथ-साथ इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है. गर्मी के बढ़ते प्रभाव के कारण शरीर को शीतलता की आवश्यकता होती है. इसीलिए शास्त्रों में इस दौरान मिट्टी के घड़े (कलश), सत्तू, पंखा (व्यजन), छाता और खड़ाऊं दान करने का विधान है.
2026 की प्रमुख तिथियां और महापर्व
साल 2026 में बैसाख का महीना आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है. इस दौरान आने वाले मुख्य पर्व इस प्रकार हैं:
3 अप्रैल: बैसाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा (मास प्रारंभ).
14 अप्रैल: मेष संक्रांति और बैसाखी.
19 अप्रैल: अक्षय तृतीया (अबूझ मुहूर्त).
30 अप्रैल: नृसिंह जयंती.
1 मई: बुद्ध पूर्णिमा (बैसाख पूर्णिमा).
बैसाख के विशेष नियम और वर्जनाएं
पुराणों के अनुसार, माधव मास में कुछ कड़े नियमों का पालन करने से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है. इस मास में ‘एकभुक्त’ (दिन में एक बार भोजन) रहने का विशेष महत्व बताया गया है. श्रद्धालु को ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का निरंतर मानसिक जाप करना चाहिए. आध्यात्मिक शुद्धि के लिए इस महीने में तेल मालिश करना, दिन में सोना, काँसे के पात्र में भोजन करना और तामसिक भोजन का त्याग करना अनिवार्य माना गया है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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