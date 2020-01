Basant Panchami 2020: बसंत पंचमी (Basant Panchami) यानी सरस्‍वती पूजा का दिन. इस दिन लोग पीले वस्‍त्र धारण मां सरस्‍वती की पूजा करते हैं.

इस दिन लोग एक-दूसरे को मैसेज भेज बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हैं. अगर आप भी ऐसे ही मैसेज भेजना चाहते हैं तो इन्‍हें भेज सकते हैं-

On the occasion of Basant Panchami, I wish you happiness and good fortune.

Days are too busy, hours are too few, seconds are too fast, but there is always time for me to say hello to someone like you! Smile and enjoy Basant Panchami 2020.

May you be bestowed with knowledge and wisdom… have a blessed Basant Panchami!

क्‍या करें इस दिन

इस दिन सुबह स्नान के बाद पीले कपड़े पहनकर मां सरस्वती की पूजा करें. नवग्रह की पूजा करें. केसर वाली खीर जरूर बनाएं. इसका भोग मां को लगाएं. इससे भाग्योदय होगा.

