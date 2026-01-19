Hindi Faith Hindi

Barsana Holi 2026 Why Is Lathmar Holi Played Only In The Rangeeli Gali Of Barsana Know The Story And Importance

Barsana Holi 2026: आखिर क्यों बरसाना की रंगीली गली में ही खेली जाती है लट्ठमार होली? जानिए इससे जुड़ी कहानी और धार्मिक महत्व

Barsana Holi 2026: होली का त्योहार देशभर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है लेकिन ब्रजक्षेत्र में होली की अलग ही रौनक व धूम देखने को मिलती है. विशेष तौर बरसाना की लट्ठमार होली देखने के लिए तो देश-विदेश से पर्यटक आते हैं.

Barsana Holi 2026: हिंदू धर्म में होली का बड़ा पर्व और देश के हर कोने में इसे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. प्रेम के प्रतीक कहे जाने वाले होली के त्योहार की सबसे ज्यादा ब्रजक्षेत्र में देखने को मिलती है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में राधा-कृष्ण का प्रेम कण-कण में नजर आता है. राधा-कृष्ण के प्रेम के साथ ही यहां की होली भी बहुत लोकप्रिय है. ब्रजक्षेत्र में होली का पर्व बसंत पंचमी के साथ शुरू हो जाता है और 40 दिनों तक मनाया जाता है. यानि इस साल ब्रज में होली 23 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली है और इस दौरान हर किसी को बरसाना की लट्ठमार होली का बेसब्री से इंतजार रहता है.

बरसाना की लट्ठमार होली

हर साल बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली का इंतजार विदेश में बैठे भक्त भी करते हैं और इसमें शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक यहां पहुचंते हैं. बता दें कि इस साल लट्ठमार होली 26 फरवरी को मनाई जाएगी. बरसाना की लट्ठमार होली विशेष तौर पर वहां की रंगीली गली में मनाई जाती है और लोग छतों पर खड़े होकर इसका अद्भुत दृश्य देखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लट्ठमार होली बरसाना की ‘रंगीली गली’ में ही क्यों मनाई जाती है?

रंगीली गली में ही क्यों मनाते हैं लट्ठमार होली?

बरसाना में होली का त्योहार सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि प्रेम और उत्साह का प्रतीक है, जिसमें मीठी गालियों के साथ वृंदावन और नंदगांव के हुरियारों का स्वागत किया जाता है. वैसे तो पूरे बरसाना में ही होली का रंग उड़ता है, लेकिन बरसाना की ‘रंगीली गली’ में अलग ही आनंद वाली होली खेली जाती है. ये गली न केवल एक मार्ग है, बल्कि ब्रज की सदियों पुरानी संस्कृति और लट्ठमार होली का जीवंत केंद्र है.

धार्मिक मान्यताओं और प्राचीन कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ इसी गली से होते हुए राधा रानी और गोपियों से होली खेलने जाते थे. करीब 100 मीटर लंबी इस गली का इतिहास सदियों पुराना है और इसे प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है. इसी गली में श्रीकृष्ण राधारानी के पीछे भागते थे और रंग लगाते वक्त श्रीजी के सामने समर्पण भी करते हैं. यही वजह है कि रंगीली गली में होली का विशेष महत्व है.

बरसाना और नंदगांव के बीच होती है लट्ठमार होली

लट्ठमार होली के लिए पहले फाल्गुन शुक्ल नवमी के दिन यानी लड्डू होली के दिन बरसाना की सखियां नंदगांव के ग्वालों को होली खेलने का न्योता देती हैं और भेंट स्वरूप मिष्ठान भी दिए जाते हैं और राधा-कृष्ण के प्रेम को समर्पित गीत भी गाते हैं. इसके बाद नंदगांव के हुरियाए बरसाना गली में सखियों के साथ होली खेलते हैं. खास बात ये है कि होली खेलने से पहले हुरियारों का स्वागत मीठी गालियों के साथ किया जाता है. जवाब में नंदगांव के हुरियाए भी सखियों को कहावत के अंदाज में गाली देते हैं होली के मौके पर गालियां भी मिष्ठान की तरह लगती हैं और कोई किसी चीज का बुरा नहीं मानता.

इनपुट: इनपुट

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें