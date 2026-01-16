Hindi Faith Hindi

Basant Panchami 2026 Date And Shubh Muhurat Why Is Wearing Yellow Colored Clothes Considered Auspicious On Basant Panchami

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर पीले रंग के कपड़े पहनना ही क्यों माना जाता है शुभ? जानिए इसके पीछे की मान्यता

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का पूजन किया जाता है और मान्यता है कि यह पूजन यदि पीले रंग के वस्त्र पहनकर किया जाए तो बेहद शुभ होता है.

Basant Panchami 2026: हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन ज्ञान, विद्या व वाणी की देवी मां सरस्वती का पूजन किया जाता है. कहते हैं कि मां सरस्वती का पूजन करने से व्यक्ति के जीवन से अंधकार का नाश होता है और सफलता के मार्ग खुलते हैं. इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा. कई जगह पर बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है और इसी दिन ब्रज क्षेत्र में होली के पर्व की भी शुरुआत होती है. बसंत पंचमी के दिन लोग पीले रंग के वस्त्र पहनकर मां सरस्वती का पूजन करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र ही क्यों पहने जाते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपे महत्व के बारे में.

बसंत पंचमी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 को सुबह 2 बजकर 29 मिनट पर शुरू होगी और 24 जनवरी 2026 को सुबह 1 बजकर 45 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन मां सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 13 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक रहेगा.

बसंत पंचमी पर पीले रंग के कपड़े ही क्यों पहनते हैं?

बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने के पीछे एक नहीं, बल्कि कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं. एक मान्यता के अनुसार पीले रंग का संबंध भगवान सूर्य से है और जिस तरह सूर्य की किरणें अंधकार का विनाश करती हैं, उसी तरह ये मनुष्य के हृदय में बसी बुरी भावना को भी नष्ट करती हैं. इसलिए बसंत पंचमी के दिन पीला रंग पहनना शुभ माना गया है.

ज्योतिष शास्त्र में भी पीले रंग को बहुत ही शुभ माना गया है. पूजा-पाठ व धार्मिक अनुष्ठानों में पीला रंग पहना जाता है. गाढ़ा पीला मनुष्य को मनोबल प्रदान करके हर कार्य में सफलता की ओर बढ़ाता है. लेकिन हल्का पीला रंग मानव को बुद्धिहीन बनाता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीला रंग ज्ञान और बुद्धि का भव्‍य रंग है. यह रंग सुख, शांति, अध्‍ययन, एकाग्रता और मानसिक बौद्धिक उन्‍नति का परिचायक है.

पीला रंग उत्‍तेजित करता है ज्ञान की ओर प्रव्रत्ति उत्‍पन्‍न करता है. साथ ही नए-नए विचार मन में पैदा करता है. इसलिए बसंत पंचमी के दिन पीला रंग पहना जाता है.

शास्त्रों के अनुसार श्रीहरि भगवान विष्णु भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और इसलिए पीले रंग को शुभ माना गया है. भगवान विष्णु का पीत वस्‍त्र उनके असीम ज्ञान का द्योतक है.

भगवान श्री गणेश की धोती भी पीली है. सभी मंगल कार्यों में पीली धोती पहनने वाले गणेश भगवान विघ्नहर्ता हैं.

बसंत पंचमी का महत्व

हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बहुत ही शुभ व महत्वपूर्ण माना गया है और यह पर्व ऋतु परिवर्तन का प्रतीक भी है. क्योंकि बसंत का मौसम आते ही फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों चमकने लगती है, जौ और गेहूँ की बालियाँ खिलने लगतीं है, आमों के पेड़ों पर बौर आ जाता है और हर तरफ रंग-बिरंगी तितलियाँ मंडराने लगती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है और इस पर्व को बंसत पंचमी कहा जाता है. शास्त्रों के अनुसार इसी तिथि के दिन सृष्टि के रचियता ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को प्रकट किया था और इस दिन को मां सरस्वती के प्राकट्य का दिन माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

