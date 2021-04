Baisakhi 2021 Wishes In Hindi: बैसाखी (Baisakhi 2021) का त्योहार हर साल फसल की खुशी में मनाया जाता है. इस साल यह पर्व 14 अप्रैल 2021 को मनाया जाएगा. बैसाखी का पर्व तो पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है कि लेकिन खासकर पंजाब औेर हरियाणा में यह मुख्य रूप से मनाया जाता है. इस त्योहार को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह और तैयारियां पंजाब में देखने को मिलती हैं. इस मौके पर गुरुद्वारा सजाए जाते हैं. गुरुवाणी और कीर्तनों का आयोजन किया जाता है. बैसाखी (Baisakhi 2021 Wishes In Hindi) के इस मौके पर हम आपके लिए कुछ संदेश लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज सकते हैं- Also Read - Baisakhi 2021 Wishes: धू्म-धाम से मनाए बैसाखी का त्योहार, दोस्तों और परिवारजनों को भेजें ये खास मैसेजेस

तुस्सी हंसदे ओ सानू हंसान वास्‍ते

तुस्सी रोन्ने ओ सानूं रुआण वास्ते

इक वार रुस के ते विखाओ सोणेयो

मर जावांगे तुहाणूं मनान वास्ते

बैसाखी दा दिण है खुशियां मणान वास्ते

Happy Baisakhi 2021

अन्नदाता की खुशहाली

और समृद्धि के पर्व

बैसाखी पर आप सभी को

ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां

बैसाखी आई, साथ में ढेर सारी खुशियां लाई

तो भंगड़ा पाओ, खुशी मनाओ

मिलकर सब बंधु भाई

बैसाखी की शुभकामनाएं

खालसा मेरो रूप है खास,

खालसे में करूं निवास,

खालसा मेरा मुख है अंगा

खालसे के साजना दिवस की आप सब को बधाई

नच ले, गा ले हमारे साथ,

आई है बैसाखी खुशियों के साथ,

मस्ती में झूम और खीर पूड़ी खा,

और न कर तू दुनिया की परवाह,

बैसाखी मुबारक हो!!

Happy Baisakhi 2021

सुबह से शाम तक वाहेगुरू की कृपा,

ऐसे ही गुजरे हर एक दिन,

न कभी हो किसी से गिला-शिकवा,

एक पल न गुजरे खुशियों बिन

बैसाखी की शुभकामनाएं

खुशिया हो OverFlow,

मस्ती कभी न हो Low,

अपना सुरूर छाया रहे,

दिल में भरा प्‍यार रहे,

शोहरत की हो बौछार,

ऐसा आए आपके लिए Baisakhi का त्योहार